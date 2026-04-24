Đại hội đồng cổ đông năm 2026: Sơn Hà đặt mục tiêu doanh thu 13.000 tỷ đồng

Tiếp tục tái cấu trúc toàn diện

Theo báo cáo tại Đại hội, năm 2025, Sơn Hà ghi nhận doanh thu thuần đạt 11.765 tỷ đồng, tăng 4,5% so với năm trước. Kết quả này đến từ việc đẩy mạnh bán hàng ở cả thị trường trong nước và xuất khẩu bằng cách mở rộng danh mục sản phẩm, kênh phân phối và kênh thương mại điện tử. Lĩnh vực cốt lõi là sản xuất gia dụng và công nghiệp tiếp tục đóng vai trò động lực tăng trưởng chính.

Nhờ doanh thu tăng trưởng, lợi nhuận gộp của Sơn Hà năm 2025 đạt khoảng 1.000 tỷ đồng, tăng 5%, tương ứng biên lợi nhuận gộp đạt 8,5%. Hiệu quả hoạt động được cải thiện rõ nét nhờ kiểm soát tốt chi phí và tối ưu vận hành.

Cụ thể, vòng quay hàng tồn kho đạt 8,16 lần, cải thiện so với mức 7,93 lần của năm 2024, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và giảm áp lực chi phí. Tổng chi phí hoạt động năm 2025 chỉ tăng 0,5%, thấp hơn đáng kể so với tốc độ tăng doanh thu 4,5%, giúp tỷ lệ chi phí hoạt động/doanh thu thuần giảm từ 8,15% xuống còn 7,84%.

Các cổ đông biểu quyết thông qua các tờ trình tại đại hội

Trong cơ cấu chi phí, chi phí bán hàng giảm 3% và chi phí quản lý giảm 4%, phản ánh nỗ lực tối ưu bộ máy và nâng cao hiệu suất vận hành. Nhờ đó, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 140 tỷ đồng, tăng 24% so với năm trước. Sau khi trừ thuế, lợi nhuận sau thuế đạt 82,3 tỷ đồng.

So với kế hoạch đề ra, Sơn Hà hoàn thành 101,9% mục tiêu doanh thu và 71% kế hoạch lợi nhuận sau thuế. Trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều biến động, kết quả này cho thấy khả năng thích ứng và duy trì hoạt động ổn định của doanh nghiệp.

Tại thời điểm cuối năm 2025, quy mô tài sản của Sơn Hà tiếp tục được duy trì, tạo nền tảng cho hoạt động sản xuất và hệ thống phân phối trên toàn quốc. Song song với hoạt động sản xuất kinh doanh, Sơn Hà tiếp tục được ghi nhận với nhiều giải thưởng uy tín như: Top 30 Tập đoàn đầu tư chiến lược Việt Nam, Top 100 doanh nghiệp tư nhân nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam, Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam… 2025 cũng là năm Sơn Hà tạo dấu ấn mạnh mẽ tại các triển lãm, hội chợ ngành ống inox lớn nhất thế giới, qua đó khẳng định vị thế thương hiệu Việt trên trường quốc tế.

Năm 2026, Đại hội đồng cổ đông thống nhất định hướng tiếp tục tái cấu trúc toàn diện theo hướng tinh gọn và nâng cao hiệu quả. Trọng tâm là kiện toàn bộ máy, nâng cao năng lực đội ngũ lãnh đạo, tối ưu mô hình quản trị và tăng năng suất tại các đơn vị thành viên.

Song song với đó, Sơn Hà đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu và phát triển, hướng tới các dòng sản phẩm có giá trị gia tăng cao, tạo khác biệt trên thị trường. Đây được xem là nền tảng để Tập đoàn duy trì năng lực cạnh tranh trong bối cảnh nhu cầu ngày càng phân hóa.

Sơn Hà cũng xác định chuyển đổi số là một trong những trụ cột quan trọng, với việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và AI trong sản xuất kinh doanh cũng như quản trị. Việc số hóa dữ liệu, tối ưu quy trình và nâng cao khả năng điều hành được kỳ vọng sẽ cải thiện hiệu quả vận hành trên toàn hệ thống.

Ở góc độ đầu tư, Sơn Hà định hướng mở rộng sang các lĩnh vực có tiềm năng tăng trưởng ổn định. Trong đó, phân khúc nhà ở xã hội được xác định là hướng đi dài hạn, phù hợp với nhu cầu thị trường và chính sách phát triển. Tập đoàn dự kiến từng bước triển khai các dự án phù hợp, tạo thêm dư địa tăng trưởng trong trung và dài hạn.

Bên cạnh đó, BĐS công nghiệp cũng được kỳ vọng đóng góp tích cực vào dòng tiền. Hoạt động cho thuê lại đất tại Khu công nghiệp SHI IP Tam Dương tiếp tục được đẩy mạnh trong năm 2026, góp phần gia tăng nguồn thu và nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản. Trên cơ sở các định hướng này, Sơn Hà đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất năm 2026 đạt 13.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 87 tỷ đồng, đồng thời dự kiến duy trì mức cổ tức khoảng 5%.

Kiên định với chiến lược dài hạn

Trong phần thảo luận tại hội đồng cổ đông, ban lãnh đạo Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà đã dành nhiều thời gian trao đổi về chiến lược phát triển và hiệu quả kinh doanh trong giai đoạn tới. Theo đó, doanh nghiệp xác định tiếp tục kiên định với nền tảng sản xuất truyền thống, đồng thời đẩy mạnh đa dạng hóa sản phẩm và mở rộng thị trường xuất khẩu nhằm giảm phụ thuộc vào một ngành hàng hay thị trường đơn lẻ.

Ông Lê Vĩnh Sơn - Chủ tịch HĐQT thẳng thắn nhìn nhận, SHI hiện chưa hoàn toàn thoát khỏi tình trạng các chỉ tiêu chưa tốt, nhưng vẫn đảm bảo hoạt động ổn định, đồng thời nhấn mạnh việc lựa chọn chiến lược thận trọng, đa dạng hóa sản phẩm để tránh rủi ro khi thị trường biến động. Theo đó, công ty tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm, đẩy mạnh xuất khẩu sang nhiều quốc gia nhằm giảm phụ thuộc vào một thị trường đơn lẻ, từng bước nâng cao tính bền vững trong hoạt động kinh doanh.

Ông Lê Vĩnh Sơn chia sẻ “Tôi nhận định sự bão hoà của sản phẩm truyền thống từ 5-10 năm trước, nên không kỳ vọng nó có thể phát triển mãi. Vì vậy, SHI buộc phải tìm kiếm sản phẩm thay thế. Những năm gần đây, doanh thu tăng mạnh cũng nhờ vào việc chúng tôi phát triển các sản phẩm mới. Tuy nhiên, do đang trong giai đoạn đầu tư, chi phí khấu hao và sản xuất còn cao nên hiệu quả chưa đạt như mong muốn. Dù vậy, quy mô doanh số đang từng bước mở rộng, thị trường không chỉ trong nước mà đã vươn ra xuất khẩu”.

Ban lãnh đạo công ty cũng cho biết lợi nhuận những năm gần đây chịu áp lực do chi phí đầu tư, lãi vay và khấu hao tăng mạnh khi doanh nghiệp mở rộng sang các lĩnh vực mới. Tuy nhiên, đây được xem là giai đoạn cần thiết để tạo nền tảng tăng trưởng, với kỳ vọng hiệu quả sẽ cải thiện rõ từ năm 2027 - 2028 khi quy mô sản xuất ổn định và các dự án như khu công nghiệp, lĩnh vực nước - môi trường bắt đầu đóng góp. Đại diện doanh nghiệp khẳng định sẽ tiếp tục kiên định với chiến lược dài hạn, tận dụng cơ hội thị trường và các động lực mới để hướng tới tăng trưởng bền vững hơn trong các năm tới./.