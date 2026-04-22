Ngày 22/4: Giá heo hơi chờ bứt phá mới

06:11 | 22/04/2026
Giá heo hơi hôm nay (22/4) tiếp tục duy trì trạng thái ổn định ở cả 3 miền Bắc - Trung - Nam. Sau nhịp điều chỉnh nhẹ đầu tuần, mặt bằng giá hiện đã chững lại, phản ánh cung - cầu đang ở trạng thái cân bằng.
Giá heo hơi hôm nay duy trì trạng thái ổn định ở cả 3 miền. Ảnh minh họa

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay duy trì ổn định tại các địa phương. Cụ thể, giá heo tại Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Ninh Bình, Lào Cai, Điện Biên, Phú Thọ và Sơn La cùng giữ mức 64.000 đồng/kg. Hải Phòng, Bắc Ninh và Hà Nội duy trì mức 65.000 đồng/kg. Hưng Yên tiếp tục là địa phương có mức giá cao nhất khu vực với 66.000 đồng/kg, trong khi Lai Châu giữ mức thấp nhất là 63.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi tại miền Bắc dao động từ 63.000 đồng/kg đến 66.000 đồng/kg.

Tại Miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay không biến động. Cụ thể, giá heo tại Thanh Hóa, Gia Lai và Khánh Hòa duy trì mức 65.000 đồng/kg. Nghệ An, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi cùng giữ mức 64.000 đồng/kg. Hà Tĩnh giữ mức 63.000 đồng/kg. Đắk Lắk tiếp tục neo tại 68.000 đồng/kg, trong khi Lâm Đồng duy trì mức cao nhất khu vực là 69.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi tại miền Trung - Tây Nguyên dao động từ 63.000 đồng/kg đến 69.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay giữ nguyên tại các địa phương. Cụ thể, giá heo tại Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, TP Hồ Chí Minh và Vĩnh Long cùng duy trì mức 69.000 đồng/kg. Cà Mau giữ mức 68.000 đồng/kg. An Giang và Cần Thơ tiếp tục ổn định tại mức 67.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi tại miền Nam dao động từ 67.000 đồng/kg đến 69.000 đồng/kg.

Nhìn chung, giá heo hơi hôm nay tiếp tục đi ngang trên toàn quốc, không xuất hiện biến động mới. Mặt bằng giá cao nhất cả nước vẫn duy trì tại 69.000 đồng/kg, tập trung tại khu vực miền Nam và Lâm Đồng./.

Huyền Minh (tổng hợp)
Kim ngạch xuất nhập khẩu tăng 24,5%

(TBTCO) - Chiều ngày 21/4, Cục Hải quan công bố thống kê mới cho thấy, tính đến giữa tháng 4/2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tăng 24,5%, trong đó xuất khẩu tăng 20,3%, phản ánh đà phục hồi và mở rộng tích cực của hoạt động thương mại.
Từ cam kết Net Zero đến bài toán dòng vốn: Làm sao để chuyển đổi xanh không chỉ dừng ở mục tiêu?

(TBTCO) - Cam kết đạt phát thải ròng bằng 0 (Net Zero) vào năm 2050 đặt Việt Nam vào nhóm quốc gia tiên phong trong ứng phó biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, phía sau mục tiêu đầy tham vọng là hàng loạt thách thức về vốn, công nghệ và năng lực triển khai, đặc biệt với khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa. Việc hoàn thiện thể chế, phát triển thị trường carbon và khơi thông dòng vốn cho công nghệ khí hậu đang trở thành yếu tố quyết định để chuyển đổi xanh đi vào thực chất.
Hỏa tốc, hải quan siết kiểm soát sản phẩm dinh dưỡng HiPP nhập khẩu

(TBTCO) - Trước thông tin sản phẩm dinh dưỡng nhãn hiệu HiPP có dấu hiệu không đảm bảo chất lượng, ngày 20/4, Cục Hải quan ban hành công văn hỏa tốc yêu cầu toàn ngành tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát rủi ro đối với mặt hàng này, nhằm bảo vệ người tiêu dùng và bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật.
Xuất khẩu sang Brazil: Doanh nghiệp cần vượt rào cản về chi phí logistics và tiêu chuẩn kỹ thuật

(TBTCO) - Tại hội thảo “Triển vọng xuất khẩu sang thị trường Brazil – Cơ hội và thách thức cho doanh nghiệp Việt Nam” sáng 21/4/2026, các chuyên gia nhận định Brazil đang nổi lên như thị trường tiềm năng trong bối cảnh thương mại toàn cầu biến động. Tuy nhiên, để mở rộng thị phần tại nền kinh tế lớn nhất Mỹ Latinh, doanh nghiệp Việt phải vượt qua các rào cản về logistics, tiêu chuẩn kỹ thuật và chuyển từ tư duy “bán hàng” sang “quản trị chuỗi giá trị”.
Ngày 21/4: Giá bạc trong nước tiếp đà giảm mạnh

Giá bạc trong nước hôm nay (21/4) có xu hướng điều chỉnh giảm rõ rệt. Diễn biến này phản ánh tác động tức thời từ các yếu tố địa chính trị và biến động trên thị trường hàng hóa toàn cầu. Trên thị trường thế giới, giá bạc giao ngay giao dịch quanh mức 79,5055 USD/ounce, giảm 0,16% so với hôm qua.
Petrovietnam/PV GAS ký kết và trao các văn kiện dự án phát triển mỏ Nam Du - U Minh, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia

(TBTCO) - Ngày 20/4 tại Hà Nội đã diễn ra Lễ ký kết và trao các văn kiện của Dự án phát triển mỏ Nam Du, Lô 46/07 và mỏ U Minh, Lô 51 giữa Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam), Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) và các đối tác.
Ngày 21/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long đi ngang, giao dịch chậm

Giá lúa gạo hôm nay (21/4) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục đi ngang trong bối cảnh nguồn cung cuối vụ không còn dồi dào, giao dịch chậm và thị trường giữ trạng thái ổn định. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam hiện duy trì ở nhiều mức khác nhau.
Ngày 21/4: Giá cao su tại các sàn giao dịch lớn tiếp tục giảm

Giá cao su hôm nay (21/4) tại các sàn giao dịch lớn tiếp tục giảm nhẹ do lo ngại nhu cầu tiêu thụ chưa hồi phục nhanh trong ngắn hạn. Trong nước, giá cao su duy trì trạng thái ổn định tại hầu hết các doanh nghiệp lớn.
