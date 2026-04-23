Bất động sản

ĐHĐCĐ Văn Phú: Vững bước tiến vào kỷ nguyên phát triển mới

11:38 | 23/04/2026
(TBTCO) - Năm 2026, ban lãnh đạo Công ty cổ phần Phát triển bất động sản Văn Phú (mã Ck: VPI) sẽ tập trung nguồn lực tăng tốc bán hàng, đẩy nhanh tiến độ thi công tại các dự án cốt lõi như Vlasta Premier - Phú Thuận, Vlasta - Thủy Nguyên, Vlasta Premier - Phú Hội... qua đó hoàn thành mục tiêu lợi nhuận trước và sau thuế cả năm ở mức 900 tỷ đồng và 720 tỷ đồng.
aa
Văn Phú tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026

Bước sang năm 2026, nền kinh tế Việt Nam được dự báo sẽ có những chuyển dịch mang tính kiến tạo mạnh mẽ. Theo Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, các chỉ tiêu vĩ mô trọng yếu được xác định, gồm: phấn đấu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên; kiểm soát lạm phát, duy trì chỉ số CPI bình quân dự kiến quanh mức 3,5%.

Với thị trường tài chính, mặt bằng lãi suất huy động có xu hướng tăng. Tại các ngân hàng thương mại cổ phần, lãi suất kỳ hạn 12 tháng phổ biến ở mức 6,5% - 7,5%. Riêng các ngân hàng quy mô nhỏ hoặc trong giai đoạn cao điểm, mức lãi suất có thể vượt 8%/năm, thậm chí chạm mốc 9,65% đối với các kỳ hạn dài.

Trong bối cảnh đó, thị trường bất động sản năm 2026 dự kiến sẽ trải qua quá trình tái cấu trúc sâu rộng và thanh lọc mạnh mẽ. Ngoài ra, việc áp dụng các bộ luật mới (Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản) đã tác động trực tiếp làm gia tăng chi phí đầu vào của các dự án. Điều này đòi hỏi các doanh nghiệp phải có năng lực tài chính ổn định và chiến lược vận hành linh hoạt để thích ứng.

Dựa trên nền tảng nội lực vững chắc và khả năng chủ động thích nghi với những thay đổi của thị trường, ban lãnh đạo Văn Phú xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2026 với mục tiêu tổng doanh thu, lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt ở mức 4.500 tỷ đồng, 900 tỷ đồng và 720 tỷ đồng - lần lượt tăng 127,7%, 73% và 83,2% so với mức thực hiện năm 2025. Đây cũng là mục tiêu doanh thu và lợi nhuận kỷ lục của doanh nghiệp từ khi Văn Phú niêm yết thành công ty đại chúng.

Để đạt mục tiêu này, đại diện Văn Phú cho biết sẽ tập trung tối đa nguồn lực đẩy nhanh tốc độ bán hàng, đẩy nhanh tiến độ thi công và hoàn thiện các thủ tục pháp lý, hướng tới mục tiêu đủ điều kiện bán hàng và bàn giao tại các dự án cốt lõi như Vlasta Premier - Phú Thuận (TP. Hồ Chí Minh), Vlasta - Thủy Nguyên (Hải Phòng), Vlasta Premier - Phú Hội (Huế)...

Dự án Vlasta Premier - Phú Thuận (tại Quận 7 cũ) là một trong những dự án trọng điểm Văn Phú triển khai trong năm 2026

Đồng thời, tối ưu hóa dòng tiền vận hành thông qua việc nâng cao hiệu quả quản lý và khai thác kinh doanh tại các tài sản thương mại, dịch vụ lưu trú nhằm tạo nguồn thu ổn định, gồm: Dự án Oakwood Residence Hanoi, Terra - An Hưng (Hà Nội). Tháng 6/2026, công ty sẽ đưa dự án Auko Glamping – Phong Nha (Quảng Trị) vào khai thác vận hành, dự án có vị trí đắc địa tại khu vực di sản thiên nhiên thế giới Sơn Đoòng, đây sẽ là điểm đến thu hút được nhiều khách du lịch quốc tế.

“Doanh nghiệp dự kiến mở bán đồng loạt các dự án tại các đô thị lớn, cung ứng ra thị trường gần 2000 sản phẩm, qua đó tạo bước tăng trưởng mạnh về quy mô hoạt động và kinh doanh” - đại diện Văn Phú cho biết.

Dự án Vlasta - Thủy Nguyên sẽ được đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện và bàn giao trong năm 2026

Bên cạnh đó, Văn Phú cũng sẽ tiếp tục phát triển và mở rộng quỹ đất thông qua hoàn thành phê duyệt pháp lý và khởi công các dự án: Dự án Khu trung tâm và dân cư khu vực phía Tây Thành phố, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh (nay là xã Tân Nhựt, TP. Hồ Chí Minh); Dự án Tòa nhà hỗn hợp Văn Phú Complex tại đường Phạm Hùng, phường Từ Liêm, Hà Nội; dự án Vlasta Premier - Phú Hội, Huế và các dự án tại Bắc Ninh, Đồng Nai… Đây đều là những dự án có vị trí trung tâm tại các thành phố lớn hàng đầu Việt Nam.

Ngoài những dự án trên, dự án BT đoạn tuyến từ đường Phạm Văn Đồng đến nút giao Gò Dưa - Quốc lộ 1 (phường Thủ Đức) kết nối vành đai 2 với hạ tầng của TP. Hồ Chí Minh dự kiến hoàn thành trong năm 2026. Qua đó, Văn Phú sẽ nhận về các quỹ đất đối ứng tại các khu vực trung tâm tại TP. Hồ Chí Minh như đường Lý Tự Trọng, đường Kinh Dương Vương, đường Đào Duy Từ… để triển khai đầu tư xây dựng và kinh doanh thu hồi vốn.

Trong giai đoạn phát triển mới của đất nước và doanh nghiệp, yếu tố con người và quản trị cũng được ban lãnh đạo Văn Phú quan tâm đặc biệt. Với phương châm con người và văn hóa là cốt lõi của doanh nghiệp, Văn Phú sẽ triển khai kế hoạch phát triển văn hóa doanh nghiệp giai đoạn 2026 - 2028, cùng chương trình chuẩn hóa, đào tạo và nâng cao năng lực đội ngũ, tạo nền tảng vững chắc cho bộ máy tổ chức phát triển chuyên nghiệp và bền vững trong dài hạn.

Với hoạt động quản trị, doanh nghiệp tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm nội bộ như bước tiếp theo trong hành trình chuẩn hóa hệ điều hành doanh nghiệp, bảo đảm tính minh bạch, tuân thủ và giữ vững được niềm tin của các cổ đông và đối tác.

Đặc biệt, triết lý “Bất động sản Vị nhân sinh” sẽ tiếp tục được kế thừa và triển khai đồng bộ trong toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp, hướng tới xây dựng hệ sinh thái bất động sản bền vững, hài hòa lợi ích kinh tế - xã hội - môi trường và phù hợp các chuẩn mực phát triển đô thị hiện đại./.

Hải Băng
Hơn 400 căn hộ nhà ở xã hội tại cửa ngõ phía Tây cất nóc, giải bài toán an cư cho 1.200 người dân

(TBTCO) - Dự án chung cư nhà ở xã hội (NOXH) nằm trong khu đô thị LA Home (Long An cũ, nay thuộc tỉnh Tây Ninh) vừa chính thức làm lễ cất nóc. Dự án gồm 2 khối nhà cao 8 tầng, cung cấp hơn 400 căn hộ cho khoảng 1.200 cư dân.
Vì sao thanh khoản giảm nhưng giá nhà vẫn neo cao?

(TBTCO) - Thị trường bất động sản đang đối mặt với nghịch lý khi giá nhà duy trì ở mức cao, trong khi thanh khoản lại sụt giảm. Theo ông Lê Đình Chung - Tổng giám đốc SGO Homes, Phó Chủ tịch Hội đồng nghiên cứu đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam dù lãi suất đã giảm, nhưng chi phí đầu vào leo thang khiến khả năng hạ giá gần như không khả thi trong ngắn hạn.
Quảng Trị: Điểm nghẽn mặt bằng "ghìm chân" dự án hạ tầng

(TBTCO) - Công tác giải phóng mặt bằng tại các dự án hạ tầng trọng điểm phía Bắc tỉnh Quảng Trị vẫn đang tồn tại nhiều vướng mắc, nguy cơ ảnh hưởng đến tiến độ về đích nếu không được tháo gỡ kịp thời.
Định dạng phương án đầu tư tuyến đường sắt TP. Hồ Chí Minh - Cần Thơ

(TBTCO) - Với chiều dài 175 km, vận tốc thiết kế 160 km/h, tuyến đường sắt TP. Hồ Chí Minh - Cần Thơ khi hoàn thành vào năm 2035 không chỉ đáp ứng bền vững nhu cầu vận tải trên hành lang kinh tế TP. Hồ Chí Minh - Cần Thơ, mà còn tạo cú hích mới cho ngành công nghiệp đường sắt.
Bất động sản công nghiệp sẽ phát triển mạnh hơn trong 9 tháng cuối năm

(TBTCO) - Quý I/2026 thị trường bất động sản công nghiệp miền Bắc chứng kiến nhiều chuyển biến tích cực so với năm 2025. Trong đó, tỷ lệ lấp đầy nhà xưởng xây sẵn đạt 86,4%. Theo nhận định của chuyên gia, thị trường bất động sản công nghiệp Việt Nam sẽ có đà phát triển mạnh mẽ hơn trong 9 tháng cuối năm.
Hà Nội: Chung cư mở bán quý I cao nhất 5 năm qua

(TBTCO) - Quý I/2026, Hà Nội ghi nhận 8.010 căn hộ chung cư mới được mở bán. Đây là mức mở bán cao nhất trong những quý đầu năm kể từ năm 2021 đến nay.
Công bố giá dự kiến thêm 2 dự án nhà ở xã hội tại Quảng Ninh

(TBTCO) - Thị trường nhà ở xã hội tại Quảng Ninh tiếp tục đón thêm tín hiệu mới khi 2 dự án tại địa bàn TP Hạ Long cũ vừa được công bố giá bán dự kiến. Động thái này được kỳ vọng sẽ mở rộng cơ hội an cư cho nhóm người dân có thu nhập thấp, nhất là trong bối cảnh nhu cầu nhà ở phù hợp khả năng tài chính vẫn rất lớn.
Thị trường bất động sản TP. Hồ Chí Minh bước vào giai đoạn sàng lọc

(TBTCO) - Áp lực lãi suất, nguồn cung lệch pha và sự thay đổi trong hành vi người mua đang thúc đẩy quá trình sàng lọc, đưa thị trường trở về với các giá trị thực.
