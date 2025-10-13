(TBTCO) - Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Nguyễn Quang Vinh khẳng định, Nghị quyết số 68-NQ/TW là một trong những nghị quyết trụ cột, khẳng định rõ kinh tế tư nhân. VCCI đã và đang triển khai những chương trình, sáng kiến cụ thể nhằm đưa tinh thần của Nghị quyết 68 vào thực tiễn.

Doanh nghiệp đóng góp 60% GDP, 98% tổng kim ngạch xuất khẩu

Trao đổi với phóng viên, sáng ngày 13/10, nhân dịp Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2025), ông Nguyễn Quang Vinh - Phó Chủ tịch VCCI đã có những chia sẻ về sự lớn mạnh của đội ngũ doanh nghiệp và doanh nhân Việt Nam sau gần 40 năm đổi mới của Đảng, Nhà nước phát động, dẫn đường.

Phó Chủ tịch VCCI Nguyễn Quang Vinh.

Nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam, ông Nguyễn Quang Vinh gửi lời chúc mừng trân trọng nhất tới cộng đồng doanh nhân Việt Nam – những người đang không ngừng đổi mới, sáng tạo và kiên định theo đuổi con đường phát triển bền vững. VCCI và Hội đồng Doanh nghiệp vì sự Phát triển bền vững Việt Nam sẽ luôn đồng hành, tiếp sức để hành trình đó trở thành hiện thực.

Ông Quang Vinh khẳng định, sau gần 40 năm đổi mới (1986 - 2025), đội ngũ doanh nghiệp và doanh nhân Việt Nam đã có bước phát triển vượt bậc cả về quy mô lẫn chất lượng, có nhiều đóng góp quan trọng vào sự phát triển của đất nước; khẳng định vị thế, uy tín, hình ảnh của Việt Nam trên trường quốc tế.

Số lượng doanh nghiệp ngày một gia tăng, từ con số khoảng 5000 doanh nghiệp tại thời điểm Luật Doanh nghiệp tư nhân và Luật Công ty năm 1990 có hiệu lực, đến thời điểm 31/12/2024, cả nước có khoảng 940 nghìn doanh nghiệp đang hoạt động, tăng 188 lần, cùng với đó là khoảng 33,335 nghìn HTX và hơn 5 triệu hộ kinh doanh.

Chỉ tính trong 9 tháng đầu năm 2025, cả nước gần 145.000 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 19% so với cùng ký năm 2024, với tổng vốn đăng ký đạt hơn 1,4 triệu tỷ đồng và gần 86.400 quay trở lại hoạt động, tăng 41,3% so với cùng kỳ năm 2024.

Đội ngũ doanh nhân, cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam lớn mạnh đã và đang đóng góp ngày càng quan trọng vào phát triển kinh tế-xã hội đất nước. Khu vực doanh nghiệp hiện đóng góp khoảng 60% GDP, 98% tổng kim ngạch xuất khẩu và tạo việc làm cho khoảng 85% lao động cả nước. Các doanh nhân, doanh nghiệp chính là lực lượng xung kích, chủ lực trong việc thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, góp phần quan trọng đưa đất nước ra khỏi tình trạng kém phát triển trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình.

Thúc đẩy doanh nghiệp phát triển xanh, bao trùm, bền vững

Đề cập đến việc thực hiện các Nghị quyết trụ cột của Bộ Chính trị, ông Quang Vinh nhấn mạnh đến việc triển khai Nghị quyết 68-NQ/TW.

Thúc đẩy doanh nghiệp phát triển xanh, bao trùm, bền vững. Ảnh: TL

Ông Quang Vinh phân tích, Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị là một trong những nghị quyết trụ cột, khẳng định rõ kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia. Đây là bước tiến rất lớn về nhận thức và hành động, thể hiện quyết tâm của Đảng và Nhà nước trong việc tạo lập môi trường thuận lợi để kinh tế tư nhân phát triển thực chất, bền vững và hội nhập sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

VCCI nhận thức rất rõ trách nhiệm tiên phong trong việc lan tỏa tinh thần của Nghị quyết này vào thực tiễn đời sống kinh doanh. Trong thời gian qua, liên quan đến nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp phát triển, VCCI đã chủ động triển khai nhiều chương trình cụ thể nhằm thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam phát triển bền vững.

Có thể kể đến như: Chương trình Doanh nghiệp bền vững Việt Nam (CSI) – một sáng kiến tiêu biểu của VCCI và VBCSD, giúp doanh nghiệp tự đánh giá, cải thiện năng lực quản trị theo các tiêu chí môi trường, xã hội và quản trị (ESG); đồng thời hình thành chuẩn mực kinh doanh có trách nhiệm phù hợp với xu hướng toàn cầu.

Sáng kiến Net Zero cho doanh nghiệp Việt Nam, hỗ trợ doanh nghiệp nhận diện lộ trình giảm phát thải, nâng cao năng lực tiếp cận tài chính xanh và tham gia vào các chuỗi cung ứng bền vững. Chương trình nâng cao năng lực chuyển đổi số xanh, kết hợp giữa chuyển đổi số và tăng trưởng xanh, giúp doanh nghiệp – đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ – ứng dụng công nghệ để tối ưu nguồn lực, giảm phát thải, và gia tăng năng suất.

Các diễn đàn đối thoại chính sách, tiêu biểu là Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển bền vững Việt Nam (VCSF), nơi VCCI tập hợp ý kiến, kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp, qua đó tham mưu, đề xuất với Chính phủ các cơ chế, chính sách thúc đẩy môi trường kinh doanh minh bạch, bình đẳng và bền vững hơn.

Với vai trò là tổ chức đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, trong thời gian tới, ngoài các hoạt động trên, VCCI sẽ tiếp tục cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết 68-NQ/TW liên quan đến việc hỗ trợ doanh nghiệp phát triển theo hướng xanh, bao trùm và bền vững bằng ba nhóm hành động trọng tâm.

Thứ nhất, đưa phát triển bền vững trở thành văn hóa cốt lõi của doanh nghiệp Việt Nam, thông qua đào tạo, truyền thông và tôn vinh các điển hình tiên tiến. Thứ hai, đồng hành cùng Chính phủ trong việc hoàn thiện thể chế kinh tế xanh, tuần hoàn và bao trùm, tạo môi trường thuận lợi để doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế. Thứ ba, tăng cường hợp tác quốc tế, huy động nguồn lực tri thức, tài chính và công nghệ nhằm hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam hội nhập sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu theo hướng xanh và có trách nhiệm.