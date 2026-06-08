Mang giải pháp xanh đến đồng ruộng: Dấu ấn Vinachem tại Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX

Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) tham dự Đại hội với sự hiện diện của Tổng Giám đốc Nguyễn Hữu Tú và tổ chức không gian trưng bày các sản phẩm phân bón, vật tư nông nghiệp tiêu biểu của các đơn vị thành viên. Hoạt động này góp phần giới thiệu những thành tựu đổi mới công nghệ, các giải pháp phục vụ sản xuất nông nghiệp hiệu quả, thân thiện với môi trường, đồng thời khẳng định vai trò đồng hành của Vinachem cùng người nông dân trên hành trình phát triển nông nghiệp xanh và bền vững.

Đồng chí Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư tham quan gian trưng bày các sản phẩm phân bón, vật tư nông nghiệp tiêu biểu của Vinachem

Trong khuôn khổ Đại hội, gian trưng bày của Vinachem đã đón tiếp nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương cùng đông đảo đại biểu tham quan, tìm hiểu các sản phẩm phục vụ nông nghiệp do các đơn vị thành viên của Tập đoàn nghiên cứu, sản xuất.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tham quan gian trưng bày các sản phẩm phân bón, vật tư nông nghiệp tiêu biểu của Vinachem

Tại gian hàng, Tổng Giám đốc Vinachem Nguyễn Hữu Tú đã trực tiếp giới thiệu tới các đồng chí lãnh đạo và đại biểu tham dự Đại hội một số sản phẩm phân bón hữu cơ thế hệ mới do Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao, Công ty CP Phân bón Bình Điền và Công ty CP Phân bón Miền Nam nghiên cứu, phát triển. Các sản phẩm hướng tới nâng cao hiệu quả sử dụng dinh dưỡng, cải tạo đất, giảm tác động đến môi trường, đáp ứng yêu cầu phát triển nền nông nghiệp xanh và bền vững.

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội tham quan gian trưng bày của Vinachem

Bên cạnh các sản phẩm phân bón, Vinachem cũng giới thiệu nền tảng Vinachem Nông nghiệp - hệ sinh thái số kết nối tri thức, dữ liệu và chuyên gia trong lĩnh vực nông nghiệp. Nền tảng được xây dựng theo định hướng hỗ trợ người nông dân tiếp cận nguồn thông tin khoa học, chính thống, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số và phát triển nông nghiệp hiện đại, bền vững.

Đặc biệt, Công ty CP Phân bón Bình Điền mang đến Đại hội không gian trải nghiệm thực tế ảo (VR), giúp đại biểu và nông dân trực quan tìm hiểu các giải pháp canh tác hiện đại, ứng dụng công nghệ vào sản xuất nông nghiệp.

Khách mời trải nghiệm công nghệ thực tế ảo (VR) của Công ty CP Phân bón Bình Điền.

Là doanh nghiệp nòng cốt, giữ vai trò dẫn dắt và tiên phong của ngành hóa chất Việt Nam, Vinachem hiện là một trong những lực lượng chủ lực cung ứng vật tư đầu vào cho sản xuất nông nghiệp. Riêng lĩnh vực phân bón, các đơn vị thành viên của Tập đoàn đang chiếm hơn 40% thị phần trong nước, góp phần quan trọng bảo đảm nguồn cung phân bón phục vụ sản xuất nông nghiệp và an ninh lương thực quốc gia.

Hình ảnh sản phẩm mới được trưng bày tại gian trưng bày Tập đoàn Hoá chất Việt Nam (Vinachem) và khách mời trải nghiệm công nghệ thực tế ảo (VR) của Công ty CP Phân bón Bình Điền.

Thông qua hoạt động tại Đại hội, Vinachem tiếp tục khẳng định vai trò doanh nghiệp nhà nước nòng cốt của ngành hóa chất Việt Nam, đồng hành cùng người nông dân và ngành nông nghiệp trong quá trình phát triển xanh, hiện đại. Đây cũng là hành động thiết thực triển khai Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị, phát huy vai trò dẫn dắt của doanh nghiệp nhà nước trong các lĩnh vực nền tảng của nền kinh tế./.