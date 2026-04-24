Hà Nội: Chung cư có giá trung bình 128 triệu đồng/m2

Thị trường đón dấu hiệu tích cực khi vướng mắc được tháo gỡ

Theo đánh giá của Bộ Xây dựng, quý I/2026, thị trường bất động sản đang có những tín hiệu tích cực khi hành lang pháp lý tiếp tục được hoàn thiện, góp phần tháo gỡ vướng mắc cho các dự án tồn đọng và tạo điều kiện triển khai nguồn cung mới.

Tuy nhiên, thị trường cũng đang chịu áp lực không nhỏ từ biến động địa chính trị, áp lực lạm phát, tỷ giá, chi phí xây dựng (nguyên vật liệu, logistic) gia tăng và nhất là mặt bằng lãi suất.

Thông tin về lượng giao dịch chung cư, nhà ở riêng lẻ, đất nền, Bộ Xây dựng cho biết, quý I/2026, có khoảng 139.855 giao dịch bất động sản thành công, bằng 92,4% so với quý IV/2025 và bằng 103,9% so với cùng kỳ năm 2025, trong đó: Lượng giao dịch căn hộ chung cư, nhà ở riêng lẻ: có 30.857 giao dịch thành công, bằng 81,5% so với quý IV/2025 và bằng 91,9% so với cùng kỳ năm 2025.

Lượng giao dịch đất nền: có 108.998 giao dịch thành công, bằng 96% so với quý IV/2025 và bằng 107,9% so với cùng kỳ năm 2025.

Bộ Xây dựng cho biết, theo báo cáo của các địa phương, lượng tồn kho bất động sản tại các dự án trong quý I vào khoảng 29.860 căn/nền (bao gồm chung cư, nhà ở riêng lẻ, đất nền), trong đó: chung cư 10.496 căn; nhà ở riêng lẻ 10.474 căn; đất nền 8.890 nền.

Lượng tồn kho bất động sản đối với loại hình nhà ở chung cư, riêng lẻ bằng khoảng 101,0% so với quý IV/2025; đối với loại hình đất nền có xu hướng giảm, bằng 73,3% so với quý IV/2025.

Giá căn hộ chung cư duy trì đà tăng

Về giá giao dịch, đối với căn hộ chung cư: trong quý I/2026, giá căn hộ chung cư mới mở bán tiếp tục duy trì đà tăng ổn định ở mức cao do chi phí nguyên vật liệu và tài chính tăng cao đẩy mặt bằng giá tiếp tục đi lên, như tại Hà Nội có giá bán trung bình 128 triệu đồng/m2, tại TP Hồ Chí Minh có giá bán trung bình 112 triệu/m2.

Tại thị trường thứ cấp, giá chung cư nhìn chung ổn định và tiếp tục duy trì ở mức cao, một số khu vực có xu hướng điều chỉnh giảm tuy nhiên không nhiều.

Cụ thể, tại TP Hà Nội, giá bán nhà chung cư tại một số dự án nổi bật như sau: Dự án The Sapphire - Vinhomes Smart City có giá rao bán từ 85 - 93 triệu đồng/m²; Dự án khu nhà ở hỗn hợp 107 Nguyễn Tuân Vihacomplex có giá rao bán từ 98 - 115 triệu đồng/m²; Thống Nhất Complex (Thanh Xuân) có giá rao bán giá từ 108 - 118 triệu đồng/m²; Eco Lake View (Hoàng Mai) có giá rao bán giá từ 88 - 97 triệu đồng/m²; Dự án Imperia Sola Park có giá rao bán giá từ 83 - 96 triệu đồng/m²; Dự án Grand SunLake có giá rao bán giá từ 64 - 82 triệu đồng/m²; Dự án Lumi Hanoi có giá rao bán giá từ 92 - 100 triệu đồng/m².

Ở phân khúc cao cấp, nhiều dự án có mức giá rao bán ở ngưỡng cao như: Vinhomes Metropolis có giá rao bán từ 192 - 258 triệu đồng/m²; D’. Le Roi Soleil có giá rao bán từ 170 - 223 triệu đồng/m²; Vinhomes Skylake có giá rao bán từ 140 - 178 triệu đồng/m²; Hoàng Thành Tower có giá rao bán từ 180 - 212 triệu đồng/m²; Sun Feliza Suites có giá rao bán trung bình 160 - 210 triệu đồng/m².

Còn tại TP Hồ Chí Minh, dự án Carillon Apartment có giá rao bán từ 68 - 81 triệu đồng/m²; Dự án Garden Gate có giá rao bán từ 95 - 102 triệu đồng/m²; Dự án Republic Plaza, Đường Cộng Hòa, Phường Tân Sơn Nhất (trước là phường 4, Quận Tân Bình) có giá rao bán từ 52 - 59 triệu đồng/m²; Dự án The Aurora Phú Mỹ Hưng có giá rao bán từ 120 - 130 triệu đồng/m²; Masteri Thảo Điền Eco Green Sài Gòn có giá rao bán từ 112 - 134 triệu đồng/m²; The Antonia có giá rao bán từ 123 - 175 triệu đồng/m²; Dự án Diamond Centery có giá rao bán từ 85 - 96 triệu đồng/m².

Ở phân khúc cao cấp, nhiều dự án có mức giá rao bán ở ngưỡng cao như: The Marq có giá rao bán từ 222 - 260 triệu đồng/m²; Vinhomes Golden River có giá rao bán từ 223 - 360 triệu đồng/m²; Grand Marina Saigon có giá rao bán từ 440 - 557 triệu đồng/m²; Metropole Thủ Thiêm có giá rao bán từ 330 - 448 triệu đồng/m²; Empire City có giá rao bán từ 303 - 393 triệu đồng/m²; D'Edge Thảo Điền có giá rao bán từ 150 - 194 triệu đồng/m².

Tại các địa phương khác, trong đó: tại TP Hải Phòng, dự án The Minato Residence có giá rao bán khoảng 50 - 62 triệu đồng/m²; Sentosa Sky Park Hải Phòng có giá rao bán khoảng 42 - 53 triệu đồng/m².

Tại TP Đà Nẵng, dự án Vista Residence Da Nang có giá rao bán dao động từ 65 - 73 triệu đồng/m², FPT Plaza 3 có giá rao bán dao động từ 52 - 56 triệu đồng/m², Mia Center Point có giá rao bán dao động từ 48 - 53 triệu đồng/m².

Tại Nghệ An, Tòa nhà Dầu khí Nghệ An có giá rao bán khoảng 48 - 50,5 triệu

đồng/m²; Chung cư Hoàng Thịnh Phát có giá rao bán dao động 36 - 40 triệu đồng/m²./.