Hạ tầng bứt tốc, bất động sản khu vực Làng Đại học tăng sức hút

11:37 | 24/04/2026
(TBTCO) - Khu vực Làng Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh (phường Đông Hòa) đang nổi lên như một điểm sáng mới của thị trường bất động sản khu Đông, khi hàng loạt dự án hạ tầng giao thông trọng điểm được đẩy nhanh tiến độ, tạo động lực gia tăng giá trị và thanh khoản cho khu vực.
aa

Hạ tầng tạo dư địa tăng giá

Khi mặt bằng giá bất động sản tại khu Đông TP. Hồ Chí Minh liên tục thiết lập mức cao mới, dòng tiền đầu tư đang có xu hướng dịch chuyển về các khu vực còn dư địa tăng trưởng. Trong đó, khu vực Làng Đại học đang nổi lên như một “điểm rơi” mới, hội tụ đồng thời nhiều yếu tố về hạ tầng, nhu cầu thực và biên độ tăng giá. Bởi nơi đây đang hình thành nền tảng tăng trưởng dựa trên cấu trúc hạ tầng đa lớp, yếu tố thường quyết định chu kỳ tăng giá trung và dài hạn.

Nhà ga Metro Suối Tiên đóng vai trò trạm trung chuyển và kết nối đến sân bay Long Thành và Thành phố mới Bình Dương. Ảnh minh hoạ.

Đầu tiên là hạ tầng giao thông liên vùng đang được đẩy nhanh với các dự án trọng điểm như Vành đai 3 TP. Hồ Chí Minh và cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Khi hoàn thành, các tuyến này không chỉ rút ngắn thời gian kết nối đến sân bay Long Thành mà còn mở rộng không gian phát triển đô thị ra các tỉnh lân cận.

Tiếp đến là hạ tầng đường sắt đô thị đóng vai trò “đòn bẩy giá trị”. Trong quy hoạch đến năm 2030, khu vực ga Suối Tiên - Làng Đại học sẽ là điểm giao cắt của nhiều tuyến metro, bao gồm tuyến kéo dài đi Bình Dương, Đồng Nai và các tuyến kết nối sân bay. Điều này giúp khu vực trở thành trung tâm trung chuyển mới của vùng Đông Nam Bộ.

Sau cùng là hạ tầng nội khu và đô thị tri thức đã hiện hữu. Không giống các khu đô thị “đi trước hạ tầng”, Làng Đại học đã có sẵn nền tảng dân cư ổn định với hàng chục nghìn sinh viên, giảng viên và chuyên gia. Đây là yếu tố tạo ra nhu cầu ở thực và nhu cầu thuê bền vững - một trong những tiêu chí quan trọng đối với nhà đầu tư dài hạn.

Ba lớp hạ tầng này tạo nên “tam giác giá trị” gồm kết nối - dòng người - nhu cầu, giúp khu vực không chỉ tăng giá mà còn duy trì thanh khoản.Động lực mới cho thị trường bất động sản khu vực

Kỳ vọng tăng trưởng trong giai đoạn tới

Thực tế cho thấy, trong những năm gần đây, khu vực Làng Đại học đã trở thành điểm đến của dòng vốn đầu tư nhờ hội tụ nhiều lợi thế về vị trí, hạ tầng và nhu cầu ở thực. Song, trong những yếu tố khiến Làng Đại học trở nên đáng chú ý là mức giá hiện tại vẫn thấp hơn đáng kể so với các khu vực lõi của TP. Thủ Đức cũ.

Trong khi mặt bằng giá căn hộ tại nhiều khu vực khu Đông đã phổ biến ở mức 70 - 120 triệu đồng/m2, thì tại Làng Đại học và vùng lân cận, giá vẫn đang ở vùng thấp hơn. Điều này tạo ra biên độ tăng giá hấp dẫn khi hạ tầng hoàn thiện.

Nhà đầu tư đi xem nhà mẫu tại dự án Bcons Center City. Ảnh: Văn Dũng

Quan trọng hơn, đây là khu vực hiếm hoi còn duy trì được sự cân bằng giữa giá và khả năng chi trả. Trong bối cảnh thị trường đang chuyển dịch sang nhu cầu ở thực, các sản phẩm có giá hợp lý, pháp lý rõ ràng và gắn với hạ tầng sẽ có lợi thế rõ rệt về thanh khoản.

Trong bối cảnh đó, sự xuất hiện của các dự án mới đang góp phần định hình lại tiêu chuẩn phát triển của khu vực. Đơn cử, dự án Bcons Center City tọa lạc tại khu vực trung tâm Làng Đại học, được định vị theo mô hình “tích hợp đa tiện ích”, hướng đến nhu cầu sống - làm việc - dịch vụ trong cùng một không gian.

Dự án sở hữu hệ tiện ích nội khu quy mô lớn, bao gồm trung tâm thương mại, khu văn phòng và không gian sinh hoạt cộng đồng, đáp ứng xu hướng sống hiện đại của người dân đô thị. Theo đánh giá của giới chuyên môn, các sản phẩm có mức giá hợp lý, pháp lý rõ ràng và gắn với hạ tầng giao thông sẽ có lợi thế trong bối cảnh thị trường đang hướng đến nhu cầu ở thực.

Với sự cộng hưởng từ hạ tầng giao thông, quy hoạch đô thị và nguồn cầu ổn định, khu vực Làng Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh đang được kỳ vọng sẽ tiếp tục gia tăng sức hút trong thời gian tới.

Trong bối cảnh thị trường bất động sản đang bước vào giai đoạn tái cân bằng, những khu vực có nền tảng hạ tầng tốt, giá còn dư địa và đáp ứng nhu cầu ở thực được đánh giá sẽ là điểm đến của dòng tiền, góp phần thúc đẩy thanh khoản và phát triển bền vững.

Việt Dũng
Chính thức có Tân Chủ tịch, Novaland đặt nhiều mục tiêu "khủng" trong năm 2026

(TBTCO) - HĐQT Novaland vừa tiến hành họp và nhất trí thông qua việc bầu ông Bùi Cao Nhật Quân – Thành viên HĐQT giữ chức Chủ tịch HĐQT Novaland (mã ck: NVL) nhiệm kỳ 2026 – 2031.
Làn sóng tăng trưởng nhà ở của Hà Nội sẽ thuộc về vùng ven

Trong 10 năm qua, thị trường căn hộ Hà Nội đã ghi nhận mức tăng trưởng đáng kể, với tổng nguồn cung tăng 2,9 lần. Thị trường nhà ở Hà Nội đang ngày càng được dẫn dắt bởi xu hướng mở rộng ra vùng ven, với các khu dân cư mới, các cực đô thị quy mô lớn và những hành lang hạ tầng được kỳ vọng sẽ đóng vai trò lớn hơn trong giai đoạn tăng trưởng tiếp theo của Thủ đô.
ĐHĐCĐ Văn Phú: Vững bước tiến vào kỷ nguyên phát triển mới

(TBTCO) - Năm 2026, ban lãnh đạo Công ty cổ phần Phát triển bất động sản Văn Phú (mã Ck: VPI) sẽ tập trung nguồn lực tăng tốc bán hàng, đẩy nhanh tiến độ thi công tại các dự án cốt lõi như Vlasta Premier - Phú Thuận, Vlasta - Thủy Nguyên, Vlasta Premier - Phú Hội... qua đó hoàn thành mục tiêu lợi nhuận trước và sau thuế cả năm ở mức 900 tỷ đồng và 720 tỷ đồng.
Hơn 400 căn hộ nhà ở xã hội tại cửa ngõ phía Tây cất nóc, giải bài toán an cư cho 1.200 người dân

(TBTCO) - Dự án chung cư nhà ở xã hội (NOXH) nằm trong khu đô thị LA Home (Long An cũ, nay thuộc tỉnh Tây Ninh) vừa chính thức làm lễ cất nóc. Dự án gồm 2 khối nhà cao 8 tầng, cung cấp hơn 400 căn hộ cho khoảng 1.200 cư dân.
Quảng Trị: Điểm nghẽn mặt bằng "ghìm chân" dự án hạ tầng

(TBTCO) - Công tác giải phóng mặt bằng tại các dự án hạ tầng trọng điểm phía Bắc tỉnh Quảng Trị vẫn đang tồn tại nhiều vướng mắc, nguy cơ ảnh hưởng đến tiến độ về đích nếu không được tháo gỡ kịp thời.
Định dạng phương án đầu tư tuyến đường sắt TP. Hồ Chí Minh - Cần Thơ

(TBTCO) - Với chiều dài 175 km, vận tốc thiết kế 160 km/h, tuyến đường sắt TP. Hồ Chí Minh - Cần Thơ khi hoàn thành vào năm 2035 không chỉ đáp ứng bền vững nhu cầu vận tải trên hành lang kinh tế TP. Hồ Chí Minh - Cần Thơ, mà còn tạo cú hích mới cho ngành công nghiệp đường sắt.
Bất động sản công nghiệp sẽ phát triển mạnh hơn trong 9 tháng cuối năm

(TBTCO) - Quý I/2026 thị trường bất động sản công nghiệp miền Bắc chứng kiến nhiều chuyển biến tích cực so với năm 2025. Trong đó, tỷ lệ lấp đầy nhà xưởng xây sẵn đạt 86,4%. Theo nhận định của chuyên gia, thị trường bất động sản công nghiệp Việt Nam sẽ có đà phát triển mạnh mẽ hơn trong 9 tháng cuối năm.
Công bố giá dự kiến thêm 2 dự án nhà ở xã hội tại Quảng Ninh

(TBTCO) - Thị trường nhà ở xã hội tại Quảng Ninh tiếp tục đón thêm tín hiệu mới khi 2 dự án tại địa bàn TP Hạ Long cũ vừa được công bố giá bán dự kiến. Động thái này được kỳ vọng sẽ mở rộng cơ hội an cư cho nhóm người dân có thu nhập thấp, nhất là trong bối cảnh nhu cầu nhà ở phù hợp khả năng tài chính vẫn rất lớn.
