Ngân hàng - Bảo hiểm

Những 'mảnh ghép' nào định hình câu chuyện tăng trưởng VPBankS năm 2026

11:03 | 08/04/2026
(TBTCO) - Với mục tiêu lợi nhuận trước thuế hơn 6.450 tỷ đồng năm 2026, VPBankS đang bước vào giai đoạn tăng tốc mới, nơi các cấu phần kinh doanh cốt lõi được định vị rõ ràng hơn. Trong bối cảnh đó, việc thị trường chứng khoán Việt Nam vừa chính thức được nâng hạng kỳ vọng sẽ trở thành “lực đẩy” quan trọng.
aa

Kế hoạch tham vọng của VPBankS

Theo tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên, VPBankS năm nay đặt mục tiêu doanh thu 11.074 tỷ, lợi nhuận trước thuế 6.453 tỷ đồng, tương ứng tăng 39% và 44,2% so với thực hiện năm 2025. Đây không chỉ là kế hoạch tham vọng, mà còn khẳng định vị thế trong nhóm dẫn đầu của VPBankS, với mục tiêu lợi nhuận đứng thứ hai toàn ngành.

Với một công ty chứng khoán mới hơn 3 năm tuổi, đích đến này rõ ràng không dễ dàng. Tuy nhiên, tham vọng đó không phải là "bước đi trước thực lực". Ngược lại, nó được đặt trên nền tảng đã được kiểm chứng trong năm 2025, khi VPBankS ghi nhận mức tăng trưởng lợi nhuận hơn 4 lần chỉ sau một năm.

Theo phân tích từ Ban lãnh đạo VPBankS, kế hoạch 2026 được xây dựng từ các yếu tố vĩ mô thuận lợi khi nền kinh tế Việt Nam bước vào giai đoạn bản lề của chu kỳ phát triển mới. Thị trường chứng khoán năm tới được dự báo cải thiện mạnh về thanh khoản với giá trị giao dịch bình quân phiên có thể đạt 34.850 tỷ đồng, tăng 20% so với năm trước.

Đặc biệt, FTSE Russell vừa chính thức xác nhận chứng khoán Việt Nam được nâng hạng từ thị trường cận biên lên mới nổi thứ cấp. Việc đưa Việt Nam vào các bộ chỉ số cổ phiếu toàn cầu sẽ được thực hiện theo nhiều đợt, bắt đầu từ tháng 9 năm nay và hoàn tất trong năm sau.

Để hiện thực hóa các con số tăng trưởng, VPBankS tiếp tục duy trì chiến lược quản trị hiệu quả với mục tiêu kiểm soát tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) ở mức 23-25%. Việc tối ưu hóa vận hành đã được minh chứng qua kết quả năm 2025 khi CIR giảm mạnh từ mức 36,5% xuống còn 25%, dù doanh thu và lợi nhuận cao kỷ lục.

Chiến lược nhân sự và văn hóa doanh nghiệp cũng đóng vai trò cốt lõi, với đội ngũ chuyên gia công nghệ và tài chính nhiều năm kinh nghiệm. VPBankS xác định năm 2026 là giai đoạn tăng tốc để tiến tới mục tiêu dài hạn là trở thành công ty chứng khoán số 1 Việt Nam về tổng tài sản và lợi nhuận vào năm 2030. Mọi nguồn lực đang được tập trung tối đa để biến các lợi thế về vốn và công nghệ thành kết quả kinh doanh thực tế, mang lại giá trị bền vững cho cổ đông.

Động lực thực sự phía sau con số

Trong cơ cấu doanh thu năm nay, mảng môi giới và cho vay margin được xác định là một trong những động lực tăng trưởng chủ lực của VPBankS. Công ty đặt mục tiêu nâng thị phần môi giới trên HOSE lên 5%, một bước tiến đáng kể, đặc biệt trong bối cảnh VPBankS mới lần đầu lọt vào top 10 thị phần trong quý IV/2025. Đà tăng trưởng này tiếp tục được duy trì sang quý I/2026 khi VPBankS giữ vững vị trí trong top 10, qua đó củng cố vị thế và tạo nền tảng cho mục tiêu bứt phá thị phần trong năm.

Đặc biệt, dư nợ cho vay margin bình quân năm 2026 dự kiến đạt tới 49.485 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với mức bình quân của năm trước. Để đạt được điều này, công ty sẽ tận dụng tối đa lợi thế về nguồn vốn giá rẻ và các sản phẩm tài chính linh hoạt để thu hút khách hàng mới, đồng thời nâng cấp trải nghiệm người dùng trên các nền tảng số.

Mảng ngân hàng đầu tư (IB) được xác định là thế mạnh, lợi thế cạnh tranh dựa trên sự cộng hưởng chặt chẽ với hệ sinh thái ngân hàng mẹ VPBank. Trong năm 2026, VPBankS định hướng đẩy mạnh cả hai lĩnh vực tư vấn phát hành nợ (DCM) và tư vấn thị trường vốn cổ phần (ECM).

"Năm 2026 dự báo tiếp tục là một năm nhu cầu phát hành trái phiếu và cổ phiếu từ doanh nghiệp rất lớn và VPBankS có nhiều lợi thế để khai thác cơ hội này và gia tăng quy mô tư vấn phát hành, bảo lãnh và phân phối", báo cáo hoạt động của Ban Tổng giám đốc VPBankS dự kiến trình cổ đông trong phiên họp thường niên ngày 20/4 tới đây. Kết quả thực tế năm 2025 cũng chứng minh luận điểm này, với giá trị tư vấn DCM của VPBankS chiếm gần 10% tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp phi ngân hàng sơ cấp toàn thị trường.

"Năm 2026 được dự báo là năm tiếp tục thuận lợi cho công ty con của VPBank khi các kênh dẫn vốn như thị trường cổ phiếu, trái phiếu sẽ được thúc đẩy để giảm bớt áp lực cho kênh tín dụng ngân hàng", nhóm phân tích từ Công ty Chứng khoán BIDV (BSC) nhận xét về triển vọng 2026.

Bên cạnh đó, mảng tư vấn tài chính và đầu tư cũng được kỳ vọng tăng trưởng khi thị trường bước vào chu kỳ mới với nhiều cơ hội M&A và tái cấu trúc doanh nghiệp. 2025, VPBankS ghi dấu ấn đậm nét với vai trò đồng tư vấn thương vụ M&A quy mô gần 200 triệu USD giữa Tập đoàn KOKUYO (Nhật Bản) và Tập đoàn Thiên Long (HoSE: TLG).

Việc kết hợp giữa năng lực tư vấn, hệ sinh thái khách hàng từ ngân hàng mẹ, sự hỗ trợ từ đối tác chiến lược SMBC và kinh nghiệm triển khai thực tế giúp VPBankS có thể gia tăng giá trị trên mỗi khách hàng, thay vì chỉ mở rộng số lượng.

Điểm đặc biệt là các mảng kinh doanh không vận hành riêng lẻ mà có sự cộng hưởng rõ rệt: môi giới tạo nguồn khách hàng, margin gia tăng giá trị giao dịch, IB và tư vấn khai thác nhu cầu vốn và đầu tư ở cấp độ cao hơn. Chính sự liên kết này giúp cấu trúc doanh thu trở nên bền vững hơn và tạo nền tảng cho tăng trưởng dài hạn./.

Hồng Chi
