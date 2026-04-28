Chứng khoán phái sinh ngày 28/4: Giao dịch thận trọng khi VN30-Index gần ngưỡng 2.050 điểm

Thị trường chứng khoán phái sinh ghi nhận diễn biến giằng co nhưng nghiêng về trạng thái phòng thủ. Dù chỉ số cơ sở VN30 tăng mạnh và tiệm cận vùng kháng cự quan trọng, giá các hợp đồng tương lai tăng chậm hơn kéo chênh lệch đảo chiều từ dương sang âm.

Đóng cửa phiên giao dịch, hợp đồng VN30F2605 (41I1G5000) dừng tại 2.028,0 điểm, tăng 0,65% so với phiên trước, thấp hơn 13,40 điểm so với chỉ số VN30. Đây là mức chênh lệch khá rộng trái ngược với trạng thái dương của phiên giao dịch trước. Nhà đầu tư phái sinh đang trở nên thận trọng hơn trước đà tăng nhanh của thị trường cơ sở.

Các hợp đồng kỳ hạn xa cũng duy trì trạng thái chênh lệch âm, với mức chênh dao động từ -10,7 đến -12,4 điểm. Thị trường vẫn đang ngần ngại chưa đặt cược lớn vào khả năng bứt phá bền vững của VN30, đặc biệt khi chỉ số đang nhiều lần kiểm định vùng cản 2.050 điểm.

Diễn biến VN30-Index trong một năm trở lại đây - Nguồn: Trading View

Thanh khoản trên thị trường phái sinh suy giảm nhẹ, với tổng khối lượng hợp đồng giao dịch giảm 2,7% so với phiên trước. Dòng tiền tiếp tục tập trung chủ yếu ở hợp đồng tương lai dựa trên VN30-Index đáo hạn tháng 5/2026. Các vị thế mới nắm giữ qua đêm vẫn được mở thêm. Khối lượng mở (OI) của hợp đồng này đạt 32.641 hợp đồng, tăng so với phiên trước.

Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh thị trường cơ sở tăng mạnh nhưng mang tính chất “kéo trụ” rõ nét. VN30-Index có thời điểm tăng hơn 30 điểm trong phiên. Tuy nhiên, đóng góp chủ yếu đến từ nhóm cổ phiếu nhà Vingroup, đặc biệt là VIC. Sự phụ thuộc lớn vào một nhóm cổ phiếu dẫn dắt khiến đà tăng của chỉ số thiếu sự lan tỏa, qua đó khiến gia tăng tâm lý dè chừng trên thị trường phái sinh.

Chênh lệch giữa giá hợp đồng tương lai và VN30-Index đồng loạt chuyển sang trạng thái âm - Nguồn: TBTCVN Tổng hợp

Theo chuyên gia từ Chứng khoán SHS, các trader đang nghiêng về phòng ngừa rủi ro khi thị trường cơ sở gặp vùng kháng cự mạnh. Trong ngắn hạn, hợp đồng 41I1G5000 vẫn giữ được vùng hỗ trợ tâm lý quanh 2.000 điểm, tuy nhiên áp lực bán gia tăng khi tiến sát vùng 2.050 điểm cho thấy xu hướng tăng chưa được củng cố.

Nếu VN30-Index không thể vượt dứt khoát vùng kháng cự này và thiếu sự đồng thuận từ nhóm các cổ phiếu vốn hóa lớn ngoài Vingroup, thị trường phái sinh nhiều khả năng sẽ tiếp tụ biến động theo hướng thận trọng.