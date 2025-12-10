(TBTCO) - Giai đoạn 2022 - 2025, Hội Cựu chiến binh Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) đã triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, thăm hỏi và hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn. Chương trình “nghĩa tình đồng đội” được thực hiện lan tỏa từ cơ sở, góp phần khẳng định nét đẹp văn hóa và trách nhiệm xã hội của Petrovietnam.

Xuyên suốt nhiệm kỳ 2022 - 2025, Hội Cựu chiến binh Petrovietnam xác định rõ an sinh xã hội, nghĩa tình đồng đội không chỉ là trách nhiệm, mà còn là nét đẹp truyền thống của người lính “Bộ đội Cụ Hồ” trong môi trường doanh nghiệp hiện đại. Trên cơ sở đó, Hội đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể trong Tập đoàn, Công đoàn, Đoàn Thanh niên nhằm triển khai nhiều hoạt động thiết thực, hướng tới cộng đồng và xã hội.

Hội Cựu chiến binh Petrovietnam thăm và tặng quà các thương binh, bệnh binh tại Phú Thọ

Hội Cựu chiến binh Petrovietnam thăm, tặng quà các gia đình chính sách tỉnh Ninh Bình

Các chương trình thăm hỏi, tặng quà người có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, cựu chiến binh neo đơn, người lao động gặp khó khăn được duy trì thường xuyên, đặc biệt vào các dịp lễ, Tết, kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7). Nhiều chuyến công tác đến các địa phương như Ninh Bình, Thanh Hóa, Hưng Yên, Quảng Trị, Phú Thọ… đã để lại những dấu ấn đầy xúc động về sự sẻ chia kịp thời, trách nhiệm và nghĩa tình của cán bộ, hội viên Cựu chiến binh Petrovietnam.

Qua đó, Hội không chỉ góp phần chăm lo thiết thực đời sống hội viên, mà còn tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa doanh nghiệp với nhân dân địa phương, củng cố niềm tin xã hội và lan tỏa hình ảnh Petrovietnam nghĩa tình, trách nhiệm, nhân văn.

Hội Cựu chiến binh PTSC trao nhà “Nghĩa tình đồng đội” cho gia đình bà Đặng Ngọc Tím, ấp Ninh Hòa, xã Hòa Bình, tỉnh Vĩnh Long.

Một trong những dấu ấn nổi bật của công tác an sinh xã hội trong nhiệm kỳ là hoạt động hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà ở cho hội viên cựu chiến binh thông qua chương trình “Nhà Nghĩa tình đồng đội”. Tại nhiều địa phương, Hội Cựu chiến binh Petrovietnam đã phối hợp với Hội Cựu chiến binh địa phương, chính quyền các cấp và đơn vị thành viên trong Tập đoàn tổ chức trao tặng, khánh thành nhà cho cựu chiến binh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Những căn nhà kiên cố, khang trang không chỉ giúp hội viên ổn định cuộc sống, yên tâm lao động, mà còn tạo thêm điểm tựa tinh thần để vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Chương trình nhà “Nghĩa tình đồng đội” đã trở thành mô hình an sinh tiêu biểu, thể hiện cách làm bài bản, hiệu quả, mang đậm giá trị nhân văn của Hội Cựu chiến binh Petrovietnam trong nhiệm kỳ qua.

Đặc biệt, việc triển khai các chương trình an sinh luôn gắn với phong trào thi đua yêu nước, góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, trách nhiệm cộng đồng trong toàn Tập đoàn. Qua đó, hội viên Cựu chiến binh tiếp tục phát huy vai trò gương mẫu, trách nhiệm; đồng thời khẳng định vị trí, uy tín của Hội trong hệ thống chính trị Petrovietnam.

Đồng chí Phạm Quang Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Petrovietnam phát biểu tại chương trình gặp mặt giao lưu với các thế hệ CCB Tập đoàn khu vực phía Bắc

Song song với hỗ trợ vật chất, Hội CCB Petrovietnam đặc biệt chú trọng các hoạt động giáo dục truyền thống, tri ân thế hệ đi trước thông qua các chương trình về nguồn, gặp mặt, giao lưu giữa các thế hệ cán bộ Hội. Những hoạt động này góp phần nuôi dưỡng niềm tự hào, củng cố bản lĩnh chính trị và hun đúc tinh thần đoàn kết trong đội ngũ hội viên và người lao động Petrovietnam.

Đồng chí Lê Quang Toán - Phó Chủ tịch thường trực Hội Cựu chiến binh Petrovietnam thăm hỏi, tri ân các thế hệ cựu chiến binh trong Tập đoàn

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Hội Cựu chiến binh Petrovietnam đã dành kinh phí hơn 15 tỷ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, chăm lo hội viên và cộng đồng. Từ những việc làm thiết thực, có thể thấy rõ rằng, an sinh xã hội không chỉ là một mảng công tác riêng lẻ, mà đã trở thành một yếu tố quan trọng trong việc xây dựng văn hóa Petrovietnam - nơi các giá trị kỷ cương, nghĩa tình, trách nhiệm xã hội được hiện thực hóa bằng hành động cụ thể.

Với nền tảng đó, Hội Cựu chiến binh Petrovietnam sẽ tiếp tục phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, lan tỏa nét đẹp nhân văn, nghĩa tình đồng đội, đồng hành cùng Tập đoàn trên hành trình phát triển bền vững.