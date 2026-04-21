Petrovietnam/PV GAS ký kết và trao các văn kiện dự án phát triển mỏ Nam Du - U Minh, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia

10:28 | 21/04/2026
(TBTCO) - Ngày 20/4 tại Hà Nội đã diễn ra Lễ ký kết và trao các văn kiện của Dự án phát triển mỏ Nam Du, Lô 46/07 và mỏ U Minh, Lô 51 giữa Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam), Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) và các đối tác.
Đây là dấu mốc có ý nghĩa quan trọng trong quá trình hiện thực hóa dự án khí Nam Du - U Minh, tạo nền tảng để đưa nguồn khí mới vào phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Các đại biểu dự lễ ký kết

Tham dự lễ ký kết có ông Cao Anh Tuấn - Thứ trưởng Bộ Tài Chính; ông Nguyễn Hoàng Long - Thứ trưởng Bộ Công Thương.

Về phía Petrovietnam có ông Lê Ngọc Sơn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn; ông Lê Xuân Huyên - Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban điều hành Tập đoàn; cùng các Thành viên HĐTV, Ban Tổng Giám đốc;

Về phía PV GAS có ông Nguyễn Thanh Bình - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT; ông Phạm Văn Phong - Tổng Giám đốc; cùng các Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc;

Về phía Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP có ông Hoàng Văn Quang - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT; cùng các Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc;

Về phía Jadestone Energy có ông Thomas Mitchell Little - Tổng Giám đốc Công ty.

Phó Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Cường; Tổng Giám đốc Công ty Jadestone Energy Thomas Mitchell Little; Phó Tổng Giám đốc PV GAS Huỳnh Quang Hải ký kết hợp đồng mua bán khí mỏ Nam Du - U Minh

Mỏ Nam Du, Lô 46/07 tại Bể Malay - Thổ Chu được điều hành bởi nhà thầu Mitra Energy (Vietnam Nam Du) Pte. Ltd và mỏ U Minh, Lô 51 tại Bể Malay - Thổ Chu được điều hành bởi nhà thầu Mitra Energy (Vietnam Thổ Chu) Pte. Ltd theo các Hợp đồng chia sản phẩm ký với Petrovietnam. Kế hoạch phát triển mỏ Nam Du, Lô 46/07 và mỏ U Minh, Lô 51 đã được Bộ Công Thương phê duyệt tại Quyết định số 477/QĐ-BCT ngày 18/3/2026, tạo cơ sở pháp lý quan trọng để các bên bước sang giai đoạn triển khai đồng bộ, bài bản.

Tại buổi lễ, ông Thomas Mitchell Little - Tổng Giám đốc Jadestone Energy bày tỏ sự trân trọng với tinh thần hợp tác, sự nỗ lực của các bên trong quá trình đàm phán đã tạo điều kiện quan trọng để dự án đạt được các cột mốc then chốt. Ông bày tỏ tin tưởng mối quan hệ hợp tác giữa các bên sẽ tiếp tục được củng cố, hướng tới mục tiêu cung cấp nguồn khí ổn định, an toàn và hiệu quả cho khu vực Cà Mau, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đời sống người dân.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Phạm Văn Phong - Tổng Giám đốc PV GAS cho biết, trong bối cảnh nguồn khí nội địa đang suy giảm, việc ký kết hợp đồng mua bán khí từ mỏ Nam Du - U Minh có ý nghĩa chiến lược đặc biệt. Với tổng trữ lượng ước tính khoảng 4,44 tỷ m³ và sản lượng cung cấp khoảng 700 triệu m³/năm, nguồn khí này dự kiến đáp ứng khoảng 30% nhu cầu tiêu thụ tại khu vực Cà Mau, góp phần bổ sung nguồn cung quan trọng cho Tây Nam Bộ trong giai đoạn từ cuối năm 2028 đến năm 2035.

Tổng Giám đốc PV GAS khẳng định quá trình hợp tác bền bỉ trên tinh thần khai thác và sử dụng hiệu quả tài nguyên vì lợi ích quốc gia.

Ông Phạm Văn Phong nhấn mạnh, kết quả đạt được hôm nay là thành quả của quá trình hợp tác bền bỉ, vượt qua nhiều thách thức về kỹ thuật, thương mại và pháp lý giữa các bên liên quan, trên tinh thần khai thác và sử dụng hiệu quả tài nguyên vì lợi ích quốc gia. Trong thời gian tới, PV GAS cam kết tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đối tác để triển khai dự án và thực hiện hợp đồng một cách an toàn, hiệu quả; đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của các bộ, ngành, Petrovietnam và sự hợp tác tin cậy từ các đối tác nhằm sớm hiện thực hóa các mục tiêu đã đề ra.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Xuân Huyên - Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban điều hành Petrovietnam nhấn mạnh, việc ký kết các văn kiện lần này là cơ sở pháp lý quan trọng, tạo nền tảng để triển khai các bước tiếp theo của Dự án Nam Du - U Minh, đồng thời mở ra triển vọng bổ sung nguồn khí chiến lược cho khu vực Tây Nam Bộ. Nguồn khí từ dự án được kỳ vọng sẽ góp phần quan trọng trong việc cân đối cung - cầu năng lượng khu vực, bảo đảm vận hành ổn định các nhà máy điện, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của sản xuất công nghiệp và phát triển kinh tế - xã hội.

Ông Lê Xuân Huyên đề nghị, trong thời gian tới các bên tiếp tục tăng cường phối hợp chặt chẽ, triển khai dự án đúng tiến độ, bảo đảm an toàn, hiệu quả.

Hằng Nga
Giá heo hơi hôm nay (21/4) ổn định trên cả nước khi không có địa phương nào điều chỉnh tăng hoặc giảm. Mặt bằng giá tiếp tục được giữ vững, trong đó mức cao nhất duy trì tại 69.000 đồng/kg.
Giá lúa gạo hôm nay (21/4) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục đi ngang trong bối cảnh nguồn cung cuối vụ không còn dồi dào, giao dịch chậm và thị trường giữ trạng thái ổn định. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam hiện duy trì ở nhiều mức khác nhau.
Giá cao su hôm nay (21/4) tại các sàn giao dịch lớn tiếp tục giảm nhẹ do lo ngại nhu cầu tiêu thụ chưa hồi phục nhanh trong ngắn hạn. Trong nước, giá cao su duy trì trạng thái ổn định tại hầu hết các doanh nghiệp lớn.
(TBTCO) - Hoàn tất quá trình tái cơ cấu và chuyển dịch mô hình kinh doanh từ đơn vị phân phối khí sang nhà cung cấp giải pháp năng lượng uy tín tại Việt Nam và khu vực, Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS), đơn vị chủ lực của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam), tiếp tục khẳng định vị thế là doanh nghiệp trụ cột của nền kinh tế khi đóng góp trên 135 nghìn tỷ đồng cho GDP Việt Nam trong năm 2025.
(TBTCO) - Các chuyên gia cho rằng, trước ảnh hưởng của xung đột tại Trung Đông đã khiến giá nhiên liệu duy trì ở mức cao, trực tiếp đẩy chi phí của toàn chuỗi cung ứng lên một mặt bằng mới, từ khâu sản xuất, thu hoạch, chế biến cho đến vận chuyển, qua đó tạo áp lực tăng giá gạo trong thời gian tới.
(TBTCO) - Đến năm 2045, thủy sản tiếp tục giữ vai trò then chốt trong cơ cấu kinh tế nông nghiệp và kinh tế biển, đưa Việt Nam trở thành trung tâm chế biến thủy sản sâu, thuộc nhóm 3 quốc gia hàng đầu thế giới. Để đạt được các mục tiêu trên, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo được xác định là yếu tố nền tảng cốt lõi, giữ vai trò then chốt trong quá trình phát triển.
Thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới tuần qua ghi nhận một bước ngoặt đáng chú ý khi rủi ro địa chính trị tại Trung Đông bất ngờ hạ nhiệt vào cuối tuần, kéo theo sự đảo chiều mạnh của giá dầu và kích hoạt sự phân hóa rõ nét giữa các nhóm hàng.
Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (20/4) đồng loạt giảm sau một tuần tăng mạnh. Cụ thể, giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 3.017.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.110.000 đồng/lượng (bán ra), giảm 17 đồng/lượng (mua vào) và 18 đồng/lượng (bán ra) niêm yết sáng hôm qua. Trên thị trường thế giới, giá bạc giao ngay giao dịch quanh mức 80,3945 USD/ounce, giảm 0,39%.
