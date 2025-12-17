(TBTCO) - Năm 2025, mặc dù có sự biến động rất lớn về tổ chức, chức năng, nhiệm vụ và nhân sự nhưng Vụ Phát triển Hạ tầng (PTHT) - Bộ Tài chính đã nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành khối lượng công việc rất lớn. Điều này đã khẳng định vai trò nòng cốt của đơn vị trong tham mưu quản lý đầu tư phát triển hạ tầng, giải ngân vốn đầu tư công và tháo gỡ các dự án tồn đọng, vướng mắc.

Chiều ngày 17/12/2025, Vụ Phát triển hạ tầng - Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Thích ứng nhanh với biến động tổ chức, ổn định chức năng nhiệm vụ

Năm 2025, Vụ Phát triển hạ tầng (PTHT) trải qua 2 giai đoạn tổ chức quan trọng. Từ tháng 3 đến đầu tháng 7/2025, Vụ Đầu tư cũ (nay là Vụ PTHT) được sáp nhập từ 4 đơn vị với chức năng, nhiệm vụ đa dạng. Từ tháng 7/2025 đến nay, Vụ tiếp tục được sắp xếp lại, tách thành Vụ Giám sát và Thẩm định đầu tư và Vụ PTHT. Trong đó, Vụ PTHT đảm nhận các nhiệm vụ trọng tâm về đầu tư phát triển các ngành, lĩnh vực hạ tầng; xây dựng chính sách quản lý tài chính dự án PPP; thanh toán, quyết toán; theo dõi giải ngân; quản lý các chương trình mục tiêu quốc gia; và đặc biệt là thực hiện nhiệm vụ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng.

Vụ Phát triển hạ tầng - Bộ Tài chính: Khẳng định vai trò tham mưu trụ cột trong phát triển hạ tầng và đầu tư công. Ảnh: Đức Minh

Phát biểu tại Hội nghị, ông Trịnh Đức Trọng - Phó Vụ trưởng Vụ Phát triển hạ tầng cho biết, trong điều kiện cơ cấu tổ chức tinh gọn hơn, nhiệm vụ ngày càng nặng nề và phức tạp, Vụ PTHT đã nhanh chóng ổn định bộ máy, phân công rõ trách nhiệm, duy trì hoạt động thông suốt, không để gián đoạn công việc.

Trong năm 2025, Vụ PTHT đã tiếp nhận và xử lý khoảng 24.000 văn bản đến; chủ trì xử lý khoảng 3.600 văn bản đi, trong đó có gần 1.000 văn bản do Bộ ban hành. Đây là con số cho thấy áp lực công việc rất lớn trong bối cảnh nhiều nhiệm vụ mới, chưa có tiền lệ, yêu cầu xử lý gấp và có tác động lan tỏa rộng đến nền kinh tế.

Đặc biệt, trong năm 2025, Vụ PTHT đã chủ trì và tham gia tích cực trong xây dựng pháp luật, hoàn thiện thể chế về đầu tư và phát triển hạ tầng. Đồng thời, Vụ đã chủ trì tham mưu trình Chính phủ để báo cáo Bộ Chính trị, trình Quốc hội thông qua việc mở rộng phạm vi áp dụng Nghị quyết số 170/2024/QH15, tạo cơ sở pháp lý quan trọng để tháo gỡ các vướng mắc pháp lý, đất đai cho các dự án tồn đọng trên phạm vi cả nước. Chủ trì báo cáo tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 106/2023/QH15 về thí điểm chính sách đặc thù đầu tư xây dựng công trình đường bộ và Nghị quyết số 111/2024/QH15 về các cơ chế, chính sách đặc thù cho các chương trình mục tiêu quốc gia.

Chia sẻ thêm về các công việc của Vụ đã làm được trong năm 2025, ông Dương Bá Đức - Vụ trưởng Vụ PTHT đã đặc biệt nhấn mạnh đến việc Vụ đã chủ trì xây dựng và trình Chính phủ ban hành nhiều nghị định quan trọng, trong đó có Nghị định số 254/2025/NĐ-CP về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công với nhiều đổi mới theo hướng phân cấp, đơn giản hóa thủ tục, rút ngắn thời gian giải ngân; Nghị định số 312/2025/NĐ-CP hoàn thiện cơ chế tài chính cho dự án PPP và BT, cùng các nghị định liên quan đến chương trình mục tiêu quốc gia và dự án BT thí điểm.

Bên cạnh đó, Vụ còn tham gia xây dựng nhiều cơ chế, chính sách lớn như Luật Đường sắt sửa đổi, Luật Hàng không dân dụng sửa đổi, Nghị quyết về phát triển kinh tế tư nhân, cơ chế đặc thù cho đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam, nhà ở xã hội và đầu tư nền tảng số…

Các đại biểu tham dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026 của Vụ Phát triển Hạ tầng. Ảnh: Đức Minh

Tham mưu hiệu quả cho phát triển hạ tầng chiến lược và giải ngân vốn đầu tư công

Chia sẻ về lĩnh vực quản lý đầu tư phát triển hạ tầng, ông Đức cho biết, Vụ PTHT đã tham mưu cho Bộ Tài chính nhiều giải pháp quan trọng nhằm bảo đảm nguồn vốn cho các dự án hạ tầng chiến lược, dự án quan trọng quốc gia. Các nội dung tham mưu liên quan đến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, Cảng hàng không quốc tế Long Thành, cao tốc Bắc – Nam, nhà ga T3 Tân Sơn Nhất… đã góp phần tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ triển khai.

Bên cạnh đó, Vụ PTHT cũng chủ động tham gia tổng hợp, phục vụ Ban Chỉ đạo các dự án trọng điểm giao thông do Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng ban; tham mưu phương án đầu tư, mở rộng nhiều tuyến cao tốc quan trọng và xử lý các vấn đề liên quan đến tỷ lệ vốn PPP, thu hồi vốn ứng trước ngân sách nhà nước.

Năm 2026, Vụ PTHT tiếp tục tham gia xây dựng các cơ chế, chính sách mới theo chức năng nhiệm vụ để hướng dẫn, xử lý vướng mắc trong quá trình thực hiện các dự án thuộc ngành, lĩnh vực được giao

Đặc biệt, giải ngân vốn đầu tư công tiếp tục được xác định là động lực then chốt để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế năm 2025. Theo đó, với chức năng và nhiệm vụ được giao, Vụ PTHT đã đổi mới phương thức theo dõi giải ngân bằng công nghệ thông tin, cập nhật số liệu thường xuyên, kịp thời nhận diện các điểm nghẽn.

Đồng thời, Vụ đã chủ trì xây dựng các báo cáo giải ngân định kỳ và chuyên đề, làm cơ sở để Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành các nghị quyết, chỉ thị, công điện chỉ đạo điều hành. Tham mưu trình Chính phủ thành lập 7 Tổ công tác kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, phấn đấu đạt mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch năm.

Với việc quản lý các Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG), trong năm 2025, Vụ PTHT đã tham mưu với Bộ Tài chính thực hiện nhiệm vụ cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo, định kỳ báo cáo tình hình thực hiện các CTMTQG. Tham gia ý kiến với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Dân tộc và Tôn giáo về tích hợp 3 CTMTQG; đánh giá nguồn vốn, khả năng cân đối vốn, phương án bố trí vốn đối với 3 CTMTQG; tổng hợp báo cáo số vốn ngân sách trung ương không có nhu cầu sử dụng, đề nghị hoàn trả vốn thường xuyên, vốn đầu tư các CTMTQG để trình cấp có thẩm quyền bố trí cho các nhiệm vụ, dự án quan trọng, dự án cấp bách khác.

Nền tảng cho giai đoạn 2026 - 2030

Năm 2025 còn ghi dấu ấn đặc biệt của Vụ PTHT trong vai trò cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 751 về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc các dự án tồn đọng. Theo đó, Vụ đã tham mưu kiện toàn Ban Chỉ đạo, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu dự án khó khăn; tổ chức nhiều đoàn công tác làm việc trực tiếp với địa phương; tham mưu ban hành nhiều công điện, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ.

Kết quả nổi bật là đã tham mưu tháo gỡ để đưa vào khai thác, tiếp tục hoặc khởi động đầu tư khoảng 1.154 dự án với tổng giá trị ước tính khoảng 675 nghìn tỷ đồng - con số thể hiện tác động rất lớn đến nền kinh tế.

Bước sang năm 2026 - năm đầu của kế hoạch đầu tư công trung hạn mới, Vụ PTHT xác định rõ trọng tâm là hoàn thiện thể chế, bảo đảm cân đối nguồn lực cho phát triển hạ tầng chiến lược; theo dõi sát tiến độ giải ngân; tiếp tục tháo gỡ các dự án tồn đọng; nâng cao hiệu quả quản lý các chương trình mục tiêu quốc gia và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong điều hành.

Phát biểu tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính đều đánh giá cao những kết quả đã đạt được của Vụ PTHT trong năm 2025. Đại diện các đơn vị cho rằng, Vụ PTHT đã bám sát chương trình nhiệm vụ được giao, phối hợp hiệu quả với các đơn vị, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ với khối lượng công việc rất lớn, cấp bách.