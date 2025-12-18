Kho bạc Nhà nước quản lý ngân quỹ nhà nước tập trung, thống nhất trong toàn hệ thống

(TBTCO) - Trong năm 2025, Kho bạc Nhà nước đã tổ chức quản lý ngân quỹ nhà nước tập trung, thống nhất trong toàn hệ thống, gắn quản lý ngân quỹ nhà nước với quản lý ngân sách nhà nước và quản lý nợ công, chủ động dự báo luồng tiền.

Ngày 18/12/2025, Kho bạc Nhà nước (KBNN) tổ chức hội nghị tổng kết nhiệm vụ năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026 theo hình thức trực tiếp và trực tuyến. Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương dự và phát biểu chỉ đạo.

Quản lý ngân quỹ hiệu quả, chặt chẽ

Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2025, KBNN chỉ đạo KBNN khu vực tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao trách nhiệm công chức thanh toán, bảo đảm chi ngân sách nhà nước (NSNN) kịp thời, chặt chẽ, đúng quy định. Hệ thống KBNN hướng dẫn thanh toán trong phạm vi dự toán, đúng mục đích, tiêu chuẩn, định mức; đôn đốc thu hồi tạm ứng, không để tồn đọng hồ sơ, đẩy mạnh giao dịch điện tử, kịp thời thanh toán khối lượng hoàn thành và tháo gỡ vướng mắc để đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công.

Từ ngày 1/7/2025, hệ thống KBNN tiếp tục sắp xếp lại 20 KBNN khu vực và điều chỉnh địa bàn quản lý để phù hợp với việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh; bố trí lại các Phòng Giao dịch của KBNN cấp tỉnh đảm bảo quản lý địa bàn một số đơn vị hành chính cấp xã. Theo đó, Kho bạc Nhà nước đã cắt giảm 465 đầu mối, từ 1.047 đầu mối xuống còn 582 đầu mối.

Tính đến hết ngày 15/12/2024, hệ thống KBNN thực hiện thanh toán ước đạt 1.460.125 tỷ đồng, bằng 91,9% dự toán (không bao gồm chi trả nợ, viện trợ, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính, dự phòng). Trong đó lũy kế thanh toán vốn đầu tư công chi trả qua KBNN là 586.782,4 tỷ đồng, bằng 53,6% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Trong điều hành ngân quỹ nhà nước, KBNN đã tổ chức quản lý ngân quỹ nhà nước tập trung, thống nhất trong toàn hệ thống, gắn quản lý ngân quỹ nhà nước với quản lý ngân sách nhà nước và quản lý nợ công, chủ động dự báo luồng tiền, trình Bộ phương án điều hành ngân quỹ nhà nước năm 2025 và từng quý trong năm.

Các đại biểu tham dự Hội nghị tổng kết hệ thống Kho bạc Nhà nước năm 2025. Ảnh: Đức Minh

Về huy động vốn, KBNN chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch phát hành Trái phiếu Chính phủ, tổ chức đấu thầu qua Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, phát hành linh hoạt các kỳ hạn, ưu tiên kỳ hạn dài từ 5 năm trở lên, gắn với nhu cầu NSNN và điều kiện thị trường. Dự kiến đến hết năm 2025 KBNN cơ bản hoàn thành chỉ tiêu huy động vốn được giao.

Các đơn vị KBNN chấp hành nghiêm chế độ kế toán NSNN và hoạt động nghiệp vụ, hạch toán đầy đủ, kịp thời, chính xác các khoản thu, chi NSNN, các loại vốn, quỹ, tài sản của Nhà nước; thực hiện tốt chế độ báo cáo nhanh, báo cáo định kỳ và đột xuất phục vụ điều hành NSNN.

Bên cạnh đó, KBNN duy trì hoạt động thông suốt các hệ thống thanh toán nội bộ và với ngân hàng nhà nước, ngân hàng thương mại; mở ngày thanh toán cả trong ngày nghỉ lễ khi cần thiết, đặc biệt trong chi trả chế độ theo Nghị định 178 và tặng quà dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9. Qua đó thể hiện rõ vai trò của KBNN trong việc thực hiện công tác an sinh xã hội, thực hiện nhanh đầy đủ các chính sách của Đảng, Nhà nước và Chính phủ.

Trong năm 2025, KBNN đã thực hiện tốt chức năng tổng kế toán nhà nước; đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan thuộc Bộ Tài chính, Kiểm toán Nhà nước, Ủy ban Kinh tế - Tài chính của Quốc hội để tổng hợp, hoàn thiện, trình Bộ trình Chính phủ trình Quốc hội Báo cáo tài chính nhà nước năm 2023 và Báo cáo quyết toán NSNN năm 2023; trong đó, Báo cáo quyết toán NSNN năm 2023 được Quốc hội thông qua với tỷ lệ tán thành cao (91%)...

Thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2026

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Trần Quốc Phương chúc mừng những kết quả mà hệ thống KBNN đã đạt được trong năm 2025, đồng thời khẳng định, toàn thể công chức và người lao động của hệ thống KBNN đã đoàn kết, cố gắng, phát huy trí tuệ tập thể để hoàn thành tốt các nhiệm vụ thường xuyên và trọng tâm được giao.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Đức Minh

Theo Thứ trưởng, những kết quả đạt được của hệ thống KBNN góp phần quan trọng vào thành tích chung của ngành tài chính trong lĩnh vực quản lý điều hành tài chính - ngân sách năm 2025.

Giao nhiệm vụ năm 2026, Thứ trưởng Trần Quốc Phương đề nghị hệ thống KBNN cần tiếp tục phát huy các kết quả đã đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế và giữ vững, phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất. Bên cạnh đó cần tập trung làm tốt một số nội dung sau:

Một là, tiếp tục quan tâm, nắm bắt, làm tốt công tác tư tưởng và kịp thời động viên đảng viên, công chức và người lao động trong hệ thống để tiếp tục phát huy các kết quả đã đạt được.

Hai là, từ nay đến hết tháng 12/2025 và đầu năm 2026, hệ thống KBNN cần tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khai đảm bảo kiểm soát, giải ngân vốn NSNN kịp thời, đúng chế độ; hoàn thành công tác khóa sổ, quyết toán cuối năm 2025. Trong năm 2026, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trong ngành tài chính tập trung đầy đủ, kịp thời các khoản thu vào NSNN; chấp hành nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương trong quản lý tài chính, kiểm soát chi NSNN, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương kịp thời giải quyết vướng mắc, khó khăn, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công. Điều hành ngân quỹ chặt chẽ, linh hoạt, đảm bảo khả năng thanh toán của NSNN tại mọi thời điểm ở tất cả các đơn vị KBNN trong toàn hệ thống.

Ba là, xây dựng kế hoạch cụ thể để hoàn thành các đề án, cơ chế, chính sách đã đăng ký chương trình công tác năm 2026 với Bộ Tài chính; chủ động hoàn thiện các thông tư, quy trình nghiệp vụ và các chương trình ứng dụng công nghệ thông tin theo hướng cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi tốt nhất cho khách hàng.

Bốn là, bám sát tình hình thị trường, tình hình thu chi NSNN, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, kế hoạch trả nợ gốc của ngân sách trung ương để chủ động xây dựng phương án huy động vốn, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ huy động năm 2026.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Đức Minh

Năm là, tiếp tục đơn giản hóa các thủ tục thu, chi ngân sách thuộc lĩnh vực KBNN; nâng cấp dịch vụ công trực tuyến; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động nghiệp vụ và quản lý nội bộ của hệ thống.

Sáu là, tập trung hoàn thành việc lập Báo cáo Tài chính nhà nước năm 2024 và Báo cáo quyết toán NSNN năm 2024, đảm bảo chất lượng và theo đúng tiến độ trình Chính phủ, Quốc hội.

Bảy là, tiếp tục duy trì, vận hành ổn định các hệ thống công nghệ thông tin và đặc biệt là thực hiện thành công Dự án VDBAS; làm nền tảng, cơ sở để đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa hệ thống KBNN trong thời gian tới, thực hiện mục tiêu chiến lược đến năm 2030 hình thành Kho bạc số.

Tám là, chú ý tổ chức thực hiện tốt các biện pháp quản lý an toàn kho quỹ, đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối tiền và tài sản mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao cho hệ thống KBNN quản lý.