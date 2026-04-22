Hơn 400 căn hộ nhà ở xã hội tại cửa ngõ phía Tây cất nóc, giải bài toán an cư cho 1.200 người dân

400 căn NOXH tại dự án LA Home cất nóc vượt tiến độ 3 tháng

Ngày 22/04/2026, lễ cất nóc chung cư NOXH đã chính thức diễn ra tại khu đô thị LA Home. Sự kiện này không chỉ đánh dấu một cột mốc quan trọng trong tiến trình phát triển tổ hợp đô thị - công nghiệp sinh thái quy mô 500ha tại cửa ngõ phía Tây TP. Hồ Chí Minh mà còn khẳng định uy tín của chủ đầu tư trong việc đảm bảo tiến độ xây dựng.

Dự án chung cư NOXH LA Home gồm 2 khối nhà cao 8 tầng, dự kiến cung cấp hơn 400 căn hộ, đáp ứng nhu cầu lưu trú cho khoảng 1.200 cư dân.

Theo kế hoạch ban đầu, công trình dự kiến sẽ cất nóc vào tháng 7/2026. Tuy nhiên, sự phối hợp hiệu quả giữa chủ đầu tư Prodezi, đơn vị phát triển Hướng Việt Properties cùng tổng thầu Viteccons, dự án đã chính thức "về đích" sớm hơn 3 tháng. Sau lễ cất nóc, công trình sẽ bước vào giai đoạn hoàn thiện và bàn giao nhà cho cư dân vào tháng 12/2026.

Việc hoàn thiện chung cư nhà ở xã hội diễn ra song song với tiến độ của nhiều hạng mục trọng điểm khác, cho thấy LA Home đang từng bước sẵn sàng cho giai đoạn đón cư dân về sinh sống.

Tính đến thời điểm hiện tại, khu đô thị đã hoàn tất hệ thống hạ tầng kỹ thuật, trung tâm thể dục thể thao đa năng đã đi vào hoạt động, công viên trung tâm quy mô 2,2ha đang được đẩy nhanh thi công để đưa vào vận hành trong tháng 6/2026.

Bên cạnh đó, các căn nhà thấp tầng thuộc phân khu LA Sol đang được hoàn thiện để bàn giao cho cư dân vào quý IV/2026, trong khi phân khu River Park đang thi công xây dựng.

Nằm trong tổng thể khu đô thị 100ha, liền kề khu công nghiệp sinh thái Prodezi quy mô 400ha và các khu công nghiệp lớn, công trình chung cư nhà ở xã hội trực tiếp giải bài toán ở thực cho lực lượng lao động đang tăng nhanh tại khu vực, đồng thời tạo nền tảng cư dân đủ lớn để thúc đẩy vận hành một khu đô thị giàu sức sống.

Giá trị của nguồn cư dân nhà ở xã hội mang lại nằm ở khả năng tạo ra nhu cầu tiêu dùng thường xuyên và liên tục cho toàn khu. Khi hơn 400 căn hộ được lấp đầy, khu đô thị sẽ có thêm một lượng lớn dân cư sử dụng dịch vụ mỗi ngày, từ ăn uống, mua sắm, học tập, chăm sóc sức khỏe đến thể thao, giải trí và các nhu cầu sinh hoạt thiết yếu. Từ đó, tạo nền tảng cho các tiện ích, dịch vụ phát triển đa dạng và đẩy đủ trong khu đô thị, gia tăng độ sầm uất cho khu đô thị, từ đó làm tăng sức hút cho các dòng sản phẩm khác tại LA Home như nhà phố, biệt thự, shophouse.

Ông Huỳnh Thiên Quân - Tổng giám đốc Prodezi Long An cùng các đối tác dự lễ ký kết cất nóc 400 căn hộ NOXH.

Phát biểu tại sự kiện, ông Huỳnh Thiên Quân - Tổng giám đốc Prodezi Long An đánh giá, dự án không chỉ giải bài toán ở thực cho lực lượng lao động tại các khu công nghiệp lân cận mà còn là nền tảng để thúc đẩy vận hành một khu đô thị giàu sức sống.