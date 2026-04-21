Chứng khoán

Quý I/2026: SHS ghi nhận lợi nhuận trước thuế 280 tỷ đồng, dư nợ cho vay tăng trưởng kỷ lục

Hồng Quyên

[email protected]
11:53 | 21/04/2026
(TBTCO) - Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026, ghi nhận lợi nhuận trước thuế 280 tỷ đồng. Dư nợ cho vay tiếp tục tăng trưởng kỷ lục, đạt 10.500 tỷ đồng, tăng 126% so với cùng kỳ năm trước.
Quý I/2026 khép lại trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam biến động mạnh khi có sự phân hóa rõ nét giữa các nhóm cổ phiếu. Thanh khoản ở mức cao nhờ kỳ vọng nâng hạng thị trường, mặt bằng lãi suất ổn định và tâm lý nhà đầu tư cải thiện. Tuy nhiên, áp lực chốt lời ngắn hạn, biến động từ kinh tế thế giới và mức độ cạnh tranh ngày càng lớn trong ngành chứng khoán khiến môi trường kinh doanh chưa thực sự thuận lợi.

Trong bối cảnh đó, SHS vẫn duy trì kết quả khả quan với lợi nhuận trước thuế 280 tỷ đồng trong quý đầu năm và phù hợp lộ trình đã xây dựng, đồng thời ghi nhận mở rộng quy mô mạnh ở các mảng kinh doanh cốt lõi.

Tại thời điểm 31/3/2026, dư nợ cho vay của SHS ước đạt khoảng 10.502 tỷ đồng, tăng 15% so với đầu năm, và tăng mạnh 126% so với cùng kỳ quý 1/2025, đạt mức cao kỷ lục trong lịch sử hoạt động của SHS. Kết quả này phản ánh năng lực cấp vốn, quản trị rủi ro và khả năng mở rộng hoạt động khách hàng của SHS tiếp tục được nâng lên, qua đó duy trì tăng trưởng dư nợ ở mức tích cực.

Dư nợ cho vay tại SHS giai đoạn 2024-2026. Nguồn: SHS, FiinX

Trong quý I, doanh số môi giới của SHS đạt gần 97 tỷ đồng, tăng 86% so với cùng kỳ năm trước, cho thấy hoạt động môi giới duy trì đà tăng trưởng tốt trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt. Khi cuộc đua trên thị trường không còn chỉ nằm ở mức phí hay tốc độ giao dịch, việc duy trì tăng trưởng môi giới phản ánh hiệu quả của chiến lược nâng cao chất lượng dịch vụ, cải thiện trải nghiệm khách hàng và mở rộng tệp nhà đầu tư.

Báo cáo tài chính quý I/2026 của SHS ghi nhận các mảng kinh doanh tăng trưởng tích cực

Cùng với đó, tổng tài sản của SHS tại ngày 31/3/2026 đạt 22.367 tỷ đồng, tăng 47% so với cùng kỳ. Xét tổng thể, kết quả kinh doanh quý I/2026 phản ánh xu hướng tăng trưởng ổn định và bền vững của SHS, phù hợp với định hướng tập trung phát triển các mảng kinh doanh cốt lõi như dịch vụ tài chính, quản lý tài sản và ngân hàng đầu tư. Những tín hiệu tích cực từ quy mô hoạt động và hiệu quả vận hành cho thấy nền tảng tăng trưởng của công ty đang tiếp tục được củng cố trong giai đoạn hiện nay.

Tại đại hội đồng cổ đông 2026, SHS chính thức công bố chiến lược chuyển đổi toàn diện giai đoạn 2026 - 2030, trong đó năm 2026 được xác định là điểm khởi đầu cho quá trình tái cấu trúc mô hình tăng trưởng. Theo kế hoạch đã được thông qua, SHS đặt mục tiêu doanh thu năm 2026 đạt 3.739 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 1.718 tỷ đồng, đồng thời hướng tới vị thế Top 10 công ty chứng khoán về hiệu quả hoạt động, Top 10 thị phần môi giới.

Song song với chuyển đổi mô hình kinh doanh, SHS cũng được cổ đông thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ 8.994,6 tỷ đồng lên tối đa khoảng 10.064,4 tỷ đồng thông qua ba cấu phần gồm phát hành cổ phiếu thưởng, chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư và phát hành ESOP. Nguồn vốn mới sẽ được ưu tiên cho mở rộng dư nợ cho vay ký quỹ, hoạt động đầu tư và nâng cấp hạ tầng công nghệ những yếu tố then chốt cho chu kỳ phát triển tiếp theo./.

Hồng Quyên
Từ khóa:
Tài sản SHS Doanh số môi giới thị trường chứng khoán cổ phiếu

Dành cho bạn

Chứng khoán

Chứng khoán quốc tế

GSPC -16.92
21/04 | -16.92 (7,109.14 -16.92 (-0.24%))
DJI -4.87
21/04 | -4.87 (49,442.56 -4.87 (-0.01%))
IXIC -64.09
21/04 | -64.09 (24,404.39 -64.09 (-0.26%))
NYA -19.39
21/04 | -19.39 (23,178.35 -19.39 (-0.08%))
XAX +32.68
21/04 | +32.68 (8,738.10 +32.68 (+0.38%))
BUK100P -5.44
21/04 | -5.44 (1,057.13 -5.44 (-0.51%))
RUT +16.06
21/04 | +16.06 (2,792.96 +16.06 (+0.58%))
VIX +1.39
21/04 | +1.39 (18.87 +1.39 (+7.95%))
FTSE -58.55
21/04 | -58.55 (10,609.08 -58.55 (-0.55%))
GDAXI -284.44
21/04 | -284.44 (24,417.80 -284.44 (-1.15%))
FCHI -94.08
21/04 | -94.08 (8,331.05 -94.08 (-1.12%))
STOXX50E -75.08
21/04 | -75.08 (5,982.63 -75.08 (-1.24%))
N100 -12.57
21/04 | -12.57 (1,838.66 -12.57 (-0.68%))
BFX -60.93
21/04 | -60.93 (5,511.17 -60.93 (-1.09%))
MOEX.ME -0.11
21/04 | -0.11 (85.20 -0.11 (-0.13%))
HSI +129.98
21/04 | +129.98 (26,491.05 +129.98 (+0.49%))
STI +10.73
21/04 | +10.73 (5,014.80 +10.73 (+0.21%))
AXJO -9.50
21/04 | -9.50 (8,943.80 -9.50 (-0.11%))
AORD -3.40
21/04 | -3.40 (9,170.70 -3.40 (-0.04%))
BSESN +726.02
21/04 | +726.02 (79,246.31 +726.02 (+0.92%))
JKSE -44.70
21/04 | -44.70 (7,549.41 -44.70 (-0.59%))
KLSE +9.98
21/04 | +9.98 (1,712.28 +9.98 (+0.59%))
NZ50 +16.88
21/04 | +16.88 (12,932.33 +16.88 (+0.13%))
KS11 +144.58
21/04 | +144.58 (6,363.67 +144.58 (+2.32%))
TWII +646.31
21/04 | +646.31 (37,605.11 +646.31 (+1.74%))
GSPTSE +13.74
21/04 | +13.74 (34,360.03 +13.74 (+0.04%))
BVSP +398.55
21/04 | +398.55 (196,132.06 +398.55 (+0.20%))
MXX +257.79
21/04 | +257.79 (70,083.73 +257.79 (+0.37%))
IPSA -85.64
21/04 | -85.64 (11,343.55 -85.64 (-0.75%))
MERV +42,516.00
21/04 | +42,516.00 (2,931,701.25 +42,516.00 (+1.47%))
TA125.TA +18.84
21/04 | +18.84 (4,327.87 +18.84 (+0.44%))
CASE30 -559.20
21/04 | -559.20 (51,813.40 -559.20 (-1.07%))
JN0U.JO -184.81
21/04 | -184.81 (7,362.60 -184.81 (-2.45%))
DX-Y.NYB 0.00
21/04 | 0.00 (98.10 0.00 (0.00%))
125904-USD-STRD -31.89
21/04 | -31.89 (2,777.82 -31.89 (-1.13%))
XDB +0.15
21/04 | +0.15 (135.34 +0.15 (+0.11%))
XDE +0.24
21/04 | +0.24 (117.87 +0.24 (+0.20%))
000001.SS -0.64
21/04 | -0.64 (4,081.49 -0.64 (-0.02%))
N225 +679.46
21/04 | +679.46 (59,504.35 +679.46 (+1.16%))
XDN -0.06
21/04 | -0.06 (62.98 -0.06 (-0.09%))
XDA +0.04
21/04 | +0.04 (71.77 +0.04 (+0.06%))