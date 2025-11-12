Mở cổng bình chọn Giải thưởng “Vinh danh Người truyền lửa” trong tháng 11

(TBTCO) - Dự kiến trong tháng 11, Giải thưởng “Vinh danh Người truyền lửa” do SABECO phối hợp cùng Báo Đại đoàn kết và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam triển khai sẽ chính thức mở cổng bình chọn trực tuyến

Chương trình nhằm ghi nhận và lan tỏa những đóng góp tích cực của các cá nhân đang tạo ảnh hưởng thiết thực trong cộng đồng. Cổng bình chọn tại địa chỉ: https://150ydisanvuoncao.sabeco.com.vn/.

Giải thưởng hướng đến tôn vinh 150 gương mặt tiêu biểu trên cả nước, là những người có hành động, sáng kiến hoặc đóng góp bền bỉ, góp phần xây dựng môi trường sống tích cực và nhân văn. Đây đồng thời là hoạt động tiếp nối định hướng phát triển bền vững của SABECO, gắn kết mục tiêu kinh doanh với trách nhiệm xã hội.

Người tham gia có thể bình chọn cho một gương mặt trong mỗi 24 giờ và không giới hạn số lượt bình chọn trong thời gian diễn ra chương trình, qua đó khuyến khích cộng đồng trực tiếp đồng hành trong việc lan tỏa các giá trị tích cực.

Giải thưởng “Vinh danh Người truyền lửa” do SABECO phối hợp cùng Báo Đại đoàn kết và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện.

Hội đồng Thẩm định Trung ương được thành lập nhằm đảm bảo tính minh bạch và uy tín, với sự tham gia của đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Báo Đại đoàn kết, lãnh đạo SABECO và các chuyên gia đa lĩnh vực. Các thành viên hội đồng am hiểu chuyên môn và nắm rõ mục tiêu chương trình, đảm bảo quá trình đánh giá khách quan.

Danh sách đề cử được tổng hợp từ hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại các địa phương. Từ đó, 150 gương mặt tiêu biểu đã được lựa chọn trên 6 lĩnh vực: giáo dục - đào tạo nghề; phát triển bền vững môi trường; lối sống và sức khỏe cộng đồng; phát triển cộng đồng; văn hóa - nghệ thuật - thể thao vì cộng đồng; và khoa học - công nghệ phục vụ phát triển bền vững. Quy trình thẩm định bảo đảm tính đại diện về vùng miền, giới tính, độ tuổi, dân tộc và ngành nghề.

Chương trình ưu tiên ghi nhận những cá nhân có đóng góp thực tiễn nhưng chưa được truyền thông rộng rãi hoặc chưa từng nhận các giải thưởng lớn. Kết quả cuối cùng được xác định dựa trên 70% bình chọn trực tuyến và 30% đánh giá của Hội đồng Thẩm định. Từ đó, 15 gương mặt Người truyền lửa quốc gia sẽ được vinh danh tại Gala tổ chức tại Hà Nội.

Độc giả có thể tìm hiểu thông tin và tham gia bình chọn tại: https://150ydisanvuoncao.sabeco.com.vn/.