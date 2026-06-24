Minh bạch thuế góp phần nâng sức hút của môi trường đầu tư

Ngày 24/6, tại Hà Nội, Deloitte Việt Nam tổ chức tọa đàm “Lãnh đạo thuế trong kỷ nguyên mới - Góc nhìn toàn cầu và thực tiễn tại Việt Nam”, với sự tham dự của ông Mai Xuân Thành, Cục trưởng Cục Thuế (Bộ Tài chính) cùng lãnh đạo thuế của các tập đoàn kinh tế nhà nước, doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hàng đầu tại Việt Nam.

Trong khuôn khổ sự kiện, Deloitte Việt Nam chính thức khởi động Chương trình Lãnh đạo Thuế cấp cao (Chief Tax Officer Program - CTxO).

Tọa đàm diễn ra trong bối cảnh ngành thuế Việt Nam và thế giới cùng bước vào một giai đoạn chuyển đổi sâu sắc. Khi cải cách thuế quốc tế, làn sóng chuyển đổi số và tiến trình cải cách thể chế trong nước diễn ra đồng thời, vai trò của thuế trong doanh nghiệp đang được nhìn nhận lại - từ một chức năng tuân thủ trở thành một cấu phần của quản trị chiến lược.

Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành trao tặng Sách Trắng Thuế Việt Nam 2026 tới cộng đồng doanh nghiệp tại sự kiện. Ảnh: Deloitte

Một điểm nhấn của sự kiện là việc Cục Thuế lần đầu giới thiệu Sách Trắng Thuế Việt Nam 2026 tới cộng đồng doanh nghiệp. Ấn phẩm cung cấp một bức tranh toàn diện và chính thống về hệ thống thuế Việt Nam cùng định hướng cải cách đến năm 2030 - một tài liệu tham chiếu có ý nghĩa đối với cả nhà đầu tư trong nước và quốc tế.

Ông Michael Fiore - Lãnh đạo Dịch vụ Tư vấn Thuế và Pháp lý Deloitte Đông Nam Á chia sẻ: “Khi đánh giá tiềm năng đầu tư tại một quốc gia, câu hỏi đầu tiên của các tập đoàn đa quốc gia thường không phải là thuế suất bao nhiêu, mà là khả năng dự đoán được định hướng của hệ thống thuế trong dài hạn. Một tài liệu như Sách Trắng Thuế Việt Nam 2026 trả lời trực tiếp cho câu hỏi đó và đặt Việt Nam vào nhóm các quốc gia chủ động định hình chính sách”.

Ông Phạm Văn Thinh - Tổng Giám đốc Deloitte Việt Nam nhận định: “Sự hiện diện của lãnh đạo ngành thuế, cùng việc giới thiệu Sách Trắng là minh chứng cho tinh thần đối thoại cởi mở giữa cơ quan quản lý, cộng đồng doanh nghiệp và các chuyên gia tư vấn, là nền tảng để cùng củng cố niềm tin và kiến tạo một môi trường thuế minh bạch, hiện đại”.

Theo các thông điệp gần đây của ngành thuế, mối quan hệ giữa cơ quan thuế và cộng đồng doanh nghiệp đang chuyển dịch theo hướng đối tác: từ tư duy “thu ngân sách” sang “quản trị nguồn thu”, lấy người nộp thuế làm trung tâm, song hành với số hóa và tinh giản thủ tục hành chính.

Trong bối cảnh đó, Deloitte Việt Nam ra mắt Chương trình Lãnh đạo Thuế cấp cao (CTxO) - một sáng kiến của Deloitte Đông Nam Á dành riêng cho cộng đồng các lãnh đạo thuế của doanh nghiệp.

Chương trình được thiết kế nhằm đồng hành cùng các lãnh đạo thuế đương nhiệm và kế cận trong việc nâng cao năng lực quản trị thuế chiến lược, thông qua bốn cấu phần: các chương trình làm việc riêng (Tax Executive Lab) được thiết kế cho từng lãnh đạo thuế; các sự kiện và thảo luận chuyên đề dành cho thành viên; bản tin định kỳ CTxO; các ấn phẩm chuyên sâu.

Ông Bùi Tuấn Minh - Lãnh đạo Dịch vụ Tư vấn Thuế và Pháp lý Deloitte Việt Nam, nhận định rằng thuế đang dần trở thành một chủ đề được thảo luận tại các cuộc họp hội đồng quản trị.

“Khi minh bạch, dữ liệu và rủi ro thuế ngày càng tác động đến quyết định kinh doanh, lãnh đạo thuế không còn chỉ là người bảo đảm tuân thủ, mà trở thành một tiếng nói quan trọng trong các quyết định chiến lược của doanh nghiệp” - ông chia sẻ.

Tại phiên tọa đàm, các diễn giả phân tích sự gặp nhau giữa xu thế thuế toàn cầu và định hướng cải cách trong nước. Ở phạm vi toàn cầu, Khảo sát Chính sách Thuế toàn cầu 2025 của Deloitte cho thấy minh bạch, báo cáo thuế và số hóa là những xu hướng có tác động lớn nhất đến chiến lược thuế doanh nghiệp.

Ở trong nước, Nghị quyết số 10-NQ/TW năm 2026 của Bộ Chính trị đặt mục tiêu thu hút 200 - 300 tỷ USD vốn FDI đăng ký giai đoạn 2026-2030, với định hướng chuyển từ số lượng sang chất lượng dòng vốn. Cả hai cùng cho thấy một điều: trong môi trường đầu tư hiện nay, sự ổn định và minh bạch về thuế ngày càng quyết định lựa chọn của nhà đầu tư.