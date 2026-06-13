Thuế - Hải quan

Không tiếp tay cho các hành vi gian lận thuế

Văn Tuấn

Văn Tuấn

[email protected]
11:10 | 13/06/2026
(TBTCO) - Để nâng cao tuân thủ pháp luật thuế, kế toán và phòng ngừa hành vi lập 2 hệ thống sổ kế toán, tài chính, Cục Thuế đề nghị các hiệp hội nghề nghiệp, đại lý thuế và tổ chức cung cấp dịch vụ kế toán, tư vấn thuế nâng cao trách nhiệm nghề nghiệp; tuân thủ chuẩn mực nghề nghiệp; không tiếp tay, không tham gia hoặc hỗ trợ các hành vi gian lận thuế.
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Cục Thuế vừa có Thư ngỏ gửi các Hiệp hội nghề nghiệp trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán; Các đại lý thuế, tổ chức cung cấp dịch vụ kế toán, tư vấn thuế đề nghị phối hợp tuyên truyền nâng cao tuân thủ pháp luật thuế, kế toán và phòng ngừa hành vi lập 2 hệ thống sổ kế toán, tài chính trở lên nhằm che giấu doanh thu.

Không tiếp tay cho các hành vi gian lận thuế
Ảnh TL minh họa

Thư ngỏ của Cục Thuế cho biết, trong bối cảnh yêu cầu minh bạch tài chính và tuân thủ pháp luật ngày càng cao, việc chấp hành đúng các quy định về kế toán, thuế không chỉ là nghĩa vụ pháp lý mà còn là nền tảng cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Thời gian qua, cơ quan thuế ghi nhận vẫn còn tồn tại tình trạng một số doanh nghiệp sử dụng đồng thời hai hệ thống sổ kế toán tài chính trở lên nhằm che giấu doanh thu, sai lệch nghĩa vụ thuế. Đây là hành vi vi phạm pháp luật về kế toán và thuế, tiềm ẩn rủi ro pháp lý nghiêm trọng và ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh lành mạnh.

Thực hiện Kế hoạch tuyên truyền nâng cao tuân thủ pháp luật thuế, kế toán và phòng ngừa hành vi lập 2 hệ thống sổ kế toán, tài chính trở lên nhằm che giấu doanh thu, với thông điệp “Minh bạch sổ sách - Vững vàng pháp lý”, Cục Thuế đề nghị các đơn vị hưởng ứng, phối hợp, đồng hành triển khai các hoạt động sau:

Một là, tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật. Theo đó, Cục Thuế đề nghị các đơn vị phối hợp truyền thông, phổ biến các quy định của pháp luật về kế toán, thuế đến hội viên, khách hàng;

Truyền thông làm rõ ranh giới giữa hành vi hợp pháp (quản trị nội bộ) và hành vi vi phạm (lập hai hệ thống sổ kế toán tài chính trở lên hoặc cung cấp, công bố các báo cáo tài chính có số liệu không đồng nhất trong cùng một kỳ kế toán);

Cảnh báo các dấu hiệu rủi ro phổ biến trong ghi nhận doanh thu, chi phí, sử dụng hóa đơn, chứng từ.

Hai là, tham gia tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp tuân thủ đúng quy định. Cục Thuế đề nghị các hiệp hội nghề nghiệp, các đại lý thuế…, tăng cường hướng dẫn doanh nghiệp xây dựng quy chế quản trị nội bộ và tổ chức kiểm soát nội bộ nhằm phân định rõ quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của các bộ phận và cá nhân có liên quan trong việc lập, thực hiện, quản lý và kiểm soát các giao dịch kinh tế phát sinh tại doanh nghiệp, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật thuế và pháp luật có liên quan; Tư vấn kê khai, nộp thuế đúng quy định; Hỗ trợ doanh nghiệp rà soát, đối chiếu dữ liệu giữa sổ kế toán, hóa đơn và giao dịch thanh toán; Cảnh báo sớm các rủi ro pháp lý phát sinh.

Ba là, nâng cao trách nhiệm nghề nghiệp. Cục Thuế đề nghị các hiệp hội nghề nghiệp, các đại lý thuế…, tuân thủ chuẩn mực nghề nghiệp và quy định pháp luật trong hoạt động cung cấp dịch vụ; Không tiếp tay, không tham gia hoặc hỗ trợ các hành vi gian lận thuế; Góp phần xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, lành mạnh.

Bốn là, phối hợp với cơ quan thuế trong các hoạt động tuyên truyền. Cụ thể, Cục Thuế đề nghị các hiệp hội nghề nghiệp, các đại lý thuế…, tham gia các hội nghị, hội thảo, chương trình tập huấn, đối thoại với doanh nghiệp; Phối hợp cung cấp ý kiến chuyên môn, phản hồi thực tiễn để hoàn thiện chính sách và nâng cao hiệu quả quản lý.

Cục Thuế cho rằng, với vai trò là cầu nối trực tiếp với cộng đồng doanh nghiệp, các hiệp hội nghề nghiệp, đại lý thuế và tổ chức cung cấp dịch vụ kế toán, tư vấn thuế sẽ tiếp tục đồng hành, góp phần lan tỏa thông điệp tuân thủ pháp luật, phòng ngừa vi phạm và nâng cao tính minh bạch trong hoạt động sản xuất, kinh doanh./.

Văn Tuấn
Từ khóa:
Nâng cao tuân thủ Hiệp hội kế toán đại lý thuế tư vấn thuế hành vi gian lận minh bạch thuế

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