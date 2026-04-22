Giá vàng hôm nay ngày 22/4: Giá vàng trong nước đảo chiều giảm đến 900.000 đồng/lượng

Giá vàng trong nước

Ghi nhận sáng ngày 22/4, giá vàng trong nước cập nhật gần nhất cho thấy xu hướng điều chỉnh giảm tại nhiều doanh nghiệp kinh doanh lớn. Ở phân khúc vàng miếng, các thương hiệu lớn như DOJI, PNJ, SJC, Bảo Tín Minh Châu và Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý đồng loạt hạ giá 900.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, qua đó đưa mặt bằng giao dịch phổ biến lùi về vùng 167,2 - 169,7 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước tính đến 9 giờ sáng ngày 22/4. Nguồn: PV tổng hợp.

Đà giảm không chỉ dừng lại ở vàng miếng mà còn lan sang phân khúc vàng nhẫn. Tại DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý đồng loạt giảm 900.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, mặt bằng giao dịch phổ biến lùi về vùng 166,7 - 169,7 triệu đồng/lượng

Tại PNJ, giá vàng nhẫn điều chỉnh giảm 900.000 đồng/lượng ở hai chiều mua vào và bán ra, qua đó đưa mặt bằng giá phổ biến dao động trong khoảng 166,5 - 169,5 triệu đồng/lượng. Tương tự, SJC cũng giảm 900.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, hiện giá vàng niêm yết ở ngưỡng 167 - 169,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới

Giá vàng thế giới trong phiên giao dịch gần nhất giảm mạnh, hiện giao dịch quanh mức 4.752 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank (chưa bao gồm thuế, phí), giá vàng thế giới tương đương khoảng 150,9 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, giá vàng miếng trong nước cũng đi xuống, qua đó duy trì khoảng cách chênh lệch với thị trường quốc tế ở mức khoảng 18,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới tính đến 9 giờ sáng (theo giờ Việt Nam). Nguồn: Kitco.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng chịu áp lực giảm trong phiên giao dịch giữa trưa tại Mỹ, khi đồng USD tăng giá và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đi lên, làm suy yếu sức hấp dẫn của kim loại quý.

Dữ liệu kinh tế Mỹ tiếp tục cho thấy tín hiệu tích cực. Cụ thể, doanh số bán lẻ tháng 3 tăng 1,7% so với cùng kỳ năm trước, vượt mức dự báo 1,4% của thị trường và cao hơn đáng kể so với mức tăng 0,7% của tháng trước đó. Đáng chú ý, mức tăng này phần lớn đến từ doanh thu các trạm xăng tăng mạnh tới 15,5% trong bối cảnh giá nhiên liệu leo thang do căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông. Tuy vậy, thị trường vàng gần như không phản ứng đáng kể với thông tin này.

Ông Naeem Aslam - Giám đốc Đầu tư tại Zaye Capital Markets cho rằng, các số liệu kinh tế tích cực đang đặt ra thách thức đối với kỳ vọng nới lỏng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ trong nửa cuối năm. Theo ông, việc dữ liệu vượt kỳ vọng buộc thị trường phải xem xét lại tốc độ điều chỉnh chính sách, đặc biệt trong bối cảnh nền kinh tế vẫn duy trì đà tăng trưởng.

Cũng theo ông, giá vàng hiện đang trong trạng thái giằng co giữa hai lực kéo trái chiều: một bên là rủi ro địa chính trị tại Trung Đông có thể hỗ trợ nhu cầu trú ẩn, bên còn lại là các tín hiệu kinh tế tích cực của Mỹ. Dù vậy, việc giá vàng chưa giảm sâu hơn cho thấy nhu cầu phòng ngừa rủi ro vẫn đóng vai trò nâng đỡ nhất định đối với thị trường.

Các chuyên gia từ Heraeus nhận định, trong năm 2026, diễn biến giá vàng sẽ chịu ảnh hưởng đồng thời từ yếu tố cung - cầu cơ bản và hoạt động đầu cơ trên thị trường. Việc gia tăng giao dịch ngắn hạn có thể khiến giá vàng biến động khó lường trong từng thời điểm, thậm chí đi ngược lại vai trò trú ẩn trong ngắn hạn, song chưa làm thay đổi xu hướng dài hạn của kim loại quý.