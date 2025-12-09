(TBTCO) - Dữ liệu từ gần 50 ngân hàng ngày 9/12 cho thấy, mặt bằng lãi suất huy động kỳ hạn 6 tháng tiếp tục nhích lên tại một số nhà băng, đặc biệt là NCB và VPBank. Sau lần điều chỉnh mới nhất, NCB vươn lên top 3 ngân hàng trả lãi suất vượt 6%/năm khi gửi tại quầy, trả lãi cuối kỳ; mức lãi thực nhận còn có thể cao hơn tại một số chi nhánh nhờ các chương trình ưu đãi.

Dữ liệu từ gần 50 ngân hàng ngày 9/12 cho thấy, hai ngân hàng tiếp tục điều chỉnh tăng lãi suất huy động kỳ hạn 6 tháng.

Theo đó, NCB ghi nhận mức tăng 0,25 điểm phần trăm, từ 5,85%/năm lên 6,1%/năm. Tính từ giữa tháng 10 đến nay, sau gần hai tháng, lãi suất kỳ hạn 6 tháng đã tăng tổng cộng 0,85 điểm phần trăm. Diễn biến này cho thấy, ngân hàng liên tục điều chỉnh lãi suất theo hướng nhích dần, từ mức 5,25%/năm lên vượt 6%/năm, nhằm củng cố nguồn vốn trong bối cảnh áp lực thanh khoản cuối năm gia tăng.

Tương tự, VPBank cũng điều chỉnh tăng 0,2 điểm phần trăm, đưa lãi suất kỳ hạn 6 tháng lên 5,8%/năm. Sau thời gian dài duy trì mức 4,5%/năm, từ cuối tháng 9 đến nay, ngân hàng đã nhiều lần nâng lãi suất, tổng mức tăng đạt 1,3 điểm phần trăm.

VPBank đồng thời triển khai các chương trình tiết kiệm ưu đãi, chương trình cộng lãi suất cho khách hàng ưu tiên với mức lãi suất cao nhất thị trường, lên tới 7,2%/năm cho kỳ hạn 6 tháng. Chỉ trong vòng 1 tháng, ngân hàng đã ba lần tăng lãi suất, thể hiện động thái tái điều chỉnh mặt bằng huy động theo xu hướng chung và chủ động củng cố nguồn vốn trước cao điểm tín dụng cuối năm.

<!--cke_bookmark_140S--><!--cke_bookmark_140E-->

Đồ hoạ: Ánh Tuyết.

Dữ liệu ngày 9/12 từ gần 50 ngân hàng được khảo sát cũng cho thấy, mặt bằng lãi suất huy động kỳ hạn 6 tháng tại khối ngân hàng tư nhân tiếp tục phân hóa rõ rệt, trong đó nhóm dẫn đầu đã vượt mốc 6%/năm.

Trong top 10 ngân hàng niêm yết lãi suất huy động kỳ hạn 6 tháng tại quầy, trả lãi cuối kỳ, Vikki Bank đứng đầu thị trường với mức 6,4%/năm.

Theo sát là BacABank ở mức 6,2%/năm. NCB cũng duy trì mặt bằng lãi suất cao, đạt 6,1%/năm, sau khi vừa tăng 0,25 điểm phần trăm và thuộc nhóm ba ngân hàng có lãi suất cao nhất.

Trong nhóm 10 ngân hàng có lãi suất huy động cao nhất thị trường, VPBank là một trong các ngân hàng tư nhân quy mô lớn góp mặt. Sau khi tăng thêm 0,2 điểm phần trăm, VPBank đã cùng VCB Neo lọt vào top 5, cùng niêm yết mức 5,8%/năm, cho thấy xu hướng điều chỉnh tăng lãi suất nhằm củng cố nguồn vốn.

Theo sau là CIMB với 5,7%/năm, trong khi MBV duy trì mức 5,5%/năm. Nhóm ngân hàng có mức lãi suất quanh 5,4%/năm gồm HDBank, BVBank và HongLeong, lọt top 10 nhà băng trả lãi cao nhất hệ thống. Phần lớn các ngân hàng trong top 10 đều đã nâng lãi suất gần đây.

Diễn biến này phản ánh áp lực thanh khoản mùa cao điểm, cũng như sự cạnh tranh vốn ngày càng quyết liệt trong hệ thống ngân hàng những tuần cuối năm./.