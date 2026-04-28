Đầu tư

Lite X - giải pháp công nghệ tăng thu phí bảo hiểm trên kênh số cho ngân hàng và ví điện tử

17:02 | 28/04/2026
(TBTCO) - Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, các ngân hàng và ví điện tử tại Việt Nam đang mở rộng từ dịch vụ tài chính cơ bản sang mô hình hệ sinh thái tích hợp. Người dùng không chỉ chuyển tiền hay thanh toán, mà còn kỳ vọng thực hiện nhiều nhu cầu tài chính trên cùng một nền tảng.
Trong xu hướng đó, bảo hiểm trở thành một mảnh ghép quan trọng. Tuy nhiên, việc triển khai bảo hiểm trên nền tảng số vẫn còn nhiều rào cản, từ hạ tầng công nghệ phân mảnh, quy trình vận hành phức tạp đến trải nghiệm người dùng chưa liền mạch.

Khoảng trống trong phân phối bảo hiểm số

Mô hình phân phối bảo hiểm truyền thống vẫn phụ thuộc vào tư vấn viên và quy trình thủ công. Khi chuyển sang môi trường số, cách tiếp cận này bộc lộ nhiều hạn chế: sản phẩm khó hiểu, chi phí cao, thời gian triển khai kéo dài 3 - 4 tháng và khó mở rộng quy mô.

Trong khi đó, các ngân hàng và ví điện tử sở hữu lợi thế lớn về tệp khách hàng và tần suất sử dụng. Tuy nhiên, để tích hợp bảo hiểm vào hệ sinh thái, cần một giải pháp tổng thể từ thiết kế sản phẩm, hành trình bán hàng đến quy trình bồi thường, cùng với hạ tầng công nghệ đủ linh hoạt để kết nối và vận hành xuyên suốt.

Người dùng tiếp cận dịch vụ bảo hiểm ngay trên ứng dụng ngân hàng số

Lite X - lớp hạ tầng kết nối và bộ giải pháp cho bảo hiểm số

Lite X định vị là công ty công nghệ bảo hiểm (InsurTech), tập trung xây dựng hạ tầng kỹ thuật số và bộ giải pháp giúp kết nối doanh nghiệp bảo hiểm với các kênh phân phối như ngân hàng, ví điện tử và sàn thương mại điện tử.

Các sản phẩm bảo hiểm được phát triển và triển khai trên nền tảng công nghệ, hướng tới đa dạng nhu cầu của người dùng.

Nền tảng của Lite X hướng tới số hóa toàn bộ vòng đời hợp đồng bảo hiểm - từ thiết kế sản phẩm, định danh khách hàng, lựa chọn gói bảo hiểm, thanh toán đến xử lý bồi thường.

Cách tiếp cận này giúp rút ngắn thời gian triển khai xuống còn 3 - 4 tuần, thay vì 3 - 4 tháng như trước đây, đồng thời tạo điều kiện để các đối tác tích hợp bảo hiểm vào hệ sinh thái một cách nhanh chóng và linh hoạt.

Ba trụ cột vận hành

Lite X xây dựng nền tảng dựa trên ba trụ cột chính:

API mở - dễ dàng tích hợp: Hệ thống API cho phép kết nối nhanh với Core Banking, CRM và Mobile App, giúp triển khai sản phẩm bảo hiểm như một phần tự nhiên trong hệ sinh thái. Đồng thời, nền tảng đáp ứng các tiêu chuẩn bảo mật nhằm đảm bảo an toàn dữ liệu và vận hành ổn định.

Ứng dụng AI và dữ liệu: Lite X sử dụng AI để phân tích hành vi người dùng và gợi ý sản phẩm phù hợp. Ví dụ, khi khách hàng thực hiện thanh toán hoặc giao dịch, hệ thống có thể đề xuất gói bảo hiểm liên quan ngay trong luồng thao tác, giúp tăng tỷ lệ tiếp cận mà không làm gián đoạn trải nghiệm.

Quản trị tập trung: Hệ thống quản lý và báo cáo theo thời gian thực giúp doanh nghiệp theo dõi hiệu quả kinh doanh, quản lý khách hàng và kiểm soát hoạt động bảo hiểm trên một nền tảng duy nhất, từ đó hỗ trợ ra quyết định nhanh hơn.

Lợi ích đối với ngân hàng và nền tảng số

Việc tích hợp bảo hiểm vào hệ sinh thái số mang lại nhiều giá trị rõ rệt.

Trước hết, bảo hiểm góp phần gia tăng nguồn thu ngoài lãi. Trong bối cảnh tín dụng bị kiểm soát, các sản phẩm bảo hiểm có mức phí nhỏ như bảo hiểm giao dịch, du lịch hay tài sản đang được triển khai trực tiếp trên ứng dụng, giúp tăng doanh thu trên mỗi khách hàng mà không làm thay đổi hành vi sử dụng.

Thực tế tại Việt Nam cho thấy, một số ngân hàng đã ghi nhận doanh thu bảo hiểm đạt quy mô lớn thông qua kênh số. Các nền tảng như MB Bank, VietinBank hay SeaBank cho phép khách hàng đăng ký bảo hiểm chỉ trong vài thao tác.

Giải pháp tích hợp bảo hiểm giúp tối ưu vận hành và nâng cao trải nghiệm người dùng

Bên cạnh đó, nền tảng số giúp mở rộng khả năng tiếp cận khách hàng ở quy mô lớn. Thay vì phụ thuộc vào tư vấn truyền thống, bảo hiểm có thể được phân phối trực tiếp tới hàng triệu người dùng. Các nền tảng như Grab, MoMo hay Shopee cũng đang tích hợp bảo hiểm vào hành vi giao dịch hàng ngày.

Ở góc độ trải nghiệm, việc tích hợp trực tiếp vào hành trình sử dụng giúp giảm đáng kể các bước trung gian. Người dùng không cần chuyển sang nền tảng khác, mà có thể tiếp cận giải pháp bảo vệ tài chính ngay trong ứng dụng đang sử dụng.

Ngoài ra, hạ tầng công nghệ còn giúp tối ưu chi phí vận hành, rút ngắn thời gian triển khai và tăng tốc đưa sản phẩm ra thị trường. Việc số hóa quy trình bồi thường và quản trị cũng góp phần nâng cao hiệu quả vận hành.

Hướng tới phổ cập bảo hiểm số

Sự kết hợp giữa ngân hàng, ví điện tử và các nền tảng công nghệ đang thay đổi cách bảo hiểm tiếp cận người dùng. Thay vì là sản phẩm riêng lẻ, bảo hiểm dần trở thành một phần của trải nghiệm số, xuất hiện đúng thời điểm và phù hợp với nhu cầu.

Người dùng không cần thực hiện quy trình phức tạp, mà có thể tiếp cận giải pháp bảo vệ ngay trong hệ sinh thái quen thuộc.

Với định hướng xây dựng hạ tầng kết nối và triển khai ở quy mô lớn, Lite X đang góp phần đưa bảo hiểm đến gần hơn với số đông người dùng tại Việt Nam theo hướng nhanh hơn, thuận tiện hơn và phù hợp hơn với hành vi số.

Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gia tăng, các nền tảng có khả năng kết nối và triển khai nhanh như Lite X sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc định hình tương lai phân phối bảo hiểm trên kênh số./.

Ngân Hà
Từ khóa:
Lite X ví điện tử bảo hiểm số bảo hiểm

Đại hội đồng cổ đông Techcombank: Chia cổ tức "khủng" 67%, kiểm soát nợ xấu bất động sản dưới 1%

Đại hội cổ đông DBV: Tăng tốc doanh thu phí bảo hiểm gốc vượt 6.000 tỷ đồng, đặt mục tiêu bứt phá top 4

Đại hội đồng cổ đông TPBank: Hướng tới 600.000 tỷ đồng tổng tài sản, tiết lộ "la bàn" định hướng hoạt động

Thí điểm vùng phát thải thấp ở Vành đai 1: Bước đi "nhỏ" cho bài toán lớn của Hà Nội

Trái phiếu doanh nghiệp: Đa dạng hóa nhà đầu tư mở đường cho thị trường tăng "độ sâu"

Giải bài toán áp lực lạm phát trong bối cảnh hạn hẹp dư địa chính sách

Đối thoại chính sách và rà soát kinh tế khu vực ASEAN+3

ĐHĐCĐ Eximbank 2026: Thông qua định hướng củng cố nền tảng và triển khai chiến lược 5 năm

VDB hành trình 20 năm khẳng định vai trò định chế tài chính của Nhà nước trong phát triển kinh tế

Tăng trưởng xanh - từ yêu cầu đến động lực mới cho giai đoạn 2026 - 2035

(TBTCO) - Áp lực chuyển đổi xanh đang trở thành yêu cầu nội tại của nền kinh tế, buộc Việt Nam phải tăng tốc nếu muốn duy trì đà phát triển bền vững. Giai đoạn 2026 - 2035, bài toán không chỉ là định hướng, mà là khả năng huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực từ thể chế, tài chính đến công nghệ và năng lực thực thi.
Việt Nam - Hàn Quốc định hình hợp tác thế hệ mới trong các lĩnh vực then chốt

(TBTCO) - Quan hệ kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc tiếp tục mở rộng cả về quy mô và chiều sâu, khi thương mại, đầu tư tăng trưởng mạnh. Trên nền tảng đó, hai nước đang thúc đẩy các trụ cột hợp tác mới về công nghệ cao, đổi mới sáng tạo và chuỗi cung ứng nhằm nâng tầm quan hệ trong giai đoạn tới.
Infographics: Giải vốn ngân đầu tư công đạt 127.390,6 tỷ đồng

(TBTCO) - Theo báo cáo từ Bộ Tài chính, tính đến ngày 15/4, giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 được 127.390,6 tỷ đồng, đạt 12,6% kế hoạch năm. Trong đó, vốn ngân sách trung ương 34.803 tỷ đồng, đạt 9,6%; vốn ngân sách địa phương 92.587,6 tỷ đồng, đạt 14,2%.
Hà Nội khẩn trương triển khai thi hành Luật Thủ đô từ 1/7/2026

(TBTCO) - Ngày 25/4, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu đã ký ban hành văn bản số 1746/UBND-NC về việc tổ chức thi hành Luật Thủ đô, gửi giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành thành phố, yêu cầu triển khai đồng bộ, kịp thời các nhiệm vụ để đưa luật vào cuộc sống.
Kỳ vọng thu gần 12.000 tỷ từ đấu giá đất, Đà Nẵng đối mặt nhiều thách thức

(TBTCO) - Dù đặt mục tiêu nguồn thu gần 12.000 tỷ đồng từ đấu giá đất trong năm 2026, Đà Nẵng đang đối mặt với hàng loạt khó khăn về giải phóng mặt bằng, định giá khởi điểm và quỹ đất tái định cư.
Kết nối FDI Connect 2026: Nâng vị thế Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu

(TBTCO) - Diễn đàn “Kết nối FDI - FDI Connect 2026” do VCCI phối hợp với UBND tỉnh Bắc Ninh tổ chức đã mở ra không gian đối thoại thực chất giữa doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp trong nước và cơ quan quản lý, qua đó nhấn mạnh yêu cầu cấp thiết: nâng cao năng lực nội sinh, tăng liên kết để Việt Nam vươn lên chuỗi giá trị cao hơn.
Cục Đầu tư nước ngoài "bắt tay" cùng Hyosung mở rộng hợp tác đầu tư tại Việt Nam

(TBTCO) - Ngày 24/4, tại Trụ sở Bộ Tài chính, Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thông tin và Hỗ trợ đầu tư (Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Tài chính) và Tổng công ty Công nghiệp nặng Hyosung (Hàn Quốc) đã ký kết thỏa thuận nhằm thiết lập khuôn khổ hợp tác, tăng cường trao đổi thông tin và thúc đẩy các cơ hội đầu tư trong thời gian tới.
Quảng Ninh tăng tốc cải cách để hút dòng vốn đầu tư chất lượng cao

(TBTCO) - Trong bối cảnh cạnh tranh thu hút đầu tư ngày càng gay gắt giữa các địa phương, Quảng Ninh đang đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh theo hướng thực chất, đồng bộ và hiệu quả. Những kết quả đạt được ngay từ đầu năm 2026 cho thấy các giải pháp cải cách của tỉnh đang đi đúng hướng, góp phần củng cố niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư.
