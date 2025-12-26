Ngày 26/12: Giá cà phê và hồ tiêu tiếp tục duy trì đà tăng ấn tượng

Giá cà phê trong nước hôm nay (25/12) tiếp tục bật tăng mạnh mẽ từ 700 - 1.700 đồng/kg. Hiện giá cà phê tại các vùng trọng điểm khu vực Tây Nguyên dao động từ 95.200 - 96.700 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu cũng đồng loạt tăng 500 - 1.000 đồng/kg.

Giá cà phê trong nước hôm nay dao động từ 95.200 - 96.700 đồng/kg. Ảnh tư liệu

Giá cà phê trong nước tăng mạnh

Giá cà phê nội địa hôm nay tiếp tục bật tăng mạnh mẽ từ 700 - 1.700 đồng/kg. Hiện giá cà phê trong nước dao động từ 95.200 - 96.700 đồng/kg tại các vùng trọng điểm khu vực Tây Nguyên.

Cụ thể, giá cà phê hôm nay tại tỉnh Đắk Lắk tăng mạnh 1.700 đồng so với ngày hôm qua, đạt mức 96.700 đồng/kg. Đắk Lắk cũng là địa phương có mức giá cà phê cao nhất trên cả nước hôm nay. Tương tự, giá cà phê hôm nay tại tỉnh Lâm Đồng cũng tăng nhẹ 700 đồng/kg, giao dịch ở mức 95.200 đồng/kg, thấp nhất trong vùng.

Trong khi đó, giá cà phê hôm nay tại tỉnh Gia Lai giao dịch ở mức 96.500 đồng/kg, tăng 1.700 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta trên sàn London tiếp tục tăng nhẹ đồng loạt trong các kỳ giao hàng. Cụ thể, kỳ giao tháng 1/2026 tăng 42 USD/tấn, lên mức 4.012 USD/tấn. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2026 tăng 34 USD/tấn, lên mức 3.726 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica giảm nhẹ liên tục trong các kỳ giao hàng. Cụ thể, kỳ giao tháng 3/2025 giảm nhẹ 1,8 cent/lb, đạt mức 345,15 cent/lb. Hợp đồng giao tháng 12/2026 giảm 0,15 cent/lb, đạt mức 310,85 cent/lb.

Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Arabica Brazil biến động trái chiều so với phiên giao dịch trước. Cụ thể: kỳ giao hàng tháng 3/2026 đạt mức 421,65 cent/lb, giảm nhẹ 0,95 cent/lb so với hôm qua. Trong khi đó, kì giao hàng tháng 12/2026 tăng 0,9 cent/lb, đạt mức 378,0 cent/lb.

Giá tiêu tăng 500 đồng/kg

Giá tiêu trong nước hôm nay đồng loạt tăng 500 - 1.000 đồng/kg. Hiện giá tiêu trong nước dao động trong khoảng 148.500 - 150.500 đồng/kg.

Cụ thể, tại Gia Lai hôm nay giao dịch hạt tiêu với giá 149.000 đồng/kg, tăng 1.000 đồng/kg so với ngày hôm qua.

Đồng Nai giao dịch hạt tiêu với giá 148.500 đồng/kg, tăng 500 đồng/kg. TP. Hồ Chí Minh có giá tiêu đạt mức 149.500 đồng/kg, tăng 1.000 đồng/kg.

Lâm Đồng và Đắk Lắk, thương lái thu mua hồ tiêu sáng nay với giá 150.500 đồng/kg, tăng nhẹ 500 đồng/kg. Đây là địa phương có giá tiêu cao nhất trên cả nước hôm nay.

Trên thị trường thế giới, giá tiêu không biến động. Các thị trường đều ổn định giá so với phiên giao dịch hôm qua.

Cụ thể, giá tiêu đen Lampung của Indonesia đi ngang ở mức 6.809 USD/tấn. Tương tự, giá tiêu trắng Muntok cũng đi ngang, hiện đang giao dịch ở mức 9.146 USD/tấn.

Trong khi đó, giá tiêu Brazil không biến động so với phiên giao dịch ngày hôm qua. Hiện giá tiêu Brazil giao dịch ở mức 6.250 USD/tấn.

Giá tiêu trắng của Việt Nam hôm nay không thay đổi, neo cao ở mức 9.250 USD/tấn. Giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l đạt mức 6.500 USD/tấn; tiêu đen Việt Nam loại 550 gr/l đạt 6.700 USD/tấn.

Tại Malaysia, giá tiêu đen ASTA hiện đang ổn định ở mức 9.200 USD/tấn; tiêu trắng đạt 12.300 USD/tấn./.