Đóng góp xây dựng, thẳng thắn của doanh nghiệp giúp công tác cải cách thuế, hải quan minh bạch hơn

(TBTCO) - Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn cho rằng, các phản hồi tích cực và sự đóng góp thẳng thắn, xây dựng của cộng đồng doanh nghiệp nhằm giúp ngành Thuế, Hải quan tiếp tục cải cách, hoàn thiện theo hướng ngày càng minh bạch, cụ thể hơn, giúp người nộp thuế thực hiện chính sách thuế được đầy đủ, nhanh chóng.

Trình cấp thẩm quyền nhiều giải pháp hỗ trợ về thuế

Sáng 26/12/2025, Bộ Tài chính phối hợp với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Hội nghị đối thoại về chính sách, thủ tục hành chính về thuế, hải quan năm 2025.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế ICC, số 11 Lê Hồng Phong, Hà Nội. Trực tuyến trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Tài chính (www.mof.gov.vn), Trang Thông tin điện tử Cục Thuế (www.gdt.gov.vn), Trang Thông tin điện tử Cục Hải quan (www.custom.gov.vn).

Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đức Thanh

Thống kê trên các nền tảng trực tuyến, Ban Tổ chức cho biết đã có hơn 12.000 lượt người nộp thuế tham gia, hội nghị đã tiếp nhận được trên 300 câu hỏi trực tiếp gửi đến của doanh nghiệp.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn cho biết, tiếp nối truyền thống luôn đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp, người dân, bước sang năm 2025, trong bối cảnh tình hình kinh tế vĩ mô trong nước vẫn còn khó khăn, kinh tế toàn cầu dự báo sẽ có những diễn biến khó lường, khó dự báo, Bộ Tài chính đã khẩn trương nghiên cứu, trình cấp có thẩm quyền các giải pháp hỗ trợ phù hợp về thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất với giá trị hỗ trợ cho doanh nghiệp và người dân trong năm 2025 khoảng 241.740 tỷ đồng (trong đó, số tiền thuế (gồm thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân) và tiền thuê đất được gia hạn là khoảng 116.100 tỷ đồng; số tiền thuế (gồm thuế bảo vệ môi trường, thuế nhập khẩu), phí, lệ phí và tiền thuê đất được giảm khoảng 125.640 tỷ đồng).

Các giải pháp này đã và đang tiếp tục được triển khai trong thực tế và đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ và đánh giá cao của cộng đồng doanh nghiệp, người dân.

Trên tinh thần đó, Bộ Tài chính đã tổ chức các Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp về chính sách, thủ tục hành chính thuế và hải quan hàng năm để qua đó, tạo cơ hội để các doanh nghiệp hiểu được công tác quản lý thuế hiện tại của Việt Nam và được hỗ trợ giải quyết các vấn đề vướng mắc, khó khăn phát sinh trong thực tiễn, đảm bảo quyền lợi của doanh nghiệp; từ đó, góp phần tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, công bằng, khuyến khích đầu tư, phù hợp với quá trình hội nhập, phát triển bền vững của nền kinh tế.

Giải đáp kịp thời vướng mắc đến doanh nghiệp

Thứ trưởng Cao Anh Tuấn thông tin, tại hội nghị đối thoại này năm 2024, Bộ Tài chính đã tiếp nhận và xử lý 109 vướng mắc bao gồm 69 vướng mắc liên quan đến lĩnh vực thuế và 40 vướng mắc liên quan đến lĩnh vực hải quan. Các vướng mắc đều được trả lời trực tiếp tại hội nghị hoặc trả lời bằng văn bản đến VCCI và đều được đăng tải công khai trên Cổng Thông tin điện tử của Cục Thuế và Cục Hải quan để các tổ chức, cá nhân liên quan được biết.

Theo Thứ trưởng, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn trong năm 2025, nhưng nhờ sự nỗ lực vượt khó của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân và sự triển khai có hiệu quả các giải pháp hỗ trợ của các cơ quan, kết quả thu ngân sách nhà nước đã đạt những kết quả tích cực. Những kết quả tích cực đạt được, có sự đóng góp không nhỏ của cộng đồng doanh nghiệp đã nỗ lực cùng quyết tâm cao để hưởng ứng, thực hiện các giải pháp chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội của Đảng, Quốc hội và Chính phủ.

Quang cảnh hội nghị đối thoại. Ảnh: Đức Thanh

“Bộ Tài chính trân trọng cảm ơn những đóng góp, nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp về những kết quả tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội nói chung, cũng như kết quả thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước nói riêng” - Thứ trưởng Cao Anh Tuấn bày tỏ.

Thứ trưởng cho biết, trong thời gian qua, Bộ Tài chính đã đẩy mạnh chuyển đổi số và cải cách hành chính, lấy người nộp thuế làm trung tâm, phục vụ hiệu quả người dân, doanh nghiệp và xã hội; triển khai nâng cấp các thủ tục hành chính đang ở mức độ dịch vụ cung cấp thông tin trực tuyến để nâng cấp lên mức độ Dịch vụ công trực tuyến toàn trình.

Kết quả đến nay, tổng số thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế giảm từ 235 thủ tục hành chính (tại thời điểm 1/1/2025) xuống còn 223 thủ tục hành chính (trong đó 100% thủ tục hành chính thuế đã được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến toàn trình, 102 thủ tục hành chính được triển khai tích hợp lên Cổng dịch vụ công quốc gia).

Năm nay, công tác tổ chức hội nghị đối thoại được đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, gắn với đẩy mạnh chuyển đổi số. Theo đó, các câu hỏi, vướng mắc của người nộp thuế đồng thời được tiếp nhận và giải đáp trực tuyến thông qua Cổng thông tin điện tử, giúp mở rộng phạm vi người tham dự, tiết kiệm thời gian, chi phí, các nội dung hướng dẫn, giải đáp vướng mắc cũng sẽ được phổ biến rộng rãi, kịp thời đến đông đảo người nộp thuế hơn.

Ngành Hải quan đã nghiên cứu và ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI trong triển khai Chatbot nhằm hỗ trợ doanh nghiệp; kết nối, tích hợp, đồng bộ dữ liệu của 100% thủ tục hành chính đang thực hiện trên Cổng thông tin một cửa quốc gia với Cổng dịch vụ công quốc gia (tính đến ngày 17/12/2025, số lượng hồ sơ đã đồng bộ hồ sơ từ hệ thống một cửa quốc gia với Cổng Dịch vụ công quốc gia là 145.291 hồ sơ); đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân và doanh nghiệp; hỗ trợ trực tuyến 24/7, tạo môi trường thông quan liên tục, không phụ thuộc giờ hành chính.

Thứ trưởng Cao Anh Tuấn cho biết, trong thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục theo dõi sát tình hình thực tế để nghiên cứu, đề xuất các giải pháp phù hợp. Trước mắt sẽ tập trung triển khai quyết liệt và hiệu quả các giải pháp về thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất đã và sắp được ban hành ngay trong thời gian tới.

Ngoài ra, để thể chế hóa Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, Bộ Tài chính cũng đã khẩn trương nghiên cứu, xây dựng và trình Chính phủ dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 198/2025/QH15 ngày 17/5/2025 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc biệt về phát triển kinh tế tư nhân, trong đó có một số chính sách mới, đặc thù ngoài quy định của pháp luật về thuế hiện hành lần đầu được áp dụng tại Việt Nam.

Cùng với đó, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục đánh giá, rà soát và sửa đổi, bổ sung các Luật về thuế theo đúng Chiến lược Cải cách hệ thống thuế đến năm 2030, nhằm hoàn thiện đồng bộ hệ thống chính sách thuế phù hợp với các tiêu chuẩn của hệ thống thuế tốt theo thông lệ quốc tế; đánh giá, rà soát, sửa đổi, bổ sung pháp luật hải quan theo đúng Chiến lược phát triển Hải quan tới năm 2030 để thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030.

Bộ Tài chính cũng sẽ tiếp tục cải cách trên mọi mặt công tác: hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy, cải cách thủ tục hành chính theo hướng toàn diện và hiệu quả hơn, đẩy mạnh hiện đại hóa các lĩnh vực của ngành tài chính, đặc biệt là trong các lĩnh vực thuế, hải quan, vốn được xem là các lĩnh vực có liên quan nhiều và trực tiếp tới doanh nghiệp, người dân nhằm tạo thuận lợi, tiết giảm chi phí cho người dân và doanh nghiệp để cải thiện môi trường kinh doanh, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

“Để thực hiện các mục tiêu trên, Bộ Tài chính mong nhận được các phản hồi tích cực và sự đóng góp thẳng thắn, xây dựng của cộng đồng doanh nghiệp nhằm tiếp tục cải cách, hoàn thiện theo hướng ngày càng minh bạch, cụ thể hơn, giúp người nộp thuế thực hiện chính sách thuế được đầy đủ, nhanh chóng và thuận tiện, góp phần khuyến khích đầu tư, khuyến khích xuất khẩu và phù hợp với thông lệ quốc tế, cam kết quốc tế trong quá trình hội nhập kinh tế khu vực và thế giới của Việt Nam” - Thứ trưởng Cao Anh Tuấn bày tỏ./.