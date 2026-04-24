Thị trường

Ngày 24/4: Giá heo hơi ở miền Bắc và miền Nam biến động tăng

06:10 | 24/04/2026
Giá heo hơi hôm nay (24/4) biến động tăng nhẹ tại một số địa phương ở miền Bắc và miền Nam, trong khi phần lớn thị trường vẫn duy trì trạng thái ổn định. Mức giá cao nhất cả nước tiếp tục giữ ở 69.000 đồng/kg.
Giá heo hơi tại một số địa phương ở miền Bắc và miền Nam tăng. Ảnh minh họa

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay điều chỉnh tăng tại một địa phương. Cụ thể, giá heo tại Quảng Ninh tăng 1.000 đồng/kg, lên mức 65.000 đồng/kg.

Trong khi đó, giá heo hơi tại Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Ninh Bình, Lào Cai, Điện Biên, Phú Thọ và Sơn La cùng giữ mức 64.000 đồng/kg. Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hà Nội và Hải Phòng duy trì mức 65.000 đồng/kg. Hưng Yên tiếp tục là địa phương có giá cao nhất khu vực với 66.000 đồng/kg, trong khi Lai Châu giữ mức thấp nhất 63.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi tại miền Bắc dao động từ 63.000 đồng/kg đến 66.000 đồng/kg.

Tại Miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay không có biến động mới. Cụ thể, giá heo tại Thanh Hóa, Gia Lai và Khánh Hòa cùng duy trì mức 65.000 đồng/kg. Heo hơi tại Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi giữ mức 64.000 đồng/kg. Đắk Lắk tiếp tục neo tại 68.000 đồng/kg, trong khi Lâm Đồng giữ mức cao nhất khu vực là 69.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi tại miền Trung - Tây Nguyên dao động từ 64.000 đồng/kg đến 69.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay biến động tại một địa phương. Cụ thể, giá heo tại An Giang tăng 1.000 đồng/kg, lên mức 68.000 đồng/kg.

Ở chiều đi ngang, Đồng Nai, Đồng Tháp, TP Hồ Chí Minh và Vĩnh Long cùng giữ mức cao nhất cả nước là 69.000 đồng/kg. Tây Ninh, Cà Mau và Cần Thơ duy trì mức 68.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi tại miền Nam dao động từ 68.000 đồng/kg đến 69.000 đồng/kg.

Nhìn chung, giá heo hơi hôm nay tăng nhẹ tại Quảng Ninh và An Giang, trong khi các khu vực còn lại tiếp tục đi ngang. Mặt bằng giá cao nhất cả nước vẫn duy trì tại 69.000 đồng/kg, tập trung ở nhiều địa phương miền Nam và Lâm Đồng./.

Huyền Minh (tổng hợp)
Từ khóa:
giá heo hơi Giá heo hơi hôm nay

Bài liên quan

Dành cho bạn

Đọc thêm

(TBTCO) - Sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo đang mở ra cơ hội lớn cho tăng trưởng, nhưng cũng kéo theo những rủi ro an ninh dữ liệu ngày càng phức tạp. Trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, nơi dữ liệu được ví như “huyết mạch”, mỗi lỗ hổng bảo mật đều có thể gây ra những hệ lụy nghiêm trọng.
(TBTCO) - Ngày 23/4, Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, lô bưởi tươi đầu tiên của Việt Nam đã có mặt tại thị trường Australia.
Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (23/4) đồng loạt giảm sau những biến động mạnh trước đó. Diễn biến giá bạc đang chịu tác động lớn từ yếu tố địa chính trị và kỳ vọng dài hạn của nhà đầu tư.
Giá cao su thế giới hôm nay (23/4) biến động trái chiều khi thị trường chịu tác động từ giá dầu giảm và lượng tồn kho tăng tại Trung Quốc. Cụ thể, giá cao su kỳ hạn tháng 5/2026 tại Thái Lan tăng 0,9%, Trung Quốc tăng 1,14%, Singapore tăng 0,6%. Trong khi đó, giá tại Nhật Bản giảm 0,32%.
Giá lúa hôm nay (23/4) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động, hoạt động mua bán khá chậm. Trong khi đó, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu tiếp đà tăng. Cụ thể, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 tăng 100 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 tăng 250 đồng/kg….
(TBTCO) - Sự phát triển của máy tính lượng tử đang đặt ra yêu cầu cao hơn với an ninh mạng, buộc các hệ thống số phải gia cố lại nền tảng bảo mật mà trong đó, blockchain và mật mã là những yếu tố giữ vai trò trọng yếu.
(TBTCO) - Trong 3 tháng đầu năm 2026, nhập khẩu ô tô nguyên chiếc vào Việt Nam ghi nhận tăng trưởng tích cực cả về lượng và trị giá, với sự áp đảo của ba thị trường chủ lực là Indonesia, Trung Quốc và Thái Lan.
Các phiên giao dịch gần đây cho thấy, thị trường hàng hóa cải thiện rõ rệt của dòng tiền trên thị trường hàng hóa, với lực mua lan tỏa trên diện rộng. Nhóm nông sản lại được hỗ trợ từ cả yếu tố cung - cầu và rủi ro thời tiết khiến giá ngô khởi sắc, đồng thời, giá dầu đậu tương lên mức cao nhất trong gần 3 năm.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

