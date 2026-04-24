Chứng khoán

Chứng khoán phái sinh ngày 24/4: Giao dịch thận trọng trước kỳ nghỉ lễ

Tùng Linh

20:11 | 24/04/2026
(TBTCO) - Thanh khoản trên thị trường chứng khoán phái sinh phiên 24/4 giảm 26% so với hôm qua khi thị trường chuẩn bị vào tuần giao dịch với nhiều ngày nghỉ lễ.
aa

Thị trường chứng khoán trải qua một phiên giao dịch tương đối thận trọng với giá trị giao dịch trên thị trường cơ sở và phái sinh đều giảm so với hôm qua. Chỉ số VN30-Index tăng điểm nhẹ rồi đi lên trong trạng thái khá giằng co. Dù có thời điểm tiến gần hơn tới vùng kháng cự 2050 điểm nhờ một số cổ phiếu lớn như VIC, TCB và PLX, VN30-Index trở lại sắc đỏ từ nửa cuối phiên sáng. VN30 kết phiên giảm 13,32 điểm, tương ứng mức giảm 0,66%, về mức 2011,42 điểm với 8 mã tăng, 1 mã đứng giá tham chiếu và 21 mã giảm.

Trên thị trường chứng khoán phái sinh, diễn biến giằng co của chỉ số cơ sở nhanh chóng phản ánh vào các hợp đồng tương lai. Tuy nhiên, tương tự thị trường cơ sở, sắc đỏ áp đảo ở 6/8 hợp đồng khi kết phiên. Thanh khoản trên thị trường phái sinh giảm khá mạnh so với hôm qua. Riêng với hợp đồng 41I1G5000, tổng khối lượng giao dịch hợp đồng VN30F2605 đạt 259.281 đơn vị. Trong phiên hôm nay, khối lượng mở hợp đồng 41I1G5000 đạt 32.641 hợp đồng. Các nhà đầu tư gia tăng vị thế nắm giữ tại hợp đồng 41I1G5000, nhưng không nhiều chỉ nhích nhẹ 1,2%.

Giao dịch trên thị trường chứng khoán phái sinh giảm sâu - Nguồn: Tổng hợp

Giá hợp đồng tương lai dựa trên VN30 đáo hạn vào tháng 5/2026 (41I1G5000) đóng cửa tại 2.015,0 điểm, giảm 0,21% so với phiên trước. Nhờ mức giảm khiêm tốn hơn, trạng thái chênh lệch dương đã trở lại khi giá hợp đồng tương lai nhỉnh hơn 3,58 điểm so với chỉ số VN30.

Các kỳ hạn xa hơn ghi nhận mức chênh lệch thu hẹp dần, dao động từ 3,18 điểm xuống còn 0,58 điểm. Dù chênh lệch chuyển sang trạng thái dương, nhà đầu tư vẫn kỳ vọng thận trọng hơn của thị trường trong trung dài hạn.

Ở nhóm VN100, các hợp đồng tương lai thể hiện góc nhìn thận trọng hơn, đặc biệt ở các kỳ hạn dài. Hợp đồng tương lai đáo hạn vào tháng 6 và tháng 9 có mức chênh lệch âm đáng kể so với chỉ số cơ sở, lần lượt -23,57 điểm và -12,67 điểm. Riêng hợp đồng tương lai VN100 đáo hạn tháng 5/2026 đóng cửa tăng 0,14%. Chênh lệch chuyển sang trạng thái dương nhờ hợp đồng này đi ngược xu hướng với chỉ số cơ sở.

Thực tế, thị trường phái sinh đang phản ánh trạng thái phòng thủ khi VN30-Index tiệm cận vùng kháng cự mạnh. Theo chuyên gia từ SHS, việc các vị thế giao dịch giảm mạnh trong phiên cho thấy các trader đang nghiêng về phòng ngừa rủi ro khi thị trường cơ sở gặp vùng kháng cự mạnh. Ngắn hạn, hợp đồng VN30F2605 được dự báo vẫn giữ được vùng hỗ trợ tâm lý 2.000 điểm, nhưng áp lực bán gia tăng quanh vùng 2.050 điểm.

Từ khóa:
thị trường chứng khoán Chỉ số VN30Index hợp đồng tương lai

Khối ngoại miệt mài bán ròng cổ phiếu FPT, vượt giá trị cả năm 2025

Khối ngoại miệt mài bán ròng cổ phiếu FPT, vượt giá trị cả năm 2025

Chứng khoán phái sinh ngày 23/4: Giá giảm sâu, dòng tiền đầu cơ sôi động

Chứng khoán phái sinh ngày 23/4: Giá giảm sâu, dòng tiền đầu cơ sôi động

Quý I/2026: SHS ghi nhận lợi nhuận trước thuế 280 tỷ đồng, dư nợ cho vay tăng trưởng kỷ lục

Quý I/2026: SHS ghi nhận lợi nhuận trước thuế 280 tỷ đồng, dư nợ cho vay tăng trưởng kỷ lục

Chính phủ Đức hỗ trợ phục hồi đào tạo nghề ở miền Trung sau bão lũ

Chính phủ Đức hỗ trợ phục hồi đào tạo nghề ở miền Trung sau bão lũ

Kết nối FDI Connect 2026: Nâng vị thế Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu

Kết nối FDI Connect 2026: Nâng vị thế Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu

Chứng khoán ngày 24/4: Cổ phiếu trụ “hụt hơi”, VN-Index quay đầu giảm điểm

Chứng khoán ngày 24/4: Cổ phiếu trụ “hụt hơi”, VN-Index quay đầu giảm điểm

Phổ biến quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của Bộ Tài chính

Phổ biến quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của Bộ Tài chính

Lai Châu tìm “lối mở” cho nông nghiệp xanh, sâm và dược liệu dẫn dắt tăng trưởng

Lai Châu tìm “lối mở” cho nông nghiệp xanh, sâm và dược liệu dẫn dắt tăng trưởng

Đại hội đồng cổ đông TPBank: Hướng tới 600.000 tỷ đồng tổng tài sản, tiết lộ "la bàn" định hướng hoạt động

Đại hội đồng cổ đông TPBank: Hướng tới 600.000 tỷ đồng tổng tài sản, tiết lộ "la bàn" định hướng hoạt động

Đại hội đồng cổ đông MSB: Đặt kế hoạch lãi kỷ lục 8.000 tỷ đồng, bước đi chiến lược thành tập đoàn tài chính

Đại hội đồng cổ đông MSB: Đặt kế hoạch lãi kỷ lục 8.000 tỷ đồng, bước đi chiến lược thành tập đoàn tài chính

(TBTCO) - Năm 2026, MSB đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 8.000 tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay; đồng thời, lên kế hoạch tăng trưởng tín dụng 18% và phát hành cổ phiếu 20% nâng vốn điều lệ lên 37.440 tỷ đồng. Lãnh đạo MSB nhấn mạnh chiến lược trở thành tập đoàn tài chính, chuyển đổi mô hình TNEX Finance và mở rộng sang chứng khoán, quản lý quỹ, khai thác tệp "tài nguyên quý" 8 triệu khách hàng cá nhân, cùng doanh nghiệp.
Kích hoạt động lực chuyển đổi xanh

Kích hoạt động lực chuyển đổi xanh

(TBTCO) - Hành lang pháp lý cho thị trường các-bon đang dần được hoàn thiện, tạo tiền đề chuyển từ giai đoạn xây dựng chính sách sang vận hành thực tiễn. Không chỉ là công cụ kiểm soát phát thải, thị trường các-bon còn được kỳ vọng mở ra không gian kinh tế mới, thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi xanh và nâng cao năng lực cạnh tranh.
Infographics: 48.139 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp được phát hành từ đầu năm đến nay

Infographics: 48.139 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp được phát hành từ đầu năm đến nay

(TBTCO) - Theo Hiệp hội Thị trường trái phiếu Việt Nam, lũy kế từ đầu năm 2026 đến nay, tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp đạt 48.139 tỷ đồng. Trong đó, 14 đợt phát hành ra công chúng đạt 15.334 tỷ đồng và 12 đợt phát hành riêng lẻ đạt 32.805 tỷ đồng.
Chứng khoán SSI kỳ vọng tăng trưởng lợi nhuận hai chữ số, đẩy mạnh số hóa và tự động hóa hoạt động

Chứng khoán SSI kỳ vọng tăng trưởng lợi nhuận hai chữ số, đẩy mạnh số hóa và tự động hóa hoạt động

(TBTCO) - Bên cạnh mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận 15% trong năm 2026, Chứng khoán SSI tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số và tự động hóa, đồng thời duy trì chính sách cổ tức và triển khai các phương án tăng vốn.
Khối ngoại bán ròng 618 tỷ đồng, áp lực tập trung tại FPT và nhóm ngân hàng

Khối ngoại bán ròng 618 tỷ đồng, áp lực tập trung tại FPT và nhóm ngân hàng

(TBTCO) - FPT tiếp tục là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất trong phiên với giá trị 265,8 tỷ đồng, nâng giá trị bán ròng từ đầu năm lên 11.399 tỷ đồng.
Xây dựng cơ chế giám sát minh bạch cho sàn carbon

Xây dựng cơ chế giám sát minh bạch cho sàn carbon

(TBTCO) - Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa đăng tải bảng tổng hợp ý kiến, tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý đối với Dự thảo Thông tư hướng dẫn giám sát giao dịch hạn ngạch phát thải khí nhà kính, tín chỉ carbon trên sàn giao dịch carbon trong nước và chế độ báo cáo của Sở giao dịch chứng khoán, Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam với UBCKNN về hoạt động sàn giao dịch carbon trong nước.
Chứng khoán ngày 23/4: Thị trường phân hóa mạnh, VN-Index vẫn giữ đà tăng

Chứng khoán ngày 23/4: Thị trường phân hóa mạnh, VN-Index vẫn giữ đà tăng

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (23/4) dù chịu áp lực bán gia tăng trong phiên chiều và số mã giảm chiếm ưu thế, VN-Index vẫn đóng cửa tăng điểm nhờ sự nâng đỡ của nhóm cổ phiếu lớn. Dòng tiền chưa rút khỏi thị trường mà tiếp tục luân chuyển giữa các nhóm ngành, tạo kỳ vọng cho xu hướng phục hồi trong ngắn hạn.
Lợi suất trái phiếu chính phủ có thể tiếp tục chịu áp lực tăng trong quý II/2026

Lợi suất trái phiếu chính phủ có thể tiếp tục chịu áp lực tăng trong quý II/2026

(TBTCO) - Theo VCBS, lợi suất trái phiếu chính phủ được dự báo tiếp tục chịu áp lực tăng trong quý II/2026 trong bối cảnh nhu cầu phát hành còn lớn và mặt bằng lãi suất duy trì ở mức cao.
Chứng khoán phái sinh ngày 24/4: Giao dịch thận trọng trước kỳ nghỉ lễ

Chứng khoán phái sinh ngày 24/4: Giao dịch thận trọng trước kỳ nghỉ lễ

Hoả tốc, Hải quan chỉ đạo thông quan 24/7, siết chống buôn lậu dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Hoả tốc, Hải quan chỉ đạo thông quan 24/7, siết chống buôn lậu dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Hà Nội: Chung cư có giá trung bình 128 triệu đồng/m2

Hà Nội: Chung cư có giá trung bình 128 triệu đồng/m2

Không để xảy ra thiếu thiết bị y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh

Không để xảy ra thiếu thiết bị y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh

Khối ngoại miệt mài bán ròng cổ phiếu FPT, vượt giá trị cả năm 2025

Khối ngoại miệt mài bán ròng cổ phiếu FPT, vượt giá trị cả năm 2025

Ngộ độc thực phẩm gia tăng, siết chặt quản lý bếp ăn tập thể, thức ăn đường phố

Ngộ độc thực phẩm gia tăng, siết chặt quản lý bếp ăn tập thể, thức ăn đường phố

Đại hội cổ đông DBV: Tăng tốc doanh thu phí bảo hiểm gốc vượt 6.000 tỷ đồng, đặt mục tiêu bứt phá top 4

Đại hội cổ đông DBV: Tăng tốc doanh thu phí bảo hiểm gốc vượt 6.000 tỷ đồng, đặt mục tiêu bứt phá top 4

Đại hội đồng cổ đông năm 2026: Sơn Hà đặt mục tiêu doanh thu 13.000 tỷ đồng

Đại hội đồng cổ đông năm 2026: Sơn Hà đặt mục tiêu doanh thu 13.000 tỷ đồng

Ngày 23/4: Giá tiêu bật tăng mạnh, cà phê quay đầu giảm

Ngày 23/4: Giá tiêu bật tăng mạnh, cà phê quay đầu giảm

Ngày 24/4: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu dao động ở mức 142.000 đồng/kg

Ngày 24/4: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu dao động ở mức 142.000 đồng/kg

Tỷ giá USD hôm nay (24/4): Tỷ giá trung tâm đi lên, USD tự do tăng vọt 100 đồng

Tỷ giá USD hôm nay (24/4): Tỷ giá trung tâm đi lên, USD tự do tăng vọt 100 đồng

Ngày 22/4: Giá cà phê tăng mạnh, hồ tiêu quanh mốc 141.000 đồng/kg

Ngày 22/4: Giá cà phê tăng mạnh, hồ tiêu quanh mốc 141.000 đồng/kg

Ngày 24/4: Giá heo hơi ở miền Bắc và miền Nam biến động tăng

Ngày 24/4: Giá heo hơi ở miền Bắc và miền Nam biến động tăng

Ngày 23/4: Giá heo hơi tại miền Nam điều chỉnh tăng

Ngày 23/4: Giá heo hơi tại miền Nam điều chỉnh tăng

Giá vàng hôm nay ngày 22/4: Giá vàng trong nước đảo chiều giảm đến 900.000 đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 22/4: Giá vàng trong nước đảo chiều giảm đến 900.000 đồng/lượng

Bộ Tài chính cập nhật 3 kịch bản lạm phát năm 2026

Bộ Tài chính cập nhật 3 kịch bản lạm phát năm 2026

