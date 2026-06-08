Doanh nghiệp

Mang giải pháp xanh đến đồng ruộng: Dấu ấn Vinachem tại Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX

13:24 | 08/06/2026
(TBTCO) - Sáng 8/6 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026 – 2031 chính thức khai mạc với sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành, địa phương cùng đông đảo đại biểu đại diện cho giai cấp nông dân cả nước.
aa

Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) tham dự Đại hội với sự hiện diện của Tổng Giám đốc Nguyễn Hữu Tú và tổ chức không gian trưng bày các sản phẩm phân bón, vật tư nông nghiệp tiêu biểu của các đơn vị thành viên. Hoạt động này góp phần giới thiệu những thành tựu đổi mới công nghệ, các giải pháp phục vụ sản xuất nông nghiệp hiệu quả, thân thiện với môi trường, đồng thời khẳng định vai trò đồng hành của Vinachem cùng người nông dân trên hành trình phát triển nông nghiệp xanh và bền vững.

Mang giải pháp xanh đến đồng ruộng: Dấu ấn Vinachem tại Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX
Đồng chí Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư tham quan gian trưng bày các sản phẩm phân bón, vật tư nông nghiệp tiêu biểu của Vinachem

Trong khuôn khổ Đại hội, gian trưng bày của Vinachem đã đón tiếp nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương cùng đông đảo đại biểu tham quan, tìm hiểu các sản phẩm phục vụ nông nghiệp do các đơn vị thành viên của Tập đoàn nghiên cứu, sản xuất.

Mang giải pháp xanh đến đồng ruộng: Dấu ấn Vinachem tại Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tham quan gian trưng bày các sản phẩm phân bón, vật tư nông nghiệp tiêu biểu của Vinachem

Tại gian hàng, Tổng Giám đốc Vinachem Nguyễn Hữu Tú đã trực tiếp giới thiệu tới các đồng chí lãnh đạo và đại biểu tham dự Đại hội một số sản phẩm phân bón hữu cơ thế hệ mới do Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao, Công ty CP Phân bón Bình Điền và Công ty CP Phân bón Miền Nam nghiên cứu, phát triển. Các sản phẩm hướng tới nâng cao hiệu quả sử dụng dinh dưỡng, cải tạo đất, giảm tác động đến môi trường, đáp ứng yêu cầu phát triển nền nông nghiệp xanh và bền vững.

Mang giải pháp xanh đến đồng ruộng: Dấu ấn Vinachem tại Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX
Đồng chí Nguyễn Thị Hồng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội tham quan gian trưng bày của Vinachem

Bên cạnh các sản phẩm phân bón, Vinachem cũng giới thiệu nền tảng Vinachem Nông nghiệp - hệ sinh thái số kết nối tri thức, dữ liệu và chuyên gia trong lĩnh vực nông nghiệp. Nền tảng được xây dựng theo định hướng hỗ trợ người nông dân tiếp cận nguồn thông tin khoa học, chính thống, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số và phát triển nông nghiệp hiện đại, bền vững.

Đặc biệt, Công ty CP Phân bón Bình Điền mang đến Đại hội không gian trải nghiệm thực tế ảo (VR), giúp đại biểu và nông dân trực quan tìm hiểu các giải pháp canh tác hiện đại, ứng dụng công nghệ vào sản xuất nông nghiệp.

Mang giải pháp xanh đến đồng ruộng: Dấu ấn Vinachem tại Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX
Khách mời trải nghiệm công nghệ thực tế ảo (VR) của Công ty CP Phân bón Bình Điền.

Là doanh nghiệp nòng cốt, giữ vai trò dẫn dắt và tiên phong của ngành hóa chất Việt Nam, Vinachem hiện là một trong những lực lượng chủ lực cung ứng vật tư đầu vào cho sản xuất nông nghiệp. Riêng lĩnh vực phân bón, các đơn vị thành viên của Tập đoàn đang chiếm hơn 40% thị phần trong nước, góp phần quan trọng bảo đảm nguồn cung phân bón phục vụ sản xuất nông nghiệp và an ninh lương thực quốc gia.

Mang giải pháp xanh đến đồng ruộng: Dấu ấn Vinachem tại Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX
Hình ảnh sản phẩm mới được trưng bày tại gian trưng bày Tập đoàn Hoá chất Việt Nam (Vinachem) và khách mời trải nghiệm công nghệ thực tế ảo (VR) của Công ty CP Phân bón Bình Điền.

Thông qua hoạt động tại Đại hội, Vinachem tiếp tục khẳng định vai trò doanh nghiệp nhà nước nòng cốt của ngành hóa chất Việt Nam, đồng hành cùng người nông dân và ngành nông nghiệp trong quá trình phát triển xanh, hiện đại. Đây cũng là hành động thiết thực triển khai Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị, phát huy vai trò dẫn dắt của doanh nghiệp nhà nước trong các lĩnh vực nền tảng của nền kinh tế./.

Thảo Hiền
Từ khóa:
Tổng Giám đốc Vinachem Giải pháp xanh đồng ruộng Dấu ấn Vinachem Vinachem Nông nghiệp Thực tế ảo VR Sản phẩm phân bón Đại hội Hội Nông dân

Bài liên quan

Vinachem sơ kết 1 năm VinachemMart, ra mắt Nền tảng Vinachem Nông nghiệp

Vinachem sơ kết 1 năm VinachemMart, ra mắt Nền tảng Vinachem Nông nghiệp

Vinachem chuẩn bị ra mắt nền tảng tri thức số “Vinachem Nông nghiệp”

Vinachem chuẩn bị ra mắt nền tảng tri thức số “Vinachem Nông nghiệp”

Dành cho bạn

Đảng ủy Bộ Tài chính khai giảng Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho quần chúng 245 ưu tú

Đảng ủy Bộ Tài chính khai giảng Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho quần chúng 245 ưu tú

“Bệ đỡ” từ đà tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách tại Cần Thơ bứt phá ấn tượng

“Bệ đỡ” từ đà tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách tại Cần Thơ bứt phá ấn tượng

Ngày 8/6: Giá heo hơi dao động trong khoảng 64.000 - 68.000 đồng/kg

Ngày 8/6: Giá heo hơi dao động trong khoảng 64.000 - 68.000 đồng/kg

Doanh nghiệp chung tay phủ xanh rừng phòng hộ Dầu Tiếng, góp phần bảo vệ an ninh nguồn nước

Doanh nghiệp chung tay phủ xanh rừng phòng hộ Dầu Tiếng, góp phần bảo vệ an ninh nguồn nước

Ngày 8/6: Giá cao su thế giới biến động trái chiều

Ngày 8/6: Giá cao su thế giới biến động trái chiều

Ngày 8/6: Giá gas duy trì trạng thái ổn định

Ngày 8/6: Giá gas duy trì trạng thái ổn định

Đọc thêm

Xây dựng hệ sinh thái bền vững hỗ trợ và phát triển kinh tế tư nhân

Xây dựng hệ sinh thái bền vững hỗ trợ và phát triển kinh tế tư nhân

(TBTCO) - Sáng 6/6, Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể (Bộ Tài chính) đã chủ trì tổ chức Diễn đàn "Xây dựng hệ sinh thái bền vững hỗ trợ và phát triển kinh tế tư nhân năm 2026" với sự phối hợp của Cục Đổi mới sáng tạo, Ủy ban Tiêu chuẩn đo lường chất lượng quốc gia (Bộ Khoa học và Công nghệ) và Viện Khoa học và Công nghệ sức khỏe - Đại học Bách khoa.
Ngày Tài chính số 2026: Mở rộng thanh toán không tiền mặt tới khách quốc tế

Ngày Tài chính số 2026: Mở rộng thanh toán không tiền mặt tới khách quốc tế

(TBTCO) - Không chỉ thúc đẩy thanh toán điện tử trong nước, Ngày Tài chính số 2026 đang cho thấy xu hướng mới của thị trường: mở rộng các giải pháp thanh toán xuyên biên giới nhằm phục vụ lượng khách quốc tế ngày càng gia tăng tại Việt Nam.
VCCI cảnh báo nguy cơ thuế 12,5% từ Hoa Kỳ, khuyến nghị doanh nghiệp khẩn trương rà soát chuỗi cung ứng

VCCI cảnh báo nguy cơ thuế 12,5% từ Hoa Kỳ, khuyến nghị doanh nghiệp khẩn trương rà soát chuỗi cung ứng

(TBTCO) - Trước đề xuất áp thuế bổ sung theo Mục 301 của Hoa Kỳ đối với hàng hóa từ nhiều nền kinh tế, trong đó có Việt Nam, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) khuyến nghị cộng đồng doanh nghiệp xuất khẩu chủ động rà soát chuỗi cung ứng, đánh giá tác động và tham gia quá trình tham vấn với phía Hoa Kỳ.
Hải quan nâng cao năng lực truyền thông số

Hải quan nâng cao năng lực truyền thông số

(TBTCO) - Trong bối cảnh truyền thông số phát triển mạnh mẽ và yêu cầu minh bạch thông tin ngày càng cao, Cục Hải quan đang đẩy mạnh nâng cao năng lực truyền thông cho đội ngũ lãnh đạo, người phát ngôn, góp phần xây dựng hình ảnh Hải quan chuyên nghiệp, hiện đại và đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp.
Infographics: 5 tháng, doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động tăng 27,6%

Infographics: 5 tháng, doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động tăng 27,6%

(TBTCO) - Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), 5 tháng đầu năm 2026, cả nước có hơn 94,8 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và hơn 47,7 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động lên 142,6 nghìn doanh nghiệp, tăng 27,6% so với cùng kỳ.
Green SM ra mắt dịch vụ taxi thuần điện Green SM Limo tại Ấn Độ

Green SM ra mắt dịch vụ taxi thuần điện Green SM Limo tại Ấn Độ

(TBTCO) - Ngày 5/6/2026, tại New Delhi, Ấn Độ, Green SM chính thức khai trương dịch vụ Green SM Limo tại New Delhi, đánh dấu cột mốc hiện diện tại Ấn Độ, một trong những thị trường di chuyển lớn nhất và năng động nhất thế giới. Với bước tiến này, Ấn Độ trở thành thị trường thứ năm của Green SM, sau Việt Nam, Lào, Indonesia và Philippines.
Hải quan lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ để nuôi dưỡng nguồn thu

Hải quan lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ để nuôi dưỡng nguồn thu

(TBTCO) - Làm việc với Chi cục Hải quan khu vực X về công tác quản lý thu và chống thất thu ngân sách nhà nước, Phó Cục trưởng Cục Hải quan Nguyễn Thành Hưng yêu cầu đơn vị tiếp tục đẩy mạnh tạo thuận lợi thương mại, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, nuôi dưỡng nguồn thu ngân sách...
Chỉ dấu tích cực từ xuất khẩu

Chỉ dấu tích cực từ xuất khẩu

(TBTCO) - Đơn đặt hàng gia tăng đột biến của lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo cùng nhóm sản phẩm của ngành nông nghiệp là những chỉ dấu tích cực, góp phần quan trọng vào kết quả tăng trưởng xuất khẩu của Việt Nam trong chặng đường gần nửa đầu năm, giữa bối cảnh thị trường toàn cầu nhiều biến động.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Mang giải pháp xanh đến đồng ruộng: Dấu ấn Vinachem tại Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX

Mang giải pháp xanh đến đồng ruộng: Dấu ấn Vinachem tại Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX

Thị trường tài sản mã hóa: Phát triển minh bạch, an toàn để đón cơ hội từ kinh tế số

Thị trường tài sản mã hóa: Phát triển minh bạch, an toàn để đón cơ hội từ kinh tế số

Toàn cảnh Thủ tướng Lê Minh Hưng đón chính thức Thủ tướng Campuchia

Toàn cảnh Thủ tướng Lê Minh Hưng đón chính thức Thủ tướng Campuchia

Tỷ giá chịu sức ép ngắn hạn khi nhập siêu tăng, USD phục hồi

Tỷ giá chịu sức ép ngắn hạn khi nhập siêu tăng, USD phục hồi

Bịt lỗ hổng chuyển giá ngăn “chảy máu” ngân sách

Bịt lỗ hổng chuyển giá ngăn “chảy máu” ngân sách

Thuế tỉnh Phú Thọ đối thoại với doanh nghiệp hoạt động trong Khu công nghiệp Thụy Vân

Thuế tỉnh Phú Thọ đối thoại với doanh nghiệp hoạt động trong Khu công nghiệp Thụy Vân

Ngày 8/6: Giá bạc nối dài chuỗi ngày suy giảm

Ngày 8/6: Giá bạc nối dài chuỗi ngày suy giảm

Hoàn thành đàm phán vòng 2 Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và An-ba-ni

Hoàn thành đàm phán vòng 2 Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và An-ba-ni

Infographics: Những điểm sáng kinh tế Việt Nam 5 tháng đầu năm qua các con số

Infographics: Những điểm sáng kinh tế Việt Nam 5 tháng đầu năm qua các con số

Tỷ giá USD hôm nay (8/6): Đồng USD mạnh nhất hai tháng, Nhật Bản trước ngưỡng phải can thiệp tỷ giá

Tỷ giá USD hôm nay (8/6): Đồng USD mạnh nhất hai tháng, Nhật Bản trước ngưỡng phải can thiệp tỷ giá

Mở rộng không gian kinh tế số, tạo động lực tăng trưởng mới cho ASEAN

Mở rộng không gian kinh tế số, tạo động lực tăng trưởng mới cho ASEAN

Cải cách trên thị trường vốn Việt Nam đang diễn ra theo hướng thực chất, có thể đo lường được và đáng tin cậy

Cải cách trên thị trường vốn Việt Nam đang diễn ra theo hướng thực chất, có thể đo lường được và đáng tin cậy

Ngày 8/6: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt giảm

Ngày 8/6: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt giảm

Giá vàng hôm nay ngày 7/6: Vàng miếng và vàng nhẫn đồng loạt lao dốc

Giá vàng hôm nay ngày 7/6: Vàng miếng và vàng nhẫn đồng loạt lao dốc

Ngày 7/6: Giá heo hơi trên cả nước tiếp tục xu hướng giảm

Ngày 7/6: Giá heo hơi trên cả nước tiếp tục xu hướng giảm

Giá vàng hôm nay ngày 6/6: Giá vàng trong nước giảm tới gần 4 triệu đồng

Giá vàng hôm nay ngày 6/6: Giá vàng trong nước giảm tới gần 4 triệu đồng

Tỷ giá USD hôm nay (8/6): Đồng USD mạnh nhất hai tháng, Nhật Bản trước ngưỡng phải can thiệp tỷ giá

Tỷ giá USD hôm nay (8/6): Đồng USD mạnh nhất hai tháng, Nhật Bản trước ngưỡng phải can thiệp tỷ giá

Ngày 6/6: Giá heo hơi tại miền Trung và miền Nam giảm mạnh

Ngày 6/6: Giá heo hơi tại miền Trung và miền Nam giảm mạnh

Ngày 6/6: Giá tiêu bật tăng mạnh, cà phê nối dài đà giảm

Ngày 6/6: Giá tiêu bật tăng mạnh, cà phê nối dài đà giảm

Tỷ giá USD hôm nay (6/6): Tỷ giá trung tâm tăng 4 tuần, DXY vượt 100 điểm khi thị trường cược Fed tăng lãi suất

Tỷ giá USD hôm nay (6/6): Tỷ giá trung tâm tăng 4 tuần, DXY vượt 100 điểm khi thị trường cược Fed tăng lãi suất

Giá vàng hôm nay ngày 8/6: Giá vàng tiếp tục giảm, tuột mốc 150 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 8/6: Giá vàng tiếp tục giảm, tuột mốc 150 triệu đồng/lượng

Ngày 8/6: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt giảm

Ngày 8/6: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt giảm

Ngày 7/6: Giá cà phê tiếp tục giảm mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 7/6: Giá cà phê tiếp tục giảm mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 6/6: Giá gas bán lẻ chưa xuất hiện điều chỉnh tăng hoặc giảm

Ngày 6/6: Giá gas bán lẻ chưa xuất hiện điều chỉnh tăng hoặc giảm

Infographics: 5 tháng đầu năm 2026, vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam đạt 24,81 tỷ USD

Infographics: 5 tháng đầu năm 2026, vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam đạt 24,81 tỷ USD

Ngày 7/6: Giá gas giữa các địa phương và thương hiệu có sự chênh lệch

Ngày 7/6: Giá gas giữa các địa phương và thương hiệu có sự chênh lệch