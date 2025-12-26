Lãi suất liên ngân hàng lập đỉnh 8,72%, Ngân hàng Nhà nước bơm ròng hơn 6.100 tỷ đồng

Thị trường tiền tệ tuần 22 - 26/12:

(TBTCO) - Diễn biến thị trường tiền tệ tuần qua từ ngày 22 - 26/12 cho thấy, sau 1 tuần hạ nhiệt, lãi suất liên ngân hàng lại leo thang, áp lực thanh khoản rõ nét trong cao điểm vốn cuối năm. Lãi suất qua đêm 5,47%, kỳ hạn 2 tuần vọt lên mức cao kỷ lục 8,72%, dù Ngân hàng Nhà nước bơm ròng 6.129,25 tỷ đồng và linh hoạt công cụ điều hành. Trong khi đó, áp lực tỷ giá USD trên kênh chính thức lắng dịu.

“Khát vốn” cuối năm, lãi suất liên ngân hàng tiếp tục tăng mạnh

Diễn biến nổi bật thị trường tiền tệ tuần qua cho thấy, lãi suất liên ngân hàng vẫn duy trì ở mức cao, phản ánh áp lực thanh khoản ngắn hạn trong bối cảnh cao điểm nhu cầu vốn cuối năm.

Cụ thể, lãi suất qua đêm ngày 25/12 ở mức 5,47%, giảm 0,2 điểm phần trăm so với cuối tuần trước, song vẫn ở vùng cao. Lãi suất kỳ hạn 1 tuần đạt 5,87%, tăng 0,07 điểm phần trăm. Đáng chú ý, kỳ hạn 2 tuần tăng vọt lên 8,72%, cao nhất trong các kỳ hạn, tăng 2,16% cùng doanh số cho vay tăng, cho thấy căng thẳng thanh khoản. Ở nhóm kỳ hạn dài hơn, lãi suất 1 tháng ở mức 8,38%, tăng 1,02% điểm phần trăm; 3 tháng ở 7,82%, tăng 0,31 điểm phần trăm.

Diễn biến này cho thấy nhu cầu vốn ngắn hạn của các ngân hàng tăng cao vào thời điểm cuối năm vẫn chưa hạ nhiệt, trong khi thanh khoản dù được hỗ trợ qua kênh thị trường mở vẫn chưa hoàn toàn dư dả.

Nguồn: MBS.

Tín dụng bứt tăng 17,65% Theo MBS, từ đầu năm 2025, tín dụng tăng tốc mạnh mẽ, liên tục thiết lập mức cao mới và đạt hơn 18,37 triệu tỷ đồng tính đến ngày 22/12, tương đương tăng 17,65% so với đầu năm. Trong khi đó, lãi suất cho vay được giữ ở vùng thấp để hỗ trợ nền kinh tế, tăng trưởng huy động lại chậm hơn đáng kể, tạo áp lực lên thanh khoản và buộc các ngân hàng phải điều chỉnh tăng lãi suất huy động vào cuối năm.

Trong báo cáo triển vọng Việt Nam 2026 do Công ty cổ phần Chứng khoán MB (MBS) mới công bố, nhóm phân tích cho rằng, dù Ngân hàng Nhà nước liên tục bơm vốn qua thị trường mở (OMO), thị trường liên ngân hàng vẫn chịu sức ép lớn khi nhu cầu vốn tăng mạnh, kéo lãi suất liên ngân hàng liên tục lên mức đỉnh mới.

Cũng theo chuyên gia Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam, tình trạng thiếu hụt thanh khoản trong thời gian qua đã hạ nhiệt bớt khi Ngân hàng Nhà nước sử dụng công cụ hoán đổi USD-VND nhằm bơm thanh khoản vào hệ thống và "big 4" cũng tăng lãi suất huy động để bổ sung thanh khoản.

"Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng thanh khoản hệ thống có thể được cải thiện trong ngắn hạn nhưng áp lực vẫn cao khi nhu cầu vốn gia tăng cuối năm. Theo đó, Ngân hàng Nhà nước có thể sẽ tiếp tục bơm ròng nhẹ và sử dụng công cụ hoán đổi USD-VND để hỗ trợ thanh khoản trong bối cảnh dư địa từ kênh OMO không còn nhiều" - Chứng khoán Yuanta nhận định.

Tuần qua từ ngày 22 - 26/11, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục duy trì nhịp độ bơm hút vốn trên kênh OMO. Theo đó, ở đầu tuần, nhà điều hành duy trì quy mô bơm vốn lớn, với khối lượng phát hành OMO lần lượt đạt khoảng 19.298 tỷ đồng và 19.159 tỷ đồng, nhằm hỗ trợ thanh khoản hệ thống trong cao điểm nhu cầu vốn cuối năm. Cuối tuần, quy mô phát hành OMO giảm mạnh, chỉ còn 1.083 tỷ đồng và 1.948 tỷ đồng.

Theo đó, tuần qua, có 65.104,78 tỷ đồng trúng thầu ở các kỳ hạn 7, 14, 28 và 91 ngày, lãi suất 4,5%. Ở chiều ngược lại, có 58.975,53 tỷ đồng đáo hạn trên kênh cầm cố, tiếp tục đưa lượng vốn OMO lưu hành lên mức cao 381.651,32 tỷ đồng. Tính chung, Ngân hàng Nhà nước bơm ròng 6.129,25 tỷ đồng trong tuần.

USD lùi bước, nhiều ngoại tệ chủ chốt bật tăng

Về thị trường ngoại hối, tuần qua, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố giảm 20 đồng so với cuối tuần trước, phản ánh định hướng điều hành ổn định và dư địa kiểm soát tốt cung - cầu ngoại tệ trong hệ thống.

Lãi suất liên ngân hàng lập đỉnh 8,72%. Ảnh minh hoạ.

Theo đó, ngày 26/12, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.128 VND/USD, giảm 5 đồng so với phiên trước. Với biên độ giao dịch 5%, tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép áp dụng lần lượt là 26.384 VND/USD và 23.871,6 VND/USD.

Tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước, tỷ giá tham khảo được niêm yết trong khoảng 23.922 - 26.334 VND/USD, giảm tương ứng, cho thấy xu hướng ổn định và hạ nhiệt nhẹ của tỷ giá trong bối cảnh áp lực từ thị trường quốc tế không lớn.

Đối với USD, tỷ giá tại cả Vietcombank và BIDV đều giảm so với cuối tuần trước. Tại Vietcombank, giá mua vào USD giảm 41 đồng, trong khi giá bán ra giảm 21 đồng, xuống còn 26.054 - 26.384 VND/USD. Diễn biến tương tự ghi nhận tại BIDV, với mua vào giảm 46 đồng và bán ra giảm 21 đồng.

Tỷ giá GBP ghi nhận mức tăng mạnh nhất trong nhóm các đồng tiền chủ chốt. Tại Vietcombank, giá mua vào tăng 257,3 đồng, còn giá bán ra tăng 268,3 đồng. BIDV cũng điều chỉnh tăng đáng kể, với mua vào tăng 244 đồng và bán ra tăng 294 đồng, lên 34.999 - 36.036 VND/GBP. Tỷ giá EUR, CNY, biến động theo chiều tăng; ngược lại JPY tiếp tục giảm nhẹ.

Trên thị trường quốc tế, chỉ số USD Index (DXY), thước đo sức mạnh của đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt giảm tuần qua, duy trì quanh 98 điểm. Đồng USD suy yếu nhẹ, trong bối cảnh thanh khoản thị trường sụt giảm mạnh do kỳ nghỉ lễ Giáng sinh. Hoạt động giao dịch trở nên trầm lắng khi giới đầu tư hạn chế mở các vị thế mới, chủ yếu cơ cấu lại danh mục vào thời điểm cuối năm, đồng thời tiếp tục theo dõi và đánh giá triển vọng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong năm tới.

DXY hiện dao động quanh vùng thấp nhất trong nhiều tuần, phản ánh áp lực giảm giá kéo dài của đồng bạc xanh trong tháng 12, khi kỳ vọng về khả năng Fed tiến gần hơn tới chu kỳ nới lỏng chính sách tiền tệ ngày càng rõ nét.

Theo nhóm phân tích MBS, xu hướng giảm giá của USD được dự báo sẽ tiếp tục do chịu tác động của sự phân hóa chính sách tiền tệ giữa các các nước. Sau khi đã giảm 9,3% so với đầu năm, chỉ số DXY được dự báo sẽ giảm xuống ngưỡng 95 từ giữa năm 2026. Trong khi đó phần lớn các đồng tiền chủ chốt như: yên Nhật, bảng Anh và EUR đều được kỳ vọng tăng giá. Đồng tiền của các nền kinh tế mới nổi, bao gồm cả Việt Nam, cũng sẽ được hưởng lợi khi chênh lệch lãi giữa Mỹ và các nước này thu hẹp./.