Ngân hàng - Bảo hiểm

Đại hội đồng cổ đông TPBank: Hướng tới 600.000 tỷ đồng tổng tài sản, tiết lộ "la bàn" định hướng hoạt động

Ánh Tuyết

17:33 | 24/04/2026
(TBTCO) - Năm 2026, TPBank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 10.300 tỷ đồng, tăng 12%; tổng tài sản hướng mốc 600.000 tỷ đồng. Ngân hàng đồng thời mở rộng hệ sinh thái khi dự kiến thành lập công ty bảo hiểm phi nhân thọ, đa dạng hóa nguồn thu. Lãnh đạo TPBank cũng chỉ rõ "la bàn" định hướng của ngân hàng để vượt biến động thị trường, trong bối cảnh quy mô tăng mạnh.
TPBank đặt mục tiêu lợi nhuận 10.300 tỷ đồng, tăng 12%, muốn lập ngân hàng thành viên tại VIFC

Tăng trưởng gắn kiểm soát rủi ro, chia cổ tức 20% bằng tiền và cổ phiếu

Ngày 22/4, tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank - mã Ck: TPB) tổ chức Đại hội đồng cổ đông. Đại hội ghi nhận 106 cổ đông và người được ủy quyền tham dự, đại diện hơn 1,97 tỷ cổ phần, tương ứng 71,18% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Ngân hàng TPBank tổ chức Đại hội đồng cổ đông.

Đại hội tập trung thảo luận báo cáo hoạt động năm 2025 và định hướng chiến lược năm 2026, phương án chi trả cổ tức bằng tiền và kế hoạch tăng vốn điều lệ. Ngân hàng cũng xin ý kiến cổ đông về việc thành lập ngân hàng con 100% vốn nhằm hiện diện tại Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam (VIFC), cùng chủ trương thành lập công ty con trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ để mở rộng hệ sinh thái. Bên cạnh đó, đại hội xem xét các nội dung về miễn nhiệm, bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Năm 2026, TPBank kiên định định hướng tăng trưởng gắn với kiểm soát rủi ro, nâng cao chất lượng tài sản và hiệu quả hoạt động. Theo đó, ngân hàng dự kiến tăng trưởng dư nợ cho vay và chứng khoán nợ do tổ chức kinh tế trong nước phát hành 15%, đưa tổng dư nợ lên khoảng 360.000 tỷ đồng. Chỉ tiêu chính thức thực hiện theo thông báo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam từng thời kỳ. Còn huy động vốn tăng 16%, với tổng tiền gửi khách hàng và giấy tờ có giá đạt 391.000 tỷ đồng.

Chất lượng tài sản tiếp tục được kiểm soát chặt, với tỷ lệ nợ xấu mục tiêu dưới 2,5%, trong khi thực tế năm 2025 (theo báo cáo tài chính kiểm toán) ở mức 0,96%.

Nguồn: TPBank.

TPBank trình phương án chia cổ tức tổng tỷ lệ 20%, gồm 5% bằng tiền mặt và 15% bằng cổ phiếu. Thông qua việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức, vốn điều lệ dự kiến tăng từ 27.740 tỷ đồng lên 32.901 tỷ đồng.

Đưa lãi trước thuế vượt 10.000 tỷ đồng

Năm 2026, TPBank đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2026 đạt 10.300 tỷ đồng, tăng 12%. Đồng thời, tổng tài sản hợp nhất hướng tới mốc 600.000 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 19%.

Phương án chia cổ tức này không chỉ đảm bảo hài hòa lợi ích cổ đông mà còn góp phần củng cố nền tảng vốn, nâng cao hệ số an toàn và tạo dư địa cho tăng trưởng. Đây là cơ sở để TPBank tiếp tục đẩy mạnh đầu tư công nghệ, mở rộng tín dụng có chọn lọc và phát triển các lĩnh vực kinh doanh mới trong giai đoạn tới.

Tại đại hội, lãnh đạo TPBank cũng trình bày tờ trình về chủ trương thành lập/mua lại công ty con hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ (tạm gọi là TPBank Insurance). Giá trị đầu tư của TPBank tối thiểu 400 tỷ đồng, tỷ lệ sở hữu dự kiến của TPBank tại công ty con trên 50% và tối đa 100% vốn điều lệ.

Đáng chú ý, TPBank cũng thông qua chủ trương thành lập ngân hàng con 100% tại Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam ở TP. Hồ Chí Minh (VIFC-HCMC) với vốn điều lệ 3.000 tỷ đồng.

Lãi quý I/2026 hơn 2.300 tỷ đồng, đẩy mạnh đa dạng nguồn thu

Tại ĐHĐCĐ TPBank, cổ đông tập trung vào các vấn đề cốt lõi liên quan đến động lực tăng trưởng và chiến lược dài hạn.

Theo đó, cổ đông đề nghị lãnh đạo TPBank làm rõ động lực tăng trưởng mạnh của thu nhập từ phí và dịch vụ trong bối cảnh tăng trưởng tín dụng năm nay bị hạn chế. Bên cạnh đó, cổ đông quan tâm cách ngân hàng duy trì tỷ suất sinh lời khi quy mô tài sản vượt 500.000 tỷ đồng. Một nội dung khác là “kim chỉ nam” quản trị giúp TPBank ổn định trong giai đoạn biến động. Ngoài ra, cổ đông cũng đặt câu hỏi về rủi ro và những điểm cần lưu ý trong quá trình số hóa, đặc biệt khi TPBank là một trong những ngân hàng đi đầu về chuyển đổi số...

Đồ họa: Ánh Tuyết.

Trả lời cổ đông về giai đoạn thị trường và nền kinh tế gặp nhiều biến động, Chủ tịch TPBank Đỗ Minh Phú ví von khi đi vào vùng biển bão tố, xuyên qua rừng sâu hay leo lên đỉnh núi, một thứ không thể thiếu, đó là “la bàn”.

Chủ tịch TPBank Đỗ Minh Phú cho rằng, ngoài “la bàn” ra, kim chỉ nam trong mọi hoạt động của TPBank là kỷ luật quản trị. Nếu con tàu muốn xuyên qua bão tố, vượt trùng dương, đương nhiên phải có đội ngũ chỉ huy con tàu, chính là Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát, những cán bộ tâm huyết, kiên định và luôn vì mục tiêu của ngân hàng, chứ không phải mục tiêu cá nhân.

Với TPBank, “la bàn” đó là kỷ luật trong quản trị. Thứ nhất, kỷ luật quản trị về nguồn lực. Nguồn lực ở đây có nhân lực (đội ngũ nhân sự), vật lực (tài sản đang có), tài lực (nguồn vốn).

Thứ hai, quản trị về tài nguyên, đó chính là room tín dụng Ngân hàng Nhà nước cấp, song room hạn hẹp.

“Chúng ta phải quản trị rất tốt để khai thác có hiệu quả, room tín dụng vào đúng những ngành nghề, những hướng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước yêu cầu” - ông Phú nhấn mạnh.

TPBank đi đầu trong lĩnh vực chuyển đổi số, dữ liệu là nguồn tài nguyên. Nguồn dữ liệu phải “đúng - đủ - sạch - sống”, chia sẻ và kiểm soát được, đây là nguồn tài nguyên phải quản trị.

Thứ ba, quản trị rủi ro đặc biệt trong thời kỳ nhiễu động, rủi ro cần kiểm soát chặt chẽ.

Trước quy mô, tổng tài sản của ngân hàng ngày càng lớn, ông Nguyễn Hưng - Tổng Giám đốc TPBank nêu rõ, mức 500 - 600 nghìn tỷ đồng là quy mô rất lớn, đòi hỏi việc quản trị điều hành phải chuyên nghiệp hơn, rõ ràng. Trong những năm qua, ngân hàng cố gắng xây dựng bộ máy để cơ cấu hoạt động, cùng các quy trình, thể chế, các quy định của cơ quan quản lý nhà nước càng ngày càng chặt chẽ hơn.

Để đảm bảo danh mục tài sản sinh lời, lãnh đạo TPBank nêu rõ, ngân hàng không chỉ dựa vào tín dụng, nhất là trong bối cảnh chi phí vốn tăng, nhưng lãi suất cho vay lại giảm xuống. Do đó, một trong những động lực là thu ngoài lãi. Thứ hai, phải có được mức giá vốn bình quân hợp lý và thấp, thông qua việc nâng cao tỷ lệ CASA (tiền gửi không kỳ hạn).

Kết hợp với CASA, thu nhập lãi thuần, các hoạt động phí dịch vụ và thu ngoài lãi khác; đồng thời, việc quản trị danh mục tín dụng theo hướng rủi ro thấp, kiểm soát nợ xấu cũng góp phần giảm chi phí dự phòng. Bên cạnh đó, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ giúp nâng cao năng suất lao động và tiết kiệm chi phí, đảm bảo lợi nhuận của ngân hàng.

Thông tin từ đại hội cũng cho thấy, TPBank khởi đầu tích cực năm 2026, hướng tới tăng trưởng bền vững. Theo đó, quý I/2026, TPBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế hơn 2.310 tỷ đồng, tăng 9,5%; tổng tài sản vượt 519.000 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 1,5%, tiếp tục đảm bảo an toàn hệ thống.

Đại hội đồng cổ đông năm 2026 đã thông qua nhiều nội dung quan trọng nhằm củng cố nền tảng tài chính và năng lực quản trị. Về nhân sự, TPBank bầu bổ sung bà Đỗ Quỳnh Anh - Thành viên Hội đồng quản trị và bà Nguyễn Thị Hương Trang - Thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2023 - 2028, góp phần nâng cao tính đa dạng và độc lập trong quản trị./.

Đại hội cổ đông DBV: Tăng tốc doanh thu phí bảo hiểm gốc vượt 6.000 tỷ đồng, đặt mục tiêu bứt phá top 4

Chứng khoán SSI kỳ vọng tăng trưởng lợi nhuận hai chữ số, đẩy mạnh số hóa và tự động hóa hoạt động

Một kỷ lục vừa xác lập tại Đại hội đồng cổ đông ngân hàng Top 5 thương mại cổ phần tư nhân Việt Nam

Chứng khoán ngày 24/4: Cổ phiếu trụ "hụt hơi", VN-Index quay đầu giảm điểm

Phổ biến quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của Bộ Tài chính

Lai Châu tìm "lối mở" cho nông nghiệp xanh, sâm và dược liệu dẫn dắt tăng trưởng

Trường Đại học Tài chính - Marketing đẩy mạnh hợp tác khoa học công nghệ

Cục Đầu tư nước ngoài "bắt tay" cùng Hyosung mở rộng hợp tác đầu tư tại Việt Nam

Hải quan khu vực XIII thu ngân sách tăng hơn 57%

Đại hội đồng cổ đông MSB: Đặt kế hoạch lãi kỷ lục 8.000 tỷ đồng, bước đi chiến lược thành tập đoàn tài chính

(TBTCO) - Năm 2026, MSB đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 8.000 tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay; đồng thời, lên kế hoạch tăng trưởng tín dụng 18% và phát hành cổ phiếu 20% nâng vốn điều lệ lên 37.440 tỷ đồng. Lãnh đạo MSB nhấn mạnh chiến lược trở thành tập đoàn tài chính, chuyển đổi mô hình TNEX Finance và mở rộng sang chứng khoán, quản lý quỹ, khai thác tệp "tài nguyên quý" 8 triệu khách hàng cá nhân, cùng doanh nghiệp.
Giá vàng hôm nay ngày 24/4: Giá vàng trong nước neo ở ngưỡng 166 - 169,2 triệu đồng/lượng

(TBTCO) - Giá vàng trong nước sáng ngày 24/4 ghi nhận diễn biến ổn định tại nhiều doanh nghiệp lớn, mặt bằng giao dịch duy trì quanh vùng 166 - 169,2 triệu đồng/lượng.
Thêm lựa chọn linh hoạt cho kế hoạch tài chính cá nhân với Chubb - Tự Do An Phát

(TBTCO) - Nhằm đáp ứng nhu cầu bảo vệ và tích lũy tài chính ngày càng đa dạng của người dân Việt Nam, Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Chubb Việt Nam (Chubb Life Việt Nam) vừa ra mắt sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị Chubb - Tự Do An Phát.
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026: SeABank chốt trả cổ tức 20,5%, tăng vốn lên 34.688 tỷ đồng

(TBTCO) - Ngày 22/04/2026, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026. Đại hội đã thông qua nhiều nội dung quan trọng liên quan đến kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026, với trọng tâm mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 7.068 tỷ đồng, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028, tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng bền vững.
FE CREDIT thăng hạng tín nhiệm lên Ba3 từ Moody's, triển vọng ổn định

(TBTCO) - Tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế Moody’s Ratings (Moody’s) mới đây đã công bố nâng xếp hạng tín nhiệm Ba3, cho Công ty Tài chính TNHH Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng SMBC (FE CREDIT).
Lợi nhuận quý I/2026 của OCB đạt 1.224 tỷ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ

(TBTCO) - Ngân hàng TMCP Phương Đông (mã ck: OCB) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2026 với những chuyển biến tích cực. Không chỉ ghi nhận sự tăng trưởng về quy mô và hiệu quả vận hành, cấu trúc thu nhập cũng cho thấy ngân hàng đang bước vào một chu kỳ phục hồi mang tính nền tảng.
Giá vàng hôm nay ngày 23/4: Trong nước tiếp tục giảm 700.000 đồng - 800.000 đồng/lượng

(TBTCO) - Giá vàng trong nước sáng ngày 23/4 tiếp tục điều chỉnh giảm mạnh tại nhiều doanh nghiệp, với mức phổ biến 700.000 - 800.000 đồng/lượng, kéo mặt bằng giao dịch lùi sâu về vùng 166 - 169,2 triệu đồng/lượng.
Tỷ giá USD hôm nay (23/4): Tỷ giá trung tâm tăng nhẹ, DXY hồi nhẹ khi kỳ vọng cắt giảm lãi suất tiếp tục lùi xa

(TBTCO) - Sáng ngày 23/4, tỷ giá trung tâm tăng nhẹ lên 25.103 VND/USD, USD tự do ổn định quanh 26.600 - 26.650 đồng, trong khi DXY hiện ở 98,57 điểm, cho thấy tín hiệu phục hồi sau nhịp giảm. Áp lực lạm phát toàn cầu vẫn hiện hữu khi giá năng lượng tăng mạnh tại Mỹ và lan rộng sang các nền kinh tế lớn, khiến kỳ vọng Fed duy trì lãi suất cao lâu hơn tiếp tục được củng cố.
Hà Nội: Chung cư có giá trung bình 128 triệu đồng/m2

Không để xảy ra thiếu thiết bị y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh

Khối ngoại miệt mài bán ròng cổ phiếu FPT, vượt giá trị cả năm 2025

Ngộ độc thực phẩm gia tăng, siết chặt quản lý bếp ăn tập thể, thức ăn đường phố

Đại hội cổ đông DBV: Tăng tốc doanh thu phí bảo hiểm gốc vượt 6.000 tỷ đồng, đặt mục tiêu bứt phá top 4

Đại hội đồng cổ đông năm 2026: Sơn Hà đặt mục tiêu doanh thu 13.000 tỷ đồng

Chính phủ Đức hỗ trợ phục hồi đào tạo nghề ở miền Trung sau bão lũ

Kết nối FDI Connect 2026: Nâng vị thế Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu

Ngày 23/4: Giá tiêu bật tăng mạnh, cà phê quay đầu giảm

Ngày 24/4: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu dao động ở mức 142.000 đồng/kg

Ngày 22/4: Giá cà phê tăng mạnh, hồ tiêu quanh mốc 141.000 đồng/kg

Tỷ giá USD hôm nay (24/4): Tỷ giá trung tâm đi lên, USD tự do tăng vọt 100 đồng

Ngày 24/4: Giá heo hơi ở miền Bắc và miền Nam biến động tăng

Ngày 23/4: Giá heo hơi tại miền Nam điều chỉnh tăng

Giá vàng hôm nay ngày 22/4: Giá vàng trong nước đảo chiều giảm đến 900.000 đồng/lượng

Bộ Tài chính cập nhật 3 kịch bản lạm phát năm 2026

