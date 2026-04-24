Hạ tầng bứt tốc, bất động sản khu vực Làng Đại học tăng sức hút

Hạ tầng tạo dư địa tăng giá

Khi mặt bằng giá bất động sản tại khu Đông TP. Hồ Chí Minh liên tục thiết lập mức cao mới, dòng tiền đầu tư đang có xu hướng dịch chuyển về các khu vực còn dư địa tăng trưởng. Trong đó, khu vực Làng Đại học đang nổi lên như một “điểm rơi” mới, hội tụ đồng thời nhiều yếu tố về hạ tầng, nhu cầu thực và biên độ tăng giá. Bởi nơi đây đang hình thành nền tảng tăng trưởng dựa trên cấu trúc hạ tầng đa lớp, yếu tố thường quyết định chu kỳ tăng giá trung và dài hạn.

Nhà ga Metro Suối Tiên đóng vai trò trạm trung chuyển và kết nối đến sân bay Long Thành và Thành phố mới Bình Dương. Ảnh minh hoạ.

Đầu tiên là hạ tầng giao thông liên vùng đang được đẩy nhanh với các dự án trọng điểm như Vành đai 3 TP. Hồ Chí Minh và cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Khi hoàn thành, các tuyến này không chỉ rút ngắn thời gian kết nối đến sân bay Long Thành mà còn mở rộng không gian phát triển đô thị ra các tỉnh lân cận.

Tiếp đến là hạ tầng đường sắt đô thị đóng vai trò “đòn bẩy giá trị”. Trong quy hoạch đến năm 2030, khu vực ga Suối Tiên - Làng Đại học sẽ là điểm giao cắt của nhiều tuyến metro, bao gồm tuyến kéo dài đi Bình Dương, Đồng Nai và các tuyến kết nối sân bay. Điều này giúp khu vực trở thành trung tâm trung chuyển mới của vùng Đông Nam Bộ.

Sau cùng là hạ tầng nội khu và đô thị tri thức đã hiện hữu. Không giống các khu đô thị “đi trước hạ tầng”, Làng Đại học đã có sẵn nền tảng dân cư ổn định với hàng chục nghìn sinh viên, giảng viên và chuyên gia. Đây là yếu tố tạo ra nhu cầu ở thực và nhu cầu thuê bền vững - một trong những tiêu chí quan trọng đối với nhà đầu tư dài hạn.

Ba lớp hạ tầng này tạo nên “tam giác giá trị” gồm kết nối - dòng người - nhu cầu, giúp khu vực không chỉ tăng giá mà còn duy trì thanh khoản.Động lực mới cho thị trường bất động sản khu vực

Kỳ vọng tăng trưởng trong giai đoạn tới

Thực tế cho thấy, trong những năm gần đây, khu vực Làng Đại học đã trở thành điểm đến của dòng vốn đầu tư nhờ hội tụ nhiều lợi thế về vị trí, hạ tầng và nhu cầu ở thực. Song, trong những yếu tố khiến Làng Đại học trở nên đáng chú ý là mức giá hiện tại vẫn thấp hơn đáng kể so với các khu vực lõi của TP. Thủ Đức cũ.

Trong khi mặt bằng giá căn hộ tại nhiều khu vực khu Đông đã phổ biến ở mức 70 - 120 triệu đồng/m2, thì tại Làng Đại học và vùng lân cận, giá vẫn đang ở vùng thấp hơn. Điều này tạo ra biên độ tăng giá hấp dẫn khi hạ tầng hoàn thiện.

Nhà đầu tư đi xem nhà mẫu tại dự án Bcons Center City. Ảnh: Văn Dũng

Quan trọng hơn, đây là khu vực hiếm hoi còn duy trì được sự cân bằng giữa giá và khả năng chi trả. Trong bối cảnh thị trường đang chuyển dịch sang nhu cầu ở thực, các sản phẩm có giá hợp lý, pháp lý rõ ràng và gắn với hạ tầng sẽ có lợi thế rõ rệt về thanh khoản.

Trong bối cảnh đó, sự xuất hiện của các dự án mới đang góp phần định hình lại tiêu chuẩn phát triển của khu vực. Đơn cử, dự án Bcons Center City tọa lạc tại khu vực trung tâm Làng Đại học, được định vị theo mô hình “tích hợp đa tiện ích”, hướng đến nhu cầu sống - làm việc - dịch vụ trong cùng một không gian.

Dự án sở hữu hệ tiện ích nội khu quy mô lớn, bao gồm trung tâm thương mại, khu văn phòng và không gian sinh hoạt cộng đồng, đáp ứng xu hướng sống hiện đại của người dân đô thị. Theo đánh giá của giới chuyên môn, các sản phẩm có mức giá hợp lý, pháp lý rõ ràng và gắn với hạ tầng giao thông sẽ có lợi thế trong bối cảnh thị trường đang hướng đến nhu cầu ở thực.

Với sự cộng hưởng từ hạ tầng giao thông, quy hoạch đô thị và nguồn cầu ổn định, khu vực Làng Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh đang được kỳ vọng sẽ tiếp tục gia tăng sức hút trong thời gian tới.

Trong bối cảnh thị trường bất động sản đang bước vào giai đoạn tái cân bằng, những khu vực có nền tảng hạ tầng tốt, giá còn dư địa và đáp ứng nhu cầu ở thực được đánh giá sẽ là điểm đến của dòng tiền, góp phần thúc đẩy thanh khoản và phát triển bền vững.