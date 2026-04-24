Chứng khoán

Khối ngoại miệt mài bán ròng cổ phiếu FPT, vượt giá trị cả năm 2025

Thanh Thủy

Thanh Thủy

18:23 | 24/04/2026
(TBTCO) - Chỉ sau 4 tháng, khối ngoại đã bán ròng cổ phiếu FPT, thu về hơn 11.750 tỷ đồng, chính thức vượt qua giá trị bán trong cả năm 2025.
Thị trường chứng khoán vừa trải qua một phiên giao dịch tương đối thận trọng với giá trị giao dịch giảm so với hôm qua. Về điểm số, sau phiên hồi phục mạnh hôm qua, VN-Index chịu áp lực điều chỉnh. Đóng cửa phiên giao dịch ngày 24/4, VN-Index giảm hơn 17 điểm xuống 1.853,29 điểm. Trong khi đó, thanh khoản trên sàn HOSE đạt gần 19.350 tỷ đồng.

Tâm lý thận trọng gia tăng khi chỉ số tiến gần vùng kháng cự mạnh. Cùng đó, thị trường tuần tới cũng chỉ giao dịch 2/5 phiên do bước vào kỳ nghỉ lễ.

Trong khi đó, dòng tiền của khối ngoại tiếp tục duy trì xu hướng bán ròng mạnh. Tâm điểm bán ròng tiếp tục là là cổ phiếu FPT.

Riêng trong phiên hôm nay, FPT bị bán ròng tới 416,5 tỷ đồng, cao nhất toàn thị trường. Thực tế, áp lực bán của khối ngoại tại cổ phiếu này không chỉ diễn ra trong ngắn hạn mà đã kéo dài liên tục từ đầu năm. Tổng giá trị bán ròng tại cổ phiếu này vượt 11.750 tỷ đồng, đứng đầu top bán ròng và cao hơn cả con số bán ròng của cả năm 2025.

Khối ngoại miệt mài bán ròng cổ phiếu FPT, vượt giá trị cả năm 2025
Top cổ phiếu mua bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài phiên 24/4 -Nguồn: Dstock

Không riêng FPT, nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn khác cũng ghi nhận lực bán ròng đáng kể như ACB (-278,5 tỷ đồng), VCB (-240,2 tỷ đồng), VHM (-132,3 tỷ đồng) hay MSB (-104,4 tỷ đồng). Nhóm ngân hàng tiếp tục là khu vực chịu áp lực cơ cấu danh mục mạnh từ khối ngoại.

Ở chiều mua, dòng tiền ngoại giải ngân khá hạn chế và mang tính thăm dò. TCB là cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất nhưng giá trị chỉ khoảng 33,9 tỷ đồng. Theo sau là VPI, SSI, VJC… với quy mô thấp. Đáng chú ý, hầu hết các cổ phiếu trong top mua ròng đều không có biến động giá đáng kể, cho thấy lực cầu ngoại chưa đủ mạnh để tạo ảnh hưởng lên xu hướng giá.

Khối ngoại tiếp tục nghiêng về trạng thái bán ròng, đặc biệt tập trung vào các cổ phiếu trụ như FPT, đồng thời thận trọng hơn khi thị trường bước vào vùng nhạy cảm về mặt kỹ thuật.

Thanh Thủy
Quý I/2026: SHS ghi nhận lợi nhuận trước thuế 280 tỷ đồng, dư nợ cho vay tăng trưởng kỷ lục

Quý I/2026: SHS ghi nhận lợi nhuận trước thuế 280 tỷ đồng, dư nợ cho vay tăng trưởng kỷ lục

Chứng khoán phái sinh ngày 20/4: Thận trọng khi VN30-Index vượt mốc 2.000 điểm

Khối ngoại đảo chiều chốt lời khi cổ phiếu Vingroup (VIC) lập đỉnh mới

Chứng khoán ngày 24/4: Cổ phiếu trụ “hụt hơi”, VN-Index quay đầu giảm điểm

Phổ biến quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của Bộ Tài chính

Lai Châu tìm “lối mở” cho nông nghiệp xanh, sâm và dược liệu dẫn dắt tăng trưởng

Đại hội đồng cổ đông TPBank: Hướng tới 600.000 tỷ đồng tổng tài sản, tiết lộ "la bàn" định hướng hoạt động

Trường Đại học Tài chính - Marketing đẩy mạnh hợp tác khoa học công nghệ

Cục Đầu tư nước ngoài "bắt tay" cùng Hyosung mở rộng hợp tác đầu tư tại Việt Nam

Đại hội đồng cổ đông MSB: Đặt kế hoạch lãi kỷ lục 8.000 tỷ đồng, bước đi chiến lược thành tập đoàn tài chính

Kích hoạt động lực chuyển đổi xanh

Infographics: 48.139 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp được phát hành từ đầu năm đến nay

Chứng khoán SSI kỳ vọng tăng trưởng lợi nhuận hai chữ số, đẩy mạnh số hóa và tự động hóa hoạt động

Khối ngoại bán ròng 618 tỷ đồng, áp lực tập trung tại FPT và nhóm ngân hàng

Xây dựng cơ chế giám sát minh bạch cho sàn carbon

Chứng khoán phái sinh ngày 23/4: Giá giảm sâu, dòng tiền đầu cơ sôi động

Chứng khoán ngày 23/4: Thị trường phân hóa mạnh, VN-Index vẫn giữ đà tăng

Hà Nội: Chung cư có giá trung bình 128 triệu đồng/m2

Không để xảy ra thiếu thiết bị y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh

Khối ngoại miệt mài bán ròng cổ phiếu FPT, vượt giá trị cả năm 2025

Khối ngoại miệt mài bán ròng cổ phiếu FPT, vượt giá trị cả năm 2025

Ngộ độc thực phẩm gia tăng, siết chặt quản lý bếp ăn tập thể, thức ăn đường phố

Đại hội cổ đông DBV: Tăng tốc doanh thu phí bảo hiểm gốc vượt 6.000 tỷ đồng, đặt mục tiêu bứt phá top 4

Đại hội đồng cổ đông năm 2026: Sơn Hà đặt mục tiêu doanh thu 13.000 tỷ đồng

Chính phủ Đức hỗ trợ phục hồi đào tạo nghề ở miền Trung sau bão lũ

Kết nối FDI Connect 2026: Nâng vị thế Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu

Ngày 23/4: Giá tiêu bật tăng mạnh, cà phê quay đầu giảm

Ngày 24/4: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu dao động ở mức 142.000 đồng/kg

Ngày 22/4: Giá cà phê tăng mạnh, hồ tiêu quanh mốc 141.000 đồng/kg

Tỷ giá USD hôm nay (24/4): Tỷ giá trung tâm đi lên, USD tự do tăng vọt 100 đồng

Ngày 24/4: Giá heo hơi ở miền Bắc và miền Nam biến động tăng

Ngày 23/4: Giá heo hơi tại miền Nam điều chỉnh tăng

Giá vàng hôm nay ngày 22/4: Giá vàng trong nước đảo chiều giảm đến 900.000 đồng/lượng

Bộ Tài chính cập nhật 3 kịch bản lạm phát năm 2026

