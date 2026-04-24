Xã hội

Môi trường

Diễn đàn năng lượng - môi trường 2026: Từ đối thoại đến hành động chuyển đổi xanh

Song Linh

[email protected]
11:08 | 24/04/2026
(TBTCO) - Trung tuần tháng 6/2026, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Diễn đàn năng lượng - môi trường 2026 với chuỗi hoạt động gồm đối thoại chính sách, bình xét và vinh danh “Năng lượng và môi trường xanh bền vững tại Việt Nam”, cùng triển lãm “Con đường xanh - Net Zero Việt Nam”.
Tận dụng nguồn lực thúc đẩy tăng trưởng xanh

Áp lực môi trường gia tăng: Net Zero không còn là lựa chọn

Theo ông Nguyễn Quang Vinh - Phó Chủ tịch VCCI, Chủ tịch Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam (VBCSD), trong bối cảnh thách thức chuyển đổi xanh ngày càng lớn, diễn đàn do VCCI khởi xướng không chỉ mở ra không gian đối thoại chính sách, mà còn hướng tới thúc đẩy các giải pháp cụ thể, huy động nguồn lực và hành động thực chất từ cộng đồng doanh nghiệp để hiện thực hóa mục tiêu phát thải ròng bằng “0” của Việt Nam.

Hành động Net Zero thực chất: VCCI phát động diễn đàn năng lượng - môi trường 2026. Ảnh: TL

Việt Nam đang ở “điểm giao” giữa tăng trưởng nhanh và áp lực môi trường ngày càng lớn. Từ ô nhiễm không khí tại các đô thị lớn, suy giảm tài nguyên, đến các hiện tượng thời tiết cực đoan, tất cả đang tạo ra sức ép buộc nền kinh tế phải chuyển đổi mô hình phát triển.

Là một trong những quốc gia chịu tác động nặng nề của biến đổi khí hậu, Việt Nam đã đưa ra cam kết đạt phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050 tại COP26. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, thách thức lớn nhất không nằm ở mục tiêu, mà ở năng lực hiện thực hóa mục tiêu đó.

Ông Nguyễn Quang Vinh nhận định, hành trình Net Zero của Việt Nam đang đối mặt với ba “nút thắt” lớn: vốn, công nghệ và thể chế. Nhu cầu vốn cho chuyển đổi năng lượng và phát triển hạ tầng xanh là rất lớn, trong khi khả năng hấp thụ và tiếp cận các dòng tài chính xanh còn hạn chế. Công nghệ lõi, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng sạch, vẫn phụ thuộc vào bên ngoài.

Ở góc nhìn độc lập, nhiều chuyên gia năng lượng cho rằng, Việt Nam đang đứng trước “bài toán kép”: vừa phải đảm bảo an ninh năng lượng cho tăng trưởng, vừa phải giảm nhanh cường độ phát thải. Nếu không có cơ chế điều phối hiệu quả và thị trường carbon vận hành thực chất, mục tiêu Net Zero sẽ gặp rủi ro chậm tiến độ.

Một vấn đề khác được nhấn mạnh là khoảng cách giữa chính sách và thực thi. Dù nhiều chủ trương, chiến lược đã được ban hành, song năng lực triển khai ở cấp địa phương và doanh nghiệp vẫn còn hạn chế. Đặc biệt, khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa, chiếm tỷ trọng lớn trong nền kinh tế, lại đang thiếu nguồn lực và thông tin để tham gia chuyển đổi xanh.

Trong bối cảnh đó, việc VCCI phát động Diễn đàn “Năng lượng và Môi trường Thế giới - Việt Nam 2026” được xem là bước đi nhằm “lấp khoảng trống” giữa cam kết và hành động. Không chỉ dừng ở việc trao đổi chính sách, diễn đàn hướng tới tạo ra cơ chế kết nối và thúc đẩy triển khai thực tế.

Thúc đẩy hành động chuyển đổi xanh

Điểm khác biệt của Diễn đàn “Năng lượng và Môi trường Thế giới - Việt Nam 2026” nằm ở cách tiếp cận: không chỉ là diễn đàn thảo luận, mà là nền tảng thúc đẩy hành động và kết nối nguồn lực.

Thông qua VBCSD, VCCI đặt mục tiêu xây dựng một hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi xanh, từ tiếp cận chính sách, công nghệ đến tài chính.

Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy - Chủ tịch Hội đồng Năng lượng Thế giới tại Việt Nam (WEC-VN) cũng chia sẻ, chuyển dịch năng lượng là quá trình phức tạp, đòi hỏi sự hợp tác đa bên và đổi mới liên tục. “Không một quốc gia hay doanh nghiệp nào có thể tự mình giải quyết. Điều cần thiết là tạo ra các nền tảng để cùng đồng kiến tạo giải pháp” - bà Nguyễn Thị Thanh Thúy nói.

Ở góc độ doanh nghiệp, nhiều chuyên gia cho rằng áp lực chuyển đổi xanh đang ngày càng trở nên “hữu hình” thông qua các tiêu chuẩn môi trường, xã hội và quản trị (ESG), cũng như các cơ chế điều chỉnh carbon xuyên biên giới từ các thị trường xuất khẩu lớn. Điều này buộc doanh nghiệp Việt Nam không thể đứng ngoài cuộc.

Diễn đàn vì vậy được kỳ vọng sẽ đóng vai trò “bệ đỡ” để doanh nghiệp tiếp cận thông tin, công nghệ và nguồn vốn. Một trong những nội dung đáng chú ý là việc lựa chọn, vinh danh các mô hình, sáng kiến tiêu biểu trong lĩnh vực năng lượng và môi trường. Đây không chỉ là hoạt động tôn vinh, mà còn góp phần lan tỏa các thực tiễn tốt, tạo hiệu ứng dẫn dắt thị trường.

Bên cạnh đó, việc kết nối với các quỹ khí hậu, nhà đầu tư và tổ chức tài chính quốc tế được xem là điểm then chốt. Theo các chuyên gia, nếu không khơi thông được dòng vốn xanh, quá trình chuyển đổi sẽ khó đạt quy mô và tốc độ như kỳ vọng.

Theo kế hoạch, diễn đàn sẽ diễn ra vào ngày 11-12/6/2026 với sự tham gia của lãnh đạo Chính phủ, các tổ chức quốc tế, chuyên gia, nhà khoa học và cộng đồng doanh nghiệp.

Điểm nhấn của chương trình là chuỗi hoạt động đa dạng: các phiên thảo luận chuyên sâu về năng lượng và môi trường, chương trình bình xét và vinh danh các sáng kiến “Năng lượng và môi trường xanh bền vững tại Việt Nam”, cùng triển lãm “Con đường xanh - Net Zero Việt Nam”.

Không gian triển lãm được kỳ vọng trở thành cầu nối giữa doanh nghiệp với các quỹ đầu tư, tổ chức tài chính xanh, nhà tài trợ và hệ sinh thái chuyên gia, qua đó thúc đẩy các dự án chuyển đổi xanh từ ý tưởng đến triển khai thực tế.

Nếu được triển khai hiệu quả, đây không chỉ là một diễn đàn thường niên, mà có thể trở thành một “hạ tầng mềm” quan trọng, giúp kết nối chính sách với thị trường, doanh nghiệp với nguồn lực, qua đó rút ngắn hành trình tiến tới Net Zero của Việt Nam.

Đồng thời đó, trong năm 2026, VCCI tiếp tục triển khai các chương trình như Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển bền vững Việt Nam (VCSF) và chương trình đánh giá, công bố Doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam (CSI), qua đó tạo thành chuỗi hành động xuyên suốt thúc đẩy chuyển đổi xanh trong cộng đồng doanh nghiệp.

Về dài hạn, giới chuyên gia nhận định, những sáng kiến như Diễn đàn “Năng lượng và Môi trường Thế giới - Việt Nam 2026” sẽ góp phần định hình lại cách tiếp cận của Việt Nam trong quá trình chuyển đổi năng lượng: từ “cam kết” sang “thực thi”, từ “đơn lẻ” sang “hệ sinh thái”.
Từ khóa:
Hành động Net Zero chuyển đổi xanh Diễn đàn năng lượng Môi trường 2026

Bài liên quan

Dành cho bạn

Đọc thêm

(TBTCO) - Tăng trưởng xanh đang trở thành yêu cầu bắt buộc trong bối cảnh áp lực cạnh tranh và tiêu chuẩn bền vững ngày càng gia tăng. Tuy nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu này, Việt Nam cần tháo gỡ đồng thời các “điểm nghẽn” về thể chế, nguồn lực và năng lực thực thi...
Trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu liên tục biến động, áp lực đảm bảo an ninh năng lượng và giảm phát thải đang đặt ra yêu cầu cấp bách cho Việt Nam: phải chuyển mình nhanh chóng sang mô hình năng lượng xanh, sạch và bền vững. Đây không chỉ là một xu hướng, mà đang trở thành đòn bẩy chiến lược cho tăng trưởng dài hạn.
(TBTCO) - Triển lãm Quốc tế về Công nghiệp khai thác khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng chính thức diễn ra từ ngày 21 - 23/04/2026 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam, Hà Nội, là sự kiện chuyên ngành quy mô lớn, quy tụ các doanh nghiệp, chuyên gia và tổ chức trong lĩnh vực khai khoáng và xây dựng tại Việt Nam và khu vực.
(TBTCO) - Đến năm 2045, thủy sản tiếp tục giữ vai trò then chốt trong cơ cấu kinh tế nông nghiệp và kinh tế biển, đưa Việt Nam trở thành trung tâm chế biến thủy sản sâu, thuộc nhóm 3 quốc gia hàng đầu thế giới. Để đạt được các mục tiêu trên, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo được xác định là yếu tố nền tảng cốt lõi, giữ vai trò then chốt trong quá trình phát triển.
(TBTCO) - Trước khả năng xuất hiện El Nino rất mạnh (xác suất khoảng 20 - 25%) trong giai đoạn từ tháng 10 - 12/2026 và có thể kéo dài sang năm 2027, Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhận định, nếu El Nino hình thành theo kịch bản dự báo, nhiệt độ trung bình trên cả nước có xu hướng cao hơn bình thường, số ngày nắng nóng gia tăng, cường độ gay gắt hơn năm 2025.
(TBTCO) - Lai Châu được đánh giá là địa phương có nhiều lợi thế phát triển nông nghiệp hàng hóa và dược liệu, với hệ sinh thái đa dạng, khí hậu đặc thù và nhiều sản phẩm đặc hữu có giá trị kinh tế cao.
(TBTCO) - Ngày 16/4, tại tỉnh Đắk Lắk, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) phối hợp với Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức khánh thành, bàn giao nhà cho bà con vùng lũ tỉnh Đắk Lắk.
(TBTCO) - Việt Nam ghi dấu trên thị trường carbon quốc tế khi một doanh nghiệp trong nước phát triển thành công tín chỉ carbon đạt tiêu chuẩn CORSIA - cơ chế toàn cầu trong ngành hàng không. Đây cũng là doanh nghiệp đầu tiên tại châu Á đạt được tín chỉ này.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

