Agribank đồng hành tháo gỡ khó khăn cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi mưa lũ

(TBTCO) - Không chỉ thực hiện tốt công tác tín dụng phục vụ “tam nông”, Agribank còn tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội trên phạm vi toàn quốc. Đặc biệt, trong đợt bão lũ lịch sử tại miền Trung, Agribank đã thể hiện sự tiên phong của một ngân hàng vì cộng đồng bằng các hoạt động thiết thực, kịp thời.

Phát huy vai trò “Ngân hàng vì cộng đồng”

Trước diễn biến mưa lũ phức tạp, ảnh hưởng trên diện rộng tại nhiều tỉnh, thành phố, Agribank đã nhanh chóng kích hoạt phương án ứng phó khẩn cấp, tập trung lực lượng tại chỗ để khắc phục thiệt hại, đảm bảo an toàn con người, tài sản, đồng thời duy trì hoạt động phục vụ khách hàng.

Ngay sau khi một số điểm giao dịch bị ngập cục bộ, các chi nhánh được chỉ đạo rà soát hiện trạng cơ sở vật chất, hệ thống công nghệ thông tin và thiết bị vận hành, tổ chức vệ sinh và khôi phục điều kiện làm việc. Đồng thời, Agribank triển khai phương án giao dịch lưu động hoặc điều tiết khách hàng sang điểm giao dịch gần nhất. Nhờ đó, nhiều khu vực bị ảnh hưởng đã sớm ổn định, đảm bảo nhu cầu giao dịch của khách hàng không bị gián đoạn.

Tổng Giám đốc Agribank Phạm Toàn Vượng (thứ ba từ bên phải sang) thăm hỏi, động viên khách hàng bị thiệt hại do bão lũ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, Đắc Lắk.

Tiếp tục phát huy vai trò “Ngân hàng vì cộng đồng”, đồng hành cùng Đảng và Chính phủ trong việc hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn do thiên tai, ổn định đời sống và khôi phục sản xuất, Agribank đã quyết định trích 11 tỷ đồng từ Quỹ An sinh xã hội để hỗ trợ khẩn cấp các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Theo đó, Agribank đã khẩn trương kích hoạt nguồn lực an sinh, phân bổ tới các chi nhánh để hỗ trợ các địa phương như Khánh Hòa 3 tỷ đồng, Phú Yên (trước sáp nhập) 2 tỷ đồng, Bình Định (trước sáp nhập) 2 tỷ đồng, Lâm Đồng 2 tỷ đồng.

Trước đó, khi cơn bão số 12 biến TP. Đà Nẵng và TP. Huế thành biển nước, trong hai ngày 4 - 5/11/2025, Tổng Giám đốc Agribank Phạm Toàn Vượng dẫn đầu đoàn công tác làm việc với các chi nhánh trên địa bàn. Bên cạnh việc triển khai phương án khắc phục hậu quả thiên tai, Agribank đã trích 4 tỷ đồng từ Quỹ An sinh xã hội giao Chi nhánh Huế và Quảng Nam phối hợp Văn phòng đại diện khu vực miền Trung để trực tiếp hỗ trợ các xã, phường và điểm bị ngập sâu, thiệt hại nghiêm trọng.

Tính đến nay, Agribank đã dành 26 tỷ đồng cho công tác an sinh tại khu vực miền Trung, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên trong đợt thiên tai này: Huế 3 tỷ đồng, Đà Nẵng 4 tỷ đồng, Quảng Ngãi 1 tỷ đồng, Bình Định 5 tỷ đồng, Phú Yên 6 tỷ đồng, Khánh Hòa 3 tỷ đồng, Lâm Đồng 4 tỷ đồng. Nguồn kinh phí được sử dụng để cung cấp nhu yếu phẩm, hỗ trợ chăm sóc y tế - giáo dục và tạo điều kiện để người dân cũng như khách hàng khắc phục hậu quả bão lụt, sớm ổn định cuộc sống. Điều này cho thấy tinh thần trách nhiệm xã hội và sự sẻ chia kịp thời của Agribank với cộng đồng.

Theo thống kê, từ đầu năm 2025 đến nay, Agribank đã dành hơn 80 tỷ đồng cho công tác hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ trong tổng số hơn 500 tỷ đồng chi cho các hoạt động an sinh xã hội trên toàn quốc. Ý nghĩa của 500 tỷ đồng mà Agribank trao đi không dừng lại ở con số đơn thuần, mà thể hiện trách nhiệm của một doanh nghiệp với cộng đồng, xã hội, sự đồng hành với Đảng, Nhà nước. Đó là một ngân hàng với biểu tượng của tinh thần nhân ái và triết lý nhân văn sâu sắc.

Cũng vào đầu tháng 11/2025, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ bế mạc Hội chợ Mùa Thu lần thứ I với sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Đại diện cho hàng chục nghìn cán bộ, người lao động trên toàn hệ thống, Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Agribank Phạm Toàn Vượng đã trao 10 tỷ đồng, tiếp tục gửi tới đồng bào bị ảnh hưởng bởi mưa lũ. Đại diện Agribank bày tỏ mong muốn, khoản kinh phí này sẽ là nguồn lực kịp thời, trực tiếp hỗ trợ khôi phục sinh kế, nhà cửa, chăm lo cho các gia đình chính sách, hộ nghèo và học sinh vùng chịu thiệt hại. Agribank luôn cam kết đồng hành cùng Đảng, Nhà nước với vai trò là cầu nối vững chắc, kết nối dòng vốn, mạch sản xuất, kinh doanh với đời sống cộng đồng.

Không chỉ là chính sách vì cộng đồng của toàn hệ thống, mà mỗi cá nhân là cán bộ, người lao động của Agribank cũng có các hành động thiết thực, trên tinh thần tương thân tương ái, ủng hộ đồng bào lũ lụt. Cụ thể, tại Hội thi “Agribanker làm chủ công nghệ trong kỷ nguyên số” mới đây, Công đoàn trụ sở chính Agribank đã tổ chức phát động ủng hộ và nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ các cán bộ, đoàn viên, người lao động. Chỉ trong 7 ngày vận động, tổng số tiền quyên góp đã đạt 512 triệu đồng. Bên cạnh đó, trong kỳ họp Hội đồng thành viên Agribank lần thứ 21, Công đoàn trụ sở chính tiếp tục phát động quyên góp trực tiếp và nhận thêm 110 triệu đồng, nâng tổng số tiền quyên góp ủng hộ lên 622 triệu đồng.

Triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ khách hàng

Không chỉ hỗ trợ an sinh xã hội bằng các khoản kinh phí trực tiếp, Agribank còn đồng hành cùng khách hàng bằng các chính sách tín dụng thiết thực, giúp họ vượt qua khó khăn sau thiên tai. Nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi bão số 12, 13 và mưa lũ, ngân hàng đã giảm tới 2%/năm lãi suất cho vay, tạo điều kiện khôi phục đời sống và sản xuất, kinh doanh.

Ngay sau bão lũ, Agribank đã chỉ đạo các chi nhánh triển khai giải pháp hỗ trợ khách hàng bị thiệt hại về người, tài sản, vật tư, cây trồng, vật nuôi và cơ sở sản xuất trên địa bàn các tỉnh trực tiếp chịu ảnh hưởng, bao gồm: Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng.

Đối với dư nợ hiện hữu (tính đến ngày 19/11, không bao gồm các khoản vay đang áp dụng chương trình ưu đãi khác), Agribank giảm từ 0,5% đến 2%/năm lãi suất, tùy mức độ thiệt hại của khách hàng.

Đồng thời, ngân hàng cũng không thu lãi chậm trả, đồng thời điều chỉnh lãi suất quá hạn bằng 100% lãi suất cho vay trong hạn trong thời gian 3 tháng, từ ngày 19/11/2025 đến 18/2/2026. Đối với khoản vay mới phát sinh từ ngày 19/11 đến 31/12/2025 (không bao gồm các khoản vay được áp dụng các chương trình ưu đãi lãi suất khác tại Agribank), Agribank giảm 0,5%/năm lãi suất cho vay so với lãi suất tại thời điểm giải ngân, trong thời gian tối đa 6 tháng kể từ ngày giải ngân.

Trước đó, vào đầu tháng 10, Agribank cũng giảm tới 2%/năm lãi suất cho vay nhằm hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng, thiệt hại bởi bão số 10 và 11. Chính sách này giúp khách hàng có thêm động lực để khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh và ổn định đời sống sau thiên tai.

Tại chương trình làm việc thực tế ở TP. Đà Nẵng và tỉnh Khánh Hòa vừa qua, Tổng Giám đốc Agribank Phạm Toàn Vượng cũng đã cũng yêu cầu các chi nhánh trên địa bàn khẩn trương rà soát toàn bộ danh mục tín dụng, kịp thời xác định các khách hàng bị ảnh hưởng, đặc biệt là các khoản vay có tài sản bảo đảm là nhà ở, đất đai, cây trồng, vật nuôi. Trên cơ sở đó, các đơn vị triển khai ngay các gói tín dụng ưu đãi nhằm hỗ trợ người dân sửa chữa nhà cửa, khôi phục sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi và kinh doanh, thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh chóng.