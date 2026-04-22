Bất động sản

TP. Hồ Chí Minh:

Hơn 400 căn hộ nhà ở xã hội tại cửa ngõ phía Tây cất nóc, giải bài toán an cư cho 1.200 người dân

Kỳ Phương

[email protected]
15:03 | 22/04/2026
(TBTCO) - Dự án chung cư nhà ở xã hội (NOXH) nằm trong khu đô thị LA Home (Long An cũ, nay thuộc tỉnh Tây Ninh) vừa chính thức làm lễ cất nóc. Dự án gồm 2 khối nhà cao 8 tầng, cung cấp hơn 400 căn hộ cho khoảng 1.200 cư dân.
400 căn NOXH tại dự án LA Home cất nóc vượt tiến độ 3 tháng

Ngày 22/04/2026, lễ cất nóc chung cư NOXH đã chính thức diễn ra tại khu đô thị LA Home. Sự kiện này không chỉ đánh dấu một cột mốc quan trọng trong tiến trình phát triển tổ hợp đô thị - công nghiệp sinh thái quy mô 500ha tại cửa ngõ phía Tây TP. Hồ Chí Minh mà còn khẳng định uy tín của chủ đầu tư trong việc đảm bảo tiến độ xây dựng.

Dự án chung cư NOXH LA Home gồm 2 khối nhà cao 8 tầng, dự kiến cung cấp hơn 400 căn hộ, đáp ứng nhu cầu lưu trú cho khoảng 1.200 cư dân.

Theo kế hoạch ban đầu, công trình dự kiến sẽ cất nóc vào tháng 7/2026. Tuy nhiên, sự phối hợp hiệu quả giữa chủ đầu tư Prodezi, đơn vị phát triển Hướng Việt Properties cùng tổng thầu Viteccons, dự án đã chính thức "về đích" sớm hơn 3 tháng. Sau lễ cất nóc, công trình sẽ bước vào giai đoạn hoàn thiện và bàn giao nhà cho cư dân vào tháng 12/2026.

Việc hoàn thiện chung cư nhà ở xã hội diễn ra song song với tiến độ của nhiều hạng mục trọng điểm khác, cho thấy LA Home đang từng bước sẵn sàng cho giai đoạn đón cư dân về sinh sống.

Tính đến thời điểm hiện tại, khu đô thị đã hoàn tất hệ thống hạ tầng kỹ thuật, trung tâm thể dục thể thao đa năng đã đi vào hoạt động, công viên trung tâm quy mô 2,2ha đang được đẩy nhanh thi công để đưa vào vận hành trong tháng 6/2026.

Bên cạnh đó, các căn nhà thấp tầng thuộc phân khu LA Sol đang được hoàn thiện để bàn giao cho cư dân vào quý IV/2026, trong khi phân khu River Park đang thi công xây dựng.

Nằm trong tổng thể khu đô thị 100ha, liền kề khu công nghiệp sinh thái Prodezi quy mô 400ha và các khu công nghiệp lớn, công trình chung cư nhà ở xã hội trực tiếp giải bài toán ở thực cho lực lượng lao động đang tăng nhanh tại khu vực, đồng thời tạo nền tảng cư dân đủ lớn để thúc đẩy vận hành một khu đô thị giàu sức sống.

Giá trị của nguồn cư dân nhà ở xã hội mang lại nằm ở khả năng tạo ra nhu cầu tiêu dùng thường xuyên và liên tục cho toàn khu. Khi hơn 400 căn hộ được lấp đầy, khu đô thị sẽ có thêm một lượng lớn dân cư sử dụng dịch vụ mỗi ngày, từ ăn uống, mua sắm, học tập, chăm sóc sức khỏe đến thể thao, giải trí và các nhu cầu sinh hoạt thiết yếu. Từ đó, tạo nền tảng cho các tiện ích, dịch vụ phát triển đa dạng và đẩy đủ trong khu đô thị, gia tăng độ sầm uất cho khu đô thị, từ đó làm tăng sức hút cho các dòng sản phẩm khác tại LA Home như nhà phố, biệt thự, shophouse.

Ông Huỳnh Thiên Quân - Tổng giám đốc Prodezi Long An cùng các đối tác dự lễ ký kết cất nóc 400 căn hộ NOXH.

Phát biểu tại sự kiện, ông Huỳnh Thiên Quân - Tổng giám đốc Prodezi Long An đánh giá, dự án không chỉ giải bài toán ở thực cho lực lượng lao động tại các khu công nghiệp lân cận mà còn là nền tảng để thúc đẩy vận hành một khu đô thị giàu sức sống.

Sự hiện diện của hơn 400 hộ gia đình mới sẽ tạo ra nhu cầu tiêu dùng thường xuyên, làm tăng độ sầm uất cho các dòng sản phẩm khác như nhà phố, biệt thự trong toàn khu đô thị. Đây là mảnh ghép chiến lược để hoàn thiện mô hình đô thị - công nghiệp sinh thái quy mô 500ha tại khu vực cửa ngõ phía Tây TP. Hồ Chí Minh.
Từ khóa:
noxh Khu đô thị LA Home dự án đầu tư Bất động sản vùng ven TP. Hồ Chí Minh mua nhà ở xã hội nhà ở xã hội vùng ven dự án mới

Bài liên quan

Chính thức ra mắt dự án Legacy 66 "Hào quang di sản" giữa lòng Chợ Lớn

"Lộ diện" 6 dự án Bất động sản Phát Đạt sẽ triển khai bán hàng trong năm 2026

Gia Lai thu hút dự án mới, tổng vốn đầu tư vượt 118.000 tỷ đồng từ đầu năm đến nay

Dành cho bạn

Đại hội đồng cổ đông Sacombank: Dồn lực tái cơ cấu, ưu tiên “đệm” dự phòng trước ngưỡng triệu tỷ

Vingroup đặt mục tiêu bứt phá năm 2026 với lợi nhuận sau thuế 35.000 tỷ đồng

Bệnh Whitmore làm 23 người tử vong tại Thái Lan, khuyến cáo người dân 8 biện pháp phòng chống

Nâng cấp “Lá chắn rủi ro”: Chuyển mình chiến lược cùng mô hình AI tại tài chính Mirae Asset

Hải Phòng dự kiến áp dụng lệ phí trước bạ ô tô dưới 9 chỗ mức 12% từ ngày 1/7/2026

Vì sao thanh khoản giảm nhưng giá nhà vẫn neo cao?

Đọc thêm

Quảng Trị: Điểm nghẽn mặt bằng "ghìm chân" dự án hạ tầng

(TBTCO) - Công tác giải phóng mặt bằng tại các dự án hạ tầng trọng điểm phía Bắc tỉnh Quảng Trị vẫn đang tồn tại nhiều vướng mắc, nguy cơ ảnh hưởng đến tiến độ về đích nếu không được tháo gỡ kịp thời.
Định dạng phương án đầu tư tuyến đường sắt TP. Hồ Chí Minh - Cần Thơ

(TBTCO) - Với chiều dài 175 km, vận tốc thiết kế 160 km/h, tuyến đường sắt TP. Hồ Chí Minh - Cần Thơ khi hoàn thành vào năm 2035 không chỉ đáp ứng bền vững nhu cầu vận tải trên hành lang kinh tế TP. Hồ Chí Minh - Cần Thơ, mà còn tạo cú hích mới cho ngành công nghiệp đường sắt.
Bất động sản công nghiệp sẽ phát triển mạnh hơn trong 9 tháng cuối năm

(TBTCO) - Quý I/2026 thị trường bất động sản công nghiệp miền Bắc chứng kiến nhiều chuyển biến tích cực so với năm 2025. Trong đó, tỷ lệ lấp đầy nhà xưởng xây sẵn đạt 86,4%. Theo nhận định của chuyên gia, thị trường bất động sản công nghiệp Việt Nam sẽ có đà phát triển mạnh mẽ hơn trong 9 tháng cuối năm.
Hà Nội: Chung cư mở bán quý I cao nhất 5 năm qua

(TBTCO) - Quý I/2026, Hà Nội ghi nhận 8.010 căn hộ chung cư mới được mở bán. Đây là mức mở bán cao nhất trong những quý đầu năm kể từ năm 2021 đến nay.
Công bố giá dự kiến thêm 2 dự án nhà ở xã hội tại Quảng Ninh

(TBTCO) - Thị trường nhà ở xã hội tại Quảng Ninh tiếp tục đón thêm tín hiệu mới khi 2 dự án tại địa bàn TP Hạ Long cũ vừa được công bố giá bán dự kiến. Động thái này được kỳ vọng sẽ mở rộng cơ hội an cư cho nhóm người dân có thu nhập thấp, nhất là trong bối cảnh nhu cầu nhà ở phù hợp khả năng tài chính vẫn rất lớn.
Dòng tiền vận hành quyết định sự thành công của bất động sản nghỉ dưỡng năm 2026

(TBTCO) - Các chuyên gia nhận định, thị trường bất động sản nghỉ dưỡng đang hồi phục, song vẫn còn đó những khó khăn. Trong năm 2026, các doanh nghiệp bất động sản nghỉ dưỡng cần đặt hiệu quả khai thác và dòng tiền vận hành làm trọng tâm thay vì chỉ chú trọng vào hoạt động bán hàng.
Thị trường bất động sản TP. Hồ Chí Minh bước vào giai đoạn sàng lọc

(TBTCO) - Áp lực lãi suất, nguồn cung lệch pha và sự thay đổi trong hành vi người mua đang thúc đẩy quá trình sàng lọc, đưa thị trường trở về với các giá trị thực.
Bất động sản bước qua “thời lướt sóng”

(TBTCO) - Thị trường bất động sản Việt Nam đang bước vào giai đoạn tái cấu trúc sâu rộng, khi các yếu tố vĩ mô, đặc biệt là lãi suất và dòng vốn, không còn ủng hộ các chiến lược đầu tư ngắn hạn. Thay vào đó, một chu kỳ phát triển mới đang hình thành, đặt trọng tâm vào giá trị thực, năng lực tài chính và tầm nhìn dài hạn của cả doanh nghiệp lẫn nhà đầu tư.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Bảo hiểm Quân đội ưu đãi đến 5% trên App: Bảo vệ "kép" Sức khỏe và Xe dịp 30/4

PNJ hướng tới kỷ lục doanh thu gần 49.000 tỷ đồng trong năm 2026

Bộ Tài chính công bố kế hoạch vay, trả nợ công năm 2026

Đồng Nai sẽ trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Đông Nam Bộ

Chuyển đổi năng lượng xanh: Cơ hội vàng để Việt Nam bứt phá tăng trưởng bền vững

PTI đặt kế hoạch thận trọng và tăng vốn điều lệ hơn 600 tỷ đồng trong năm 2026

Chứng khoán BIDV đặt mục tiêu lãi kỷ lục, tăng tốc kế hoạch nâng vốn

Ngày 21/4: Giá cà phê đảo chiều tăng, hồ tiêu neo ở mốc cao

Loạt bài: Thanh toán “tiền mặt” có đang quay trở lại?

Ngày 20/4: Giá heo hơi tại miền Trung - Tây Nguyên tăng

Ngày 22/4: Giá cà phê tăng mạnh, hồ tiêu quanh mốc 141.000 đồng/kg

Ngày 20/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Ngày 20/4: Giá cà phê tiếp tục xu hướng giảm, hồ tiêu phục hồi

Ngày 21/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long đi ngang, giao dịch chậm

Bài 2: Tiền mặt có quay trở lại?

