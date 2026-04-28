Chứng khoán

Thanh khoản thị trường trái phiếu chính phủ đạt hơn 70.000 tỷ đồng trong tuần qua

Thu Hương

[email protected]
18:47 | 28/04/2026
(TBTCO) - Trong tuần từ 20/4 - 24/4, tổng giá trị giao dịch trên thị trường trái phiếu chính phủ đạt khoảng 76.200 tỷ đồng, giảm 17,4% so với tuần trước.
Theo báo cáo thị trường tuần từ ngày 20/4 - 24/4 của Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam, hoạt động trên thị trường trái phiếu chính phủ ghi nhận diễn biến phân hóa giữa thị trường sơ cấp và thứ cấp.

Trên thị trường sơ cấp, kết quả đấu thầu tiếp tục cải thiện về khối lượng trúng thầu so với tuần trước, dù tỷ lệ đăng ký giảm. Kho bạc Nhà nước gọi thầu 17.500 tỷ đồng, tổng giá trị đăng ký đạt 13.500 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ đặt thầu 77,1%. Khối lượng trúng thầu đạt 10.400 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ trúng thầu 59,4%.

Nhu cầu tiếp tục tập trung chủ yếu ở kỳ hạn 10 năm với 8.400/15.000 tỷ đồng trúng thầu, tại mức lợi suất 4,15%/năm, tăng 1 điểm cơ bản so với tuần trước. Bên cạnh đó, kỳ hạn 5 năm và 15 năm đều trúng thầu toàn bộ khối lượng gọi thầu, lần lượt đạt 1.000/1.000 tỷ đồng với lợi suất 3,83%/năm và 4,23%/năm, trong khi kỳ hạn 20 năm không ghi nhận khối lượng trúng thầu.

Lũy kế từ đầu năm đến nay, Kho bạc Nhà nước đã huy động khoảng 106.266 tỷ đồng, tương đương 21,3% kế hoạch năm. Trong tuần từ 27/4 - 1/5, Kho bạc Nhà nước tiếp tục duy trì kế hoạch gọi thầu ở mức 17.500 tỷ đồng, trong đó kỳ hạn 10 năm chiếm tỷ trọng lớn với 15.000 tỷ đồng, còn lại là các kỳ hạn 5 năm (1.000 tỷ đồng), 15 năm (1.000 tỷ đồng) và 30 năm (500 tỷ đồng). Quy mô gọi thầu duy trì ở mức cao hơn so với giai đoạn đầu tháng 4 cho thấy tiến độ huy động vốn vẫn đang được đẩy mạnh, trong bối cảnh kết quả thực hiện mới đạt hơn 1/5 kế hoạch cả năm.

Ở thị trường thứ cấp, thanh khoản có xu hướng giảm so với tuần trước, với tổng giá trị giao dịch đạt 76.200 tỷ đồng, giảm 17,4% theo tuần. Trong đó, giá trị giao dịch outright giảm xuống còn 47.700 tỷ đồng, tương ứng mức giảm 23,7%, trong khi giao dịch repo giảm nhẹ 4,1%, xuống 28.500 tỷ đồng. Diễn biến này phản ánh hoạt động mua bán thực chất trên thị trường có phần chững lại sau tuần phục hồi mạnh trước đó, dù nhu cầu giao dịch repo vẫn duy trì ở mức tương đối cao trong bối cảnh lãi suất liên ngân hàng tăng trong nửa đầu tuần.

Diễn biến lợi suất trên thị trường thứ cấp ghi nhận xu hướng tăng nhẹ ở các kỳ hạn ngắn, trong khi các kỳ hạn dài nhìn chung đi ngang. Chốt tuần ngày 24/4, lợi suất trái phiếu kỳ hạn 1 năm ở mức 3,5%/năm, tăng 5 điểm cơ bản so với tuần trước; kỳ hạn 2 năm ở mức 3,45%/năm, tăng 5 điểm cơ bản; kỳ hạn 3 năm đạt 3,58%/năm, tăng 4 điểm cơ bản. Ở các kỳ hạn dài hơn, lợi suất 5 năm giữ ở mức 4,2%/năm, 7 năm ở mức 4,28%/năm, trong khi kỳ hạn 10 năm và 15 năm lần lượt ở mức 4,37%/năm và 4,48%/năm, cùng tăng nhẹ 1 điểm cơ bản.

Đáng chú ý, khối nhà đầu tư nước ngoài quay lại bán ròng nhẹ 189,7 tỷ đồng trong tuần, sau khi mua ròng 462,3 tỷ đồng ở tuần trước đó.

Các chuyên gia từ Công ty Chứng khoán Yuanta nhận định, thị trường trái phiếu chính phủ tuần qua ghi nhận kết quả đấu thầu sơ cấp ở mức tích cực, trong khi thanh khoản trên thị trường thứ cấp giảm và khối ngoại chuyển sang bán ròng. Mặt bằng lợi suất duy trì tương đối ổn định, cho thấy cung - cầu trên thị trường cơ bản cân bằng trong giai đoạn hiện nay.

Trong bối cảnh lãi suất liên ngân hàng ổn định và lãi suất huy động tại các ngân hàng thương mại có xu hướng giảm, diễn biến lợi suất trái phiếu chính phủ trong ngắn hạn nhiều khả năng tiếp tục đi ngang hoặc biến động trong biên độ hẹp./.

Thu Hương
