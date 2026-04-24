Đại hội đồng cổ đông TPBank: Hướng tới 600.000 tỷ đồng tổng tài sản, tiết lộ "la bàn" định hướng hoạt động

Tăng trưởng gắn kiểm soát rủi ro, chia cổ tức 20% bằng tiền và cổ phiếu

Ngày 22/4, tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank - mã Ck: TPB) tổ chức Đại hội đồng cổ đông. Đại hội ghi nhận 106 cổ đông và người được ủy quyền tham dự, đại diện hơn 1,97 tỷ cổ phần, tương ứng 71,18% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội tập trung thảo luận báo cáo hoạt động năm 2025 và định hướng chiến lược năm 2026, phương án chi trả cổ tức bằng tiền và kế hoạch tăng vốn điều lệ. Ngân hàng cũng xin ý kiến cổ đông về việc thành lập ngân hàng con 100% vốn nhằm hiện diện tại Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam (VIFC), cùng chủ trương thành lập công ty con trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ để mở rộng hệ sinh thái. Bên cạnh đó, đại hội xem xét các nội dung về miễn nhiệm, bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Năm 2026, TPBank kiên định định hướng tăng trưởng gắn với kiểm soát rủi ro, nâng cao chất lượng tài sản và hiệu quả hoạt động. Theo đó, ngân hàng dự kiến tăng trưởng dư nợ cho vay và chứng khoán nợ do tổ chức kinh tế trong nước phát hành 15%, đưa tổng dư nợ lên khoảng 360.000 tỷ đồng. Chỉ tiêu chính thức thực hiện theo thông báo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam từng thời kỳ. Còn huy động vốn tăng 16%, với tổng tiền gửi khách hàng và giấy tờ có giá đạt 391.000 tỷ đồng.

Chất lượng tài sản tiếp tục được kiểm soát chặt, với tỷ lệ nợ xấu mục tiêu dưới 2,5%, trong khi thực tế năm 2025 (theo báo cáo tài chính kiểm toán) ở mức 0,96%.

TPBank trình phương án chia cổ tức tổng tỷ lệ 20%, gồm 5% bằng tiền mặt và 15% bằng cổ phiếu. Thông qua việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức, vốn điều lệ dự kiến tăng từ 27.740 tỷ đồng lên 32.901 tỷ đồng.

Đưa lãi trước thuế vượt 10.000 tỷ đồng Năm 2026, TPBank đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2026 đạt 10.300 tỷ đồng, tăng 12%. Đồng thời, tổng tài sản hợp nhất hướng tới mốc 600.000 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 19%.

Phương án chia cổ tức này không chỉ đảm bảo hài hòa lợi ích cổ đông mà còn góp phần củng cố nền tảng vốn, nâng cao hệ số an toàn và tạo dư địa cho tăng trưởng. Đây là cơ sở để TPBank tiếp tục đẩy mạnh đầu tư công nghệ, mở rộng tín dụng có chọn lọc và phát triển các lĩnh vực kinh doanh mới trong giai đoạn tới.

Tại đại hội, lãnh đạo TPBank cũng trình bày tờ trình về chủ trương thành lập/mua lại công ty con hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ (tạm gọi là TPBank Insurance). Giá trị đầu tư của TPBank tối thiểu 400 tỷ đồng, tỷ lệ sở hữu dự kiến của TPBank tại công ty con trên 50% và tối đa 100% vốn điều lệ.

Đáng chú ý, TPBank cũng thông qua chủ trương thành lập ngân hàng con 100% tại Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam ở TP. Hồ Chí Minh (VIFC-HCMC) với vốn điều lệ 3.000 tỷ đồng.

Lãi quý I/2026 hơn 2.300 tỷ đồng, đẩy mạnh đa dạng nguồn thu

Tại ĐHĐCĐ TPBank, cổ đông tập trung vào các vấn đề cốt lõi liên quan đến động lực tăng trưởng và chiến lược dài hạn.

Theo đó, cổ đông đề nghị lãnh đạo TPBank làm rõ động lực tăng trưởng mạnh của thu nhập từ phí và dịch vụ trong bối cảnh tăng trưởng tín dụng năm nay bị hạn chế. Bên cạnh đó, cổ đông quan tâm cách ngân hàng duy trì tỷ suất sinh lời khi quy mô tài sản vượt 500.000 tỷ đồng. Một nội dung khác là “kim chỉ nam” quản trị giúp TPBank ổn định trong giai đoạn biến động. Ngoài ra, cổ đông cũng đặt câu hỏi về rủi ro và những điểm cần lưu ý trong quá trình số hóa, đặc biệt khi TPBank là một trong những ngân hàng đi đầu về chuyển đổi số...

Trả lời cổ đông về giai đoạn thị trường và nền kinh tế gặp nhiều biến động, Chủ tịch TPBank Đỗ Minh Phú ví von khi đi vào vùng biển bão tố, xuyên qua rừng sâu hay leo lên đỉnh núi, một thứ không thể thiếu, đó là “la bàn”.

Chủ tịch TPBank Đỗ Minh Phú cho rằng, ngoài “la bàn” ra, kim chỉ nam trong mọi hoạt động của TPBank là kỷ luật quản trị. Nếu con tàu muốn xuyên qua bão tố, vượt trùng dương, đương nhiên phải có đội ngũ chỉ huy con tàu, chính là Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát, những cán bộ tâm huyết, kiên định và luôn vì mục tiêu của ngân hàng, chứ không phải mục tiêu cá nhân.

Với TPBank, “la bàn” đó là kỷ luật trong quản trị. Thứ nhất, kỷ luật quản trị về nguồn lực. Nguồn lực ở đây có nhân lực (đội ngũ nhân sự), vật lực (tài sản đang có), tài lực (nguồn vốn).

Thứ hai, quản trị về tài nguyên, đó chính là room tín dụng Ngân hàng Nhà nước cấp, song room hạn hẹp.

“Chúng ta phải quản trị rất tốt để khai thác có hiệu quả, room tín dụng vào đúng những ngành nghề, những hướng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước yêu cầu” - ông Phú nhấn mạnh.

TPBank đi đầu trong lĩnh vực chuyển đổi số, dữ liệu là nguồn tài nguyên. Nguồn dữ liệu phải “đúng - đủ - sạch - sống”, chia sẻ và kiểm soát được, đây là nguồn tài nguyên phải quản trị.

Thứ ba, quản trị rủi ro đặc biệt trong thời kỳ nhiễu động, rủi ro cần kiểm soát chặt chẽ.

Trước quy mô, tổng tài sản của ngân hàng ngày càng lớn, ông Nguyễn Hưng - Tổng Giám đốc TPBank nêu rõ, mức 500 - 600 nghìn tỷ đồng là quy mô rất lớn, đòi hỏi việc quản trị điều hành phải chuyên nghiệp hơn, rõ ràng. Trong những năm qua, ngân hàng cố gắng xây dựng bộ máy để cơ cấu hoạt động, cùng các quy trình, thể chế, các quy định của cơ quan quản lý nhà nước càng ngày càng chặt chẽ hơn.

Để đảm bảo danh mục tài sản sinh lời, lãnh đạo TPBank nêu rõ, ngân hàng không chỉ dựa vào tín dụng, nhất là trong bối cảnh chi phí vốn tăng, nhưng lãi suất cho vay lại giảm xuống. Do đó, một trong những động lực là thu ngoài lãi. Thứ hai, phải có được mức giá vốn bình quân hợp lý và thấp, thông qua việc nâng cao tỷ lệ CASA (tiền gửi không kỳ hạn).

Kết hợp với CASA, thu nhập lãi thuần, các hoạt động phí dịch vụ và thu ngoài lãi khác; đồng thời, việc quản trị danh mục tín dụng theo hướng rủi ro thấp, kiểm soát nợ xấu cũng góp phần giảm chi phí dự phòng. Bên cạnh đó, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ giúp nâng cao năng suất lao động và tiết kiệm chi phí, đảm bảo lợi nhuận của ngân hàng.

Thông tin từ đại hội cũng cho thấy, TPBank khởi đầu tích cực năm 2026, hướng tới tăng trưởng bền vững. Theo đó, quý I/2026, TPBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế hơn 2.310 tỷ đồng, tăng 9,5%; tổng tài sản vượt 519.000 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 1,5%, tiếp tục đảm bảo an toàn hệ thống.

Đại hội đồng cổ đông năm 2026 đã thông qua nhiều nội dung quan trọng nhằm củng cố nền tảng tài chính và năng lực quản trị. Về nhân sự, TPBank bầu bổ sung bà Đỗ Quỳnh Anh - Thành viên Hội đồng quản trị và bà Nguyễn Thị Hương Trang - Thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2023 - 2028, góp phần nâng cao tính đa dạng và độc lập trong quản trị./.