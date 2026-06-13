Thuế tỉnh Đắk Lắk đẩy mạnh quản lý thuế theo hướng số hóa

Thuế tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục triển khai chương trình “Đồng hành cùng hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trong tuân thủ pháp luật thuế”, đồng thời đẩy mạnh các giải pháp chuyển đổi số nhằm nâng cao hiệu quả quản lý thuế đối với khu vực hộ kinh doanh.

Trong những tháng đầu năm 2026, Thuế tỉnh Đắk Lắk đã hoàn thành kiểm tra công tác quản lý hộ kinh doanh tại 11/11 Thuế cơ sở. Trên cơ sở đó, cơ quan thuế tập trung triển khai các giải pháp chống thất thu đối với nhóm hộ kinh doanh có doanh thu dưới 1 tỷ đồng mỗi năm; hướng dẫn quản lý thuế đối với hoạt động xây dựng nhà ở tư nhân, cho thuê tài sản và xây dựng ứng dụng quản lý thuế đối với lĩnh vực này trên phạm vi toàn tỉnh.

Cán bộ Thuế tỉnh Đắk Lắk trực tiếp hướng dẫn hộ kinh doanh thực hiện các thủ tục liên quan đến kê khai, nộp thuế... theo quy định. Ảnh: Lạc Nguyên

Song song với đó, việc triển khai các nền tảng số tiếp tục được đẩy mạnh. Đến nay, đã có 64.670 hộ kinh doanh cài đặt ứng dụng eTax Mobile, đạt 79% số hộ thuộc diện phải cài đặt. Tổng số hộ đăng ký tài khoản thuế điện tử đạt 70.897 hộ, tương đương 86%.

Đáng chú ý, đã có 40.659 hộ thực hiện nộp thuế điện tử, đạt 50% tổng số hộ đang quản lý. Bên cạnh đó, 8.320 hộ đã thực hiện kê khai thuế điện tử, chiếm 10%.

Đối với hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, trong kỳ có thêm 183 hộ kinh doanh đăng ký và cài đặt ứng dụng. Lũy kế toàn tỉnh hiện có 11.841 hộ đã đăng ký, trong đó 3.590 hộ có doanh thu từ 1 tỷ đồng trở lên.

Số hộ đã phát hành hóa đơn điện tử từ máy tính tiền đạt 9.645 hộ, tương đương 91% số hộ đã cài đặt. Đồng thời, cơ quan thuế cũng thông báo dừng sử dụng hóa đơn điện tử đối với 1.274 hộ kinh doanh có doanh thu từ 500 triệu đồng trở xuống và không có nhu cầu sử dụng hóa đơn theo quy định.

Theo thống kê, đến hết quý I/2026, toàn tỉnh có 82.139 hộ kinh doanh đang được quản lý thuế. Trong đó, 78.549 hộ có doanh thu từ 1 tỷ đồng trở xuống và 3.590 hộ có doanh thu trên 1 tỷ đồng.

Tổng doanh thu kê khai của hộ kinh doanh trong quý I đạt 3.419 tỷ đồng, giảm 33% so với cùng kỳ năm trước; số thuế phát sinh đạt 51 tỷ đồng, giảm 52% so với quý I/2025. Nguyên nhân chủ yếu do từ năm 2026, các hộ kinh doanh có doanh thu từ 100 triệu đồng đến 1 tỷ đồng không còn thuộc diện nộp thuế.

Tuy nhiên, nếu xét riêng nhóm hộ kinh doanh có doanh thu trên 1 tỷ đồng, kết quả ghi nhận mức tăng đáng kể. Doanh thu kê khai đạt mức tăng 1.761 tỷ đồng, tương ứng tăng 106%; số thuế phát sinh tăng 22 tỷ đồng, tương đương tăng 76% so với quý I/2025.

Theo đại diện Thuế tỉnh Đắk Lắk, nguyên nhân là từ năm 2026, các hộ kinh doanh thuộc nhóm này chuyển từ phương pháp khoán sang tự kê khai, giúp doanh thu phản ánh sát hơn tình hình sản xuất, kinh doanh thực tế, qua đó làm tăng số doanh thu và số thuế phát sinh.

Ngoài ra, cơ quan Thuế cũng tăng cường công tác quản lý ở lĩnh vực thương mại điện tử. Đến nay, đơn vị đã cấp mã số thuế cho 319 hộ kinh doanh trên các sàn thương mại điện tử. Số thu nộp qua Cổng thông tin điện tử đạt 1,981 tỷ đồng, gồm 1,383 tỷ đồng thuế giá trị gia tăng và 0,598 tỷ đồng thuế thu nhập cá nhân. Qua rà soát, đối chiếu dữ liệu, ngành Thuế Đắk Lắk cũng đã truy thu thêm 0,358 tỷ đồng từ hoạt động kinh doanh trực tuyến./.