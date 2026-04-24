Khối ngoại miệt mài bán ròng cổ phiếu FPT, vượt giá trị cả năm 2025

Thị trường chứng khoán vừa trải qua một phiên giao dịch tương đối thận trọng với giá trị giao dịch giảm so với hôm qua. Về điểm số, sau phiên hồi phục mạnh hôm qua, VN-Index chịu áp lực điều chỉnh. Đóng cửa phiên giao dịch ngày 24/4, VN-Index giảm hơn 17 điểm xuống 1.853,29 điểm. Trong khi đó, thanh khoản trên sàn HOSE đạt gần 19.350 tỷ đồng.

Tâm lý thận trọng gia tăng khi chỉ số tiến gần vùng kháng cự mạnh. Cùng đó, thị trường tuần tới cũng chỉ giao dịch 2/5 phiên do bước vào kỳ nghỉ lễ.

Trong khi đó, dòng tiền của khối ngoại tiếp tục duy trì xu hướng bán ròng mạnh. Tâm điểm bán ròng tiếp tục là là cổ phiếu FPT.

Riêng trong phiên hôm nay, FPT bị bán ròng tới 416,5 tỷ đồng, cao nhất toàn thị trường. Thực tế, áp lực bán của khối ngoại tại cổ phiếu này không chỉ diễn ra trong ngắn hạn mà đã kéo dài liên tục từ đầu năm. Tổng giá trị bán ròng tại cổ phiếu này vượt 11.750 tỷ đồng, đứng đầu top bán ròng và cao hơn cả con số bán ròng của cả năm 2025.

Không riêng FPT, nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn khác cũng ghi nhận lực bán ròng đáng kể như ACB (-278,5 tỷ đồng), VCB (-240,2 tỷ đồng), VHM (-132,3 tỷ đồng) hay MSB (-104,4 tỷ đồng). Nhóm ngân hàng tiếp tục là khu vực chịu áp lực cơ cấu danh mục mạnh từ khối ngoại.

Ở chiều mua, dòng tiền ngoại giải ngân khá hạn chế và mang tính thăm dò. TCB là cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất nhưng giá trị chỉ khoảng 33,9 tỷ đồng. Theo sau là VPI, SSI, VJC… với quy mô thấp. Đáng chú ý, hầu hết các cổ phiếu trong top mua ròng đều không có biến động giá đáng kể, cho thấy lực cầu ngoại chưa đủ mạnh để tạo ảnh hưởng lên xu hướng giá.

Khối ngoại tiếp tục nghiêng về trạng thái bán ròng, đặc biệt tập trung vào các cổ phiếu trụ như FPT, đồng thời thận trọng hơn khi thị trường bước vào vùng nhạy cảm về mặt kỹ thuật.