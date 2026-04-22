Giá vàng hôm nay ngày 22/4: Giá vàng trong nước đảo chiều giảm đến 900.000 đồng/lượng

Thu Hương

09:33 | 22/04/2026
(TBTCO) - Sáng ngày 22/4, giá vàng miếng trong nước đồng loạt điều chỉnh giảm mạnh tại nhiều doanh nghiệp lớn, với mức giảm phổ biến 900.000 đồng/lượng, kéo mặt bằng giao dịch lùi về vùng 167,2 - 169,7 triệu đồng/lượng.
Giá vàng trong nước

Ghi nhận sáng ngày 22/4, giá vàng trong nước cập nhật gần nhất cho thấy xu hướng điều chỉnh giảm tại nhiều doanh nghiệp kinh doanh lớn. Ở phân khúc vàng miếng, các thương hiệu lớn như DOJI, PNJ, SJC, Bảo Tín Minh Châu và Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý đồng loạt hạ giá 900.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, qua đó đưa mặt bằng giao dịch phổ biến lùi về vùng 167,2 - 169,7 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước tính đến 9 giờ sáng ngày 22/4. Nguồn: PV tổng hợp.

Đà giảm không chỉ dừng lại ở vàng miếng mà còn lan sang phân khúc vàng nhẫn. Tại DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý đồng loạt giảm 900.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, mặt bằng giao dịch phổ biến lùi về vùng 166,7 - 169,7 triệu đồng/lượng

Tại PNJ, giá vàng nhẫn điều chỉnh giảm 900.000 đồng/lượng ở hai chiều mua vào và bán ra, qua đó đưa mặt bằng giá phổ biến dao động trong khoảng 166,5 - 169,5 triệu đồng/lượng. Tương tự, SJC cũng giảm 900.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, hiện giá vàng niêm yết ở ngưỡng 167 - 169,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới

Giá vàng thế giới trong phiên giao dịch gần nhất giảm mạnh, hiện giao dịch quanh mức 4.752 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank (chưa bao gồm thuế, phí), giá vàng thế giới tương đương khoảng 150,9 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, giá vàng miếng trong nước cũng đi xuống, qua đó duy trì khoảng cách chênh lệch với thị trường quốc tế ở mức khoảng 18,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới tính đến 9 giờ sáng (theo giờ Việt Nam). Nguồn: Kitco.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng chịu áp lực giảm trong phiên giao dịch giữa trưa tại Mỹ, khi đồng USD tăng giá và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đi lên, làm suy yếu sức hấp dẫn của kim loại quý.

Dữ liệu kinh tế Mỹ tiếp tục cho thấy tín hiệu tích cực. Cụ thể, doanh số bán lẻ tháng 3 tăng 1,7% so với cùng kỳ năm trước, vượt mức dự báo 1,4% của thị trường và cao hơn đáng kể so với mức tăng 0,7% của tháng trước đó. Đáng chú ý, mức tăng này phần lớn đến từ doanh thu các trạm xăng tăng mạnh tới 15,5% trong bối cảnh giá nhiên liệu leo thang do căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông. Tuy vậy, thị trường vàng gần như không phản ứng đáng kể với thông tin này.

Ông Naeem Aslam - Giám đốc Đầu tư tại Zaye Capital Markets cho rằng, các số liệu kinh tế tích cực đang đặt ra thách thức đối với kỳ vọng nới lỏng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ trong nửa cuối năm. Theo ông, việc dữ liệu vượt kỳ vọng buộc thị trường phải xem xét lại tốc độ điều chỉnh chính sách, đặc biệt trong bối cảnh nền kinh tế vẫn duy trì đà tăng trưởng.

Cũng theo ông, giá vàng hiện đang trong trạng thái giằng co giữa hai lực kéo trái chiều: một bên là rủi ro địa chính trị tại Trung Đông có thể hỗ trợ nhu cầu trú ẩn, bên còn lại là các tín hiệu kinh tế tích cực của Mỹ. Dù vậy, việc giá vàng chưa giảm sâu hơn cho thấy nhu cầu phòng ngừa rủi ro vẫn đóng vai trò nâng đỡ nhất định đối với thị trường.

Các chuyên gia từ Heraeus nhận định, trong năm 2026, diễn biến giá vàng sẽ chịu ảnh hưởng đồng thời từ yếu tố cung - cầu cơ bản và hoạt động đầu cơ trên thị trường. Việc gia tăng giao dịch ngắn hạn có thể khiến giá vàng biến động khó lường trong từng thời điểm, thậm chí đi ngược lại vai trò trú ẩn trong ngắn hạn, song chưa làm thay đổi xu hướng dài hạn của kim loại quý.

Doji
DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 16,720 ▼90K 16,970 ▼90K
Kim TT/AVPL 16,720 ▼90K 16,970 ▼90K
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 16,670 ▼90K 16,970 ▼90K
Nguyên Liệu 99.99 15,650 15,850
Nguyên Liệu 99.9 15,600 15,800
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 16,360 ▼90K 16,760 ▼90K
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 16,310 ▼90K 16,710 ▼90K
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 16,240 ▼90K 16,690 ▼90K
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 166,500 ▼900K 169,500 ▼900K
Hà Nội - PNJ 166,500 ▼900K 169,500 ▼900K
Đà Nẵng - PNJ 166,500 ▼900K 169,500 ▼900K
Miền Tây - PNJ 166,500 ▼900K 169,500 ▼900K
Tây Nguyên - PNJ 166,500 ▼900K 169,500 ▼900K
Đông Nam Bộ - PNJ 166,500 ▼900K 169,500 ▼900K
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 16,720 ▼90K 16,970 ▼90K
Miếng SJC Nghệ An 16,720 ▼90K 16,970 ▼90K
Miếng SJC Thái Bình 16,720 ▼90K 16,970 ▼90K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 16,670 ▼90K 16,970 ▼90K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 16,670 ▼90K 16,970 ▼90K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 16,670 ▼90K 16,970 ▼90K
NL 99.90 15,450
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 15,500
Trang sức 99.9 16,160 ▼90K 16,860 ▼90K
Trang sức 99.99 16,170 ▼90K 16,870 ▼90K
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,672 ▼9K 1,697 ▼9K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,672 ▼9K 16,972 ▼90K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,672 ▼9K 16,973 ▼90K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 167 ▼1512K 1,695 ▼9K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 167 ▼1512K 1,696 ▼9K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 165 ▼1494K 168 ▼1521K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 159,837 ▼891K 166,337 ▼891K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 117,263 ▼675K 126,163 ▼675K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 105,501 ▼612K 114,401 ▼612K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 9,374 ▼84915K 10,264 ▼92925K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 89,204 ▼525K 98,104 ▼525K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 61,313 ▼375K 70,213 ▼375K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,672 ▼9K 1,697 ▼9K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,672 ▼9K 1,697 ▼9K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,672 ▼9K 1,697 ▼9K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,672 ▼9K 1,697 ▼9K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,672 ▼9K 1,697 ▼9K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,672 ▼9K 1,697 ▼9K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,672 ▼9K 1,697 ▼9K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,672 ▼9K 1,697 ▼9K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,672 ▼9K 1,697 ▼9K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,672 ▼9K 1,697 ▼9K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,672 ▼9K 1,697 ▼9K
Cập nhật: 22/04/2026 10:30

Tỷ giá

Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 18298 18574 19147
CAD 18731 19009 19626
CHF 33052 33438 34083
CNY 0 3820 3913
EUR 30264 30538 31566
GBP 34737 35130 36064
HKD 0 3230 3433
JPY 158 162 168
KRW 0 16 18
NZD 0 15229 15814
SGD 20115 20398 20926
THB 733 796 849
USD (1,2) 26053 0 0
USD (5,10,20) 26094 0 0
USD (50,100) 26123 26142 26355
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,125 26,125 26,355
USD(1-2-5) 25,080 - -
USD(10-20) 25,080 - -
EUR 30,468 30,492 31,764
JPY 161.21 161.5 170.25
GBP 35,019 35,114 36,110
AUD 18,550 18,617 19,207
CAD 18,965 19,026 19,613
CHF 33,386 33,490 34,288
SGD 20,297 20,360 21,043
CNY - 3,796 3,918
HKD 3,303 3,313 3,432
KRW 16.46 17.17 18.57
THB 781.54 791.19 842.73
NZD 15,245 15,387 15,751
SEK - 2,827 2,911
DKK - 4,077 4,196
NOK - 2,779 2,861
LAK - 0.92 1.27
MYR 6,235.27 - 6,998.59
TWD 756.74 - 911.45
SAR - 6,919.1 7,246.2
KWD - 83,868 88,719
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,105 26,135 26,355
EUR 30,342 30,464 31,647
GBP 34,932 35,072 36,081
HKD 3,293 3,306 3,421
CHF 33,126 33,259 34,203
JPY 161.40 162.05 169.35
AUD 18,495 18,569 19,164
SGD 20,315 20,397 20,981
THB 797 800 835
CAD 18,921 18,997 19,574
NZD 15,293 15,827
KRW 17.07 18.75
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26120 26120 26355
AUD 18501 18601 19527
CAD 18923 19023 20037
CHF 33324 33354 34946
CNY 3798.4 3823.4 3958.5
CZK 0 1220 0
DKK 0 4140 0
EUR 30469 30499 32224
GBP 35065 35115 36876
HKD 0 3355 0
JPY 161.75 162.25 172.81
KHR 0 6.097 0
KRW 0 17.4 0
LAK 0 1.165 0
MYR 0 6840 0
NOK 0 2772 0
NZD 0 15348 0
PHP 0 400 0
SEK 0 2850 0
SGD 20293 20423 21156
THB 0 762.3 0
TWD 0 820 0
SJC 9999 16720000 16720000 16970000
SBJ 15000000 15000000 16970000
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,150 26,200 26,355
USD20 26,150 26,200 26,355
USD1 23,845 26,200 26,355
AUD 18,537 18,637 19,762
EUR 30,597 30,597 32,026
CAD 18,867 18,967 20,283
SGD 20,359 20,509 21,088
JPY 162.2 163.7 168.36
GBP 34,935 35,285 36,430
XAU 16,808,000 0 17,062,000
CNY 0 3,708 0
THB 0 797 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 22/04/2026 10:30

Lãi suất

Ngân hàng KKH 1 tuần 2 tuần 3 tuần 1 tháng 2 tháng 3 tháng 6 tháng 9 tháng 12 tháng 24 tháng
Vietcombank 0,10 0,20 0,20 - 1,60 1,60 1,90 2,90 2,90 4,60 4,70
BIDV 0,10 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,70
VietinBank 0,10 0,20 0,20 0,20 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
ACB 0,01 0,50 0,50 0,50 2,30 2,50 2,70 3,50 3,70 4,40 4,50
Sacombank - 0,50 0,50 0,50 2,80 2,90 3,20 4,20 4,30 4,90 5,00
Techcombank 0,05 - - - 3,10 3,10 3,30 4,40 4,40 4,80 4,80
LPBank 0.20 0,20 0,20 0,20 3,00 3,00 3,20 4,20 4,20 5,30 5,60
DongA Bank 0,50 0,50 0,50 0,50 3,90 3,90 4,10 5,55 5,70 5,80 6,10
Agribank 0,20 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
Eximbank 0,10 0,50 0,50 0,50 3,10 3,30 3,40 4,70 4,30 5,00 5,80