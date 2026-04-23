Làn sóng tăng trưởng nhà ở của Hà Nội sẽ thuộc về vùng ven

Văn Tuấn

17:02 | 23/04/2026
Trong 10 năm qua, thị trường căn hộ Hà Nội đã ghi nhận mức tăng trưởng đáng kể, với tổng nguồn cung tăng 2,9 lần. Thị trường nhà ở Hà Nội đang ngày càng được dẫn dắt bởi xu hướng mở rộng ra vùng ven, với các khu dân cư mới, các cực đô thị quy mô lớn và những hành lang hạ tầng được kỳ vọng sẽ đóng vai trò lớn hơn trong giai đoạn tăng trưởng tiếp theo của Thủ đô.
Căn hộ sẽ theo hướng thị trường đa cực hơn

Theo báo cáo nhìn lại 10 năm của thị trường nhà ở Hà Nội của Cushman & Wakefield Việt Nam, thị trường đang bước vào một giai đoạn phát triển mới, trong đó tăng trưởng tương lai được kỳ vọng sẽ mở rộng xa hơn khỏi lõi đô thị truyền thống.

Theo phân tích của Cushman & Wakefield Việt Nam, nếu thập kỷ vừa qua được đánh dấu bởi đà tăng giá mạnh ở cả phân khúc căn hộ và nhà liền thổ, thì chặng tiếp theo của thị trường nhiều khả năng sẽ ngày càng được định hình bởi xu hướng giãn nở ra khu vực ngoại ô, sự hình thành của các hành lang phát triển mới và sự xuất hiện của những cực đô thị quy mô lớn trên phạm vi Hà Nội mở rộng.

Trong 10 năm qua, thị trường căn hộ Hà Nội đã ghi nhận mức tăng trưởng đáng kể, với tổng nguồn cung tăng 2,9 lần và giá sơ cấp trung bình tăng 288%, tương đương tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) 11%. Theo Cushman & Wakefield Việt Nam, đà tăng bền bỉ của giá sơ cấp trong giai đoạn này một phần đến từ sự thiếu hụt nguồn cung nhà ở có mức giá phải chăng.

Tình hình hoạt động của thị trường căn hộ Hà Nội 2016 - 2025:

Không chỉ thay đổi về giá và nguồn cung, thị trường căn hộ Hà Nội còn trải qua một sự dịch chuyển mang tính cấu trúc rộng hơn. Các dự án nhà ở đã dần mở rộng từ mô hình khu đô thị ban đầu sang một phổ vị trí đa dạng hơn, bao gồm khu vực ngoại ô, phía Tây, các khu vực thứ cấp và những vị trí gắn với trung tâm. Điều này cho thấy thị trường đang ngày càng vận động theo hướng đa cực.

Xu hướng đó được dự báo sẽ còn rõ nét hơn trong thập kỷ tới. Nguồn cung căn hộ tại khu vực Hà Nội mở rộng được dự báo tăng từ tối thiểu 440.000 căn thuộc 710 dự án vào năm 2025 lên ít nhất 760.000 căn thuộc 1.150 dự án vào năm 2035.

Phần lớn nguồn cung mới này được kỳ vọng sẽ xuất hiện tại các khu dân cư mới nằm cách trung tâm thành phố hơn 30 km, trong khi nhiều xe cực đô thị quy mô lớn cũng sẽ gia nhập thị trường và góp phần hình thành các đô thị vệ tinh trong tương lai. Báo cáo xác định các tuyến đường vành đai, cầu mới và việc triển khai Luật Đất đai 2024 từ năm 2026 là những động lực quan trọng cho giai đoạn tăng trưởng tiếp theo này.

Nhà liền thổ: nguồn cung tăng chậm nhưng giá trị vẫn tăng mạnh

Phân khúc nhà liền thổ có diễn biến nguồn cung khác biệt, nhưng vẫn ghi nhận quỹ đạo tăng giá đáng chú ý. Trong kỳ đánh giá, tổng nguồn cung tăng 1,4 lần, trong khi giá sơ cấp trung bình tăng 257%, tương đương tỷ lệ tăng trưởng kép hàng năm 13%. Dù tốc độ tăng nguồn cung thấp hơn so với phân khúc căn hộ, phân khúc này vẫn duy trì mức tăng giá trị mạnh mẽ.

Tình hình hoạt động của thị trường nhà liền thổ Hà Nội 2018 - 2025:

Trong giai đoạn tới, nguồn cung nhà liền thổ tại khu vực Hà Nội mở rộng được dự báo tăng từ tối thiểu 132.000 căn thuộc 520 dự án vào năm 2025 lên ít nhất 210.000 căn thuộc 700 dự án vào năm 2035. Tương tự phân khúc căn hộ, nguồn cung nhà liền thổ trong tương lai được kỳ vọng sẽ tiếp tục lan rộng ra ngoài trung tâm thành phố, nhờ sự xuất hiện của các cực đô thị quy mô lớn và sự cải thiện của kết nối hạ tầng liên vùng. Các tuyến Vành đai 1, 2, 3 và 4, cùng với hệ thống đường cao tốc và metro, được báo cáo xác định là những động lực dài hạn quan trọng cho tăng trưởng giá trị.

Theo phân tích của bà Nguyễn Ly Ly, Quản lý bộ phận Nghiên cứu thị trường, Cushman & Wakefield Việt Nam, trong 10 năm qua, thị trường nhà ở Hà Nội đã đi qua nhiều giai đoạn khác nhau, từ phục hồi sau giai đoạn kinh tế suy yếu và lãi suất cao, đến tăng trưởng mạnh, chững lại dưới tác động của Covid-19, siết pháp lý và tín dụng, trước khi bước vào giai đoạn phục hồi gần đây. Xuyên suốt chu kỳ đó, mặt bằng giá tiếp tục xu hướng đi lên.

“Trong giai đoạn tới, khi thị trường mở rộng ra các khu vực ngoài trung tâm và các cực đô thị mới hình thành rõ nét hơn, chúng tôi cho rằng sẽ có thêm dư địa để phát triển nguồn cung ở nhiều mức giá đa dạng hơn, qua đó mở ra cơ hội cho các sản phẩm phù hợp hơn với nhu cầu ở thực” - bà Nguyễn Ly Ly đưa ra nhận định.
