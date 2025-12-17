Hội đàm song phương cấp cao về tài chính giữa Việt Nam và Nhật Bản

(TBTCO) - Ngày 15/12/2025, trong khuôn khổ chuyến công tác tại Nhật Bản, Bộ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Nguyễn Văn Thắng đã có cuộc hội đàm song phương với Bộ trưởng Bộ Tài chính Nhật Bản Katayama Satsuki.

Tham dự buổi hội đàm có lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính gồm: Cục Quản lý nợ và Kinh tế đối ngoại, Cục Phát triển doanh nghiệp nhà nước, Cục Thuế và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và một số tập đoàn, tổng công ty.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng và Bộ trưởng Katayama Satsuki. Ảnh: Hải Linh

Tại buổi hội đàm, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng chúc mừng bà Katayama Satsuki được bổ nhiệm vào vị trí Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản, đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ của bà trong việc duy trì mối quan hệ tốt đẹp đã có giữa hai Bộ Tài chính.

Trong không khí trao đổi thân mật và thẳng thắn, hai Bộ trưởng đã có những chia sẻ về tổng quan định hướng phát triển giữa Việt Nam và Nhật Bản cũng như các vấn đề hợp tác cụ thể giữa hai Bộ Tài chính.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng chia sẻ về mục tiêu tăng trưởng kinh tế cũng như những lĩnh vực Việt Nam đang tiếp tục triển khai mạnh mẽ các định hướng chiến lược quan trọng về: phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Đẩy mạnh hội nhập quốc tế; Hoàn thiện thể chế, pháp luật, thủ tục hành chính; Phát triển kinh tế tư nhân. Bên cạnh đó là những thay đổi, nỗ lực của Việt Nam trong sắp xếp lại bộ máy nhà nước và chính quyền địa phương nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động để tăng cường sức cạnh tranh, thu hút đầu tư phát triển các ngành sản xuất và nguồn nhân lực tại chỗ.

Quang cảnh cuộc hội đàm. Ảnh: Hải Linh

Đề cập tới các nội dung hợp tác giữa hai Bộ Tài chính, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh, các hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) là một trụ cột quan trọng trong hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản hiện chiếm trên 30% tổng cam kết ODA của các đối tác cho Việt Nam; Trong giai đoạn 2026-2030, Việt Nam có nhu cầu rất lớn về nguồn lực, bao gồm cả nguồn vốn ODA từ các nhà tài trợ nước ngoài để thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2030 của đất nước.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng và Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản thống nhất tiếp tục xúc tiến đàm phán sửa đổi Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Nhật Bản, hỗ trợ Cục Thuế triển khai Dự án JICA giai đoạn mới (2026-2029) tập trung vào các nội dung như: Nâng cao kỹ năng kiểm tra giá chuyển nhượng và cải thiện việc quản lý và sử dụng cơ sở dữ liệu và phân tích thống kê ngành Thuế.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cũng thông tin đến Bộ trưởng Bộ Tài chính Nhật Bản về việc đoàn công tác Bộ Tài chính Việt Nam sẽ thăm và làm việc tại cơ quan quản lý vốn nhà nước và một số doanh nghiệp nhà nước điển hình tại Nhật Bản để học hỏi kinh nghiệm về việc sắp xếp, tinh gọn doanh nghiệp nhà nước, cơ chế quản lý cũng như kinh nghiệm trong phát triển doanh nghiệp nhà nước có năng lực cạnh tranh quốc tế.

Tại buổi hội đảm, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng đã mời Bộ trưởng Katayama Satsuki sang thăm và làm việc tại Hà Nội trong thời gian sớm nhất.

Nhận lời mời của Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng, Bộ trưởng Katayama Satsuki cho biết sẽ sắp xếp thời gian sang thăm Việt Nam. Hai Bộ trưởng cũng sẽ tiếp tục gặp mặt và trao đổi tại các Hội nghị, diễn đàn cấp cao trong năm 2026 như: Hội nghị Bộ trưởng Bộ Tài chính, Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương APEC 2026.

Bộ trưởng Katayama Satsuki khẳng định, Nhật Bản luôn coi Việt Nam là đối tác chiến lược, đặc biệt và tin cậy. Nhật Bản đã, đang và sẽ tiếp tục hỗ trợ các khoản vay ODA cho Việt Nam, hỗ trợ trong các lĩnh vực như đầu tư, tài chính xanh, tài chính số... Bên cạnh đó, Nhật Bản sẽ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, cải thiện các chính sách chế độ cho người Việt Nam làm việc, học tập tại Nhật Bản.

Kết thúc buổi làm việc, hai Bộ trưởng khẳng định mối quan hệ song phương giữa Việt Nam - Nhật Bản ngày càng đi vào thực chất, hợp tác chiến lược toàn diện trên nhiều lĩnh vực đạt được nhiều thành quả ý nghĩa, mang lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp cũng như nhân dân hai nước.