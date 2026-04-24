Chứng khoán phái sinh ngày 24/4: Giao dịch thận trọng trước kỳ nghỉ lễ

Thị trường chứng khoán trải qua một phiên giao dịch tương đối thận trọng với giá trị giao dịch trên thị trường cơ sở và phái sinh đều giảm so với hôm qua. Chỉ số VN30-Index tăng điểm nhẹ rồi đi lên trong trạng thái khá giằng co. Dù có thời điểm tiến gần hơn tới vùng kháng cự 2050 điểm nhờ một số cổ phiếu lớn như VIC, TCB và PLX, VN30-Index trở lại sắc đỏ từ nửa cuối phiên sáng. VN30 kết phiên giảm 13,32 điểm, tương ứng mức giảm 0,66%, về mức 2011,42 điểm với 8 mã tăng, 1 mã đứng giá tham chiếu và 21 mã giảm.

Trên thị trường chứng khoán phái sinh, diễn biến giằng co của chỉ số cơ sở nhanh chóng phản ánh vào các hợp đồng tương lai. Tuy nhiên, tương tự thị trường cơ sở, sắc đỏ áp đảo ở 6/8 hợp đồng khi kết phiên. Thanh khoản trên thị trường phái sinh giảm khá mạnh so với hôm qua. Riêng với hợp đồng 41I1G5000, tổng khối lượng giao dịch hợp đồng VN30F2605 đạt 259.281 đơn vị. Trong phiên hôm nay, khối lượng mở hợp đồng 41I1G5000 đạt 32.641 hợp đồng. Các nhà đầu tư gia tăng vị thế nắm giữ tại hợp đồng 41I1G5000, nhưng không nhiều chỉ nhích nhẹ 1,2%.

Giao dịch trên thị trường chứng khoán phái sinh giảm sâu - Nguồn: Tổng hợp

Giá hợp đồng tương lai dựa trên VN30 đáo hạn vào tháng 5/2026 (41I1G5000) đóng cửa tại 2.015,0 điểm, giảm 0,21% so với phiên trước. Nhờ mức giảm khiêm tốn hơn, trạng thái chênh lệch dương đã trở lại khi giá hợp đồng tương lai nhỉnh hơn 3,58 điểm so với chỉ số VN30.

Các kỳ hạn xa hơn ghi nhận mức chênh lệch thu hẹp dần, dao động từ 3,18 điểm xuống còn 0,58 điểm. Dù chênh lệch chuyển sang trạng thái dương, nhà đầu tư vẫn kỳ vọng thận trọng hơn của thị trường trong trung dài hạn.

Ở nhóm VN100, các hợp đồng tương lai thể hiện góc nhìn thận trọng hơn, đặc biệt ở các kỳ hạn dài. Hợp đồng tương lai đáo hạn vào tháng 6 và tháng 9 có mức chênh lệch âm đáng kể so với chỉ số cơ sở, lần lượt -23,57 điểm và -12,67 điểm. Riêng hợp đồng tương lai VN100 đáo hạn tháng 5/2026 đóng cửa tăng 0,14%. Chênh lệch chuyển sang trạng thái dương nhờ hợp đồng này đi ngược xu hướng với chỉ số cơ sở.

Thực tế, thị trường phái sinh đang phản ánh trạng thái phòng thủ khi VN30-Index tiệm cận vùng kháng cự mạnh. Theo chuyên gia từ SHS, việc các vị thế giao dịch giảm mạnh trong phiên cho thấy các trader đang nghiêng về phòng ngừa rủi ro khi thị trường cơ sở gặp vùng kháng cự mạnh. Ngắn hạn, hợp đồng VN30F2605 được dự báo vẫn giữ được vùng hỗ trợ tâm lý 2.000 điểm, nhưng áp lực bán gia tăng quanh vùng 2.050 điểm.