Quảng Ninh bổ sung nhiều cơ chế, biện pháp điều hành ngân sách địa phương năm 2026

(TBTCO) - Ngày 16/12, Hội đồng Nhân dân (HĐND) tỉnh Quảng Ninh khóa XIV đã thông qua 31 nghị quyết quan trọng. Trong đó nổi bật là các nghị quyết liên quan đến thu ngân sách và giá đất. Những quyết sách này sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Ninh trong giai đoạn 2026 - 2030.

Một trong những nội dung đáng chú ý tại kỳ họp là việc thông qua dự toán thu ngân sách nhà nước cho năm 2026. Tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh được dự báo sẽ đạt mức trên 74.000 tỷ đồng, trong đó thu nội địa chiếm phần lớn. Đây là một trong những con số ấn tượng trong công tác thu ngân sách của tỉnh, góp phần củng cố nền tảng tài chính để tiếp tục đầu tư phát triển hạ tầng và các dự án quan trọng.

Tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2026 dự kiến đạt 74.000 tỷ đồng. Ảnh CTV

Mới đây, tỉnh Quảng Ninh đã vượt qua dự toán thu ngân sách với con số 82.235 tỷ đồng trong năm 2025, cao hơn 49% so với dự toán trung ương và 43% so với dự toán tỉnh giao. Đặc biệt, trong số này, thu nội địa đạt 64.435 tỷ đồng, vượt 63% so với dự toán, tăng 82% so với cùng kỳ năm trước. Một trong những yếu tố nổi bật trong kết quả này là việc giải quyết "điểm nghẽn" trong thu tiền sử dụng đất, với số thu từ đất đai đạt 26.460 tỷ đồng, gấp 4,8 lần dự toán.

Việc xử lý các vấn đề liên quan đến đất đai, đặc biệt là trong các dự án đầu tư lớn, đã được ưu tiên trong năm 2025 và tiếp tục là mục tiêu quan trọng trong năm 2026. Hội đồng nhân dân tỉnh cũng đặc biệt chú trọng đến công tác quản lý thu từ các nguồn tài nguyên đất đai, bảo đảm tính công bằng và minh bạch trong việc xác định các khoản thu từ đất đai.

Cùng với việc thông qua dự toán thu ngân sách, Hội đồng nhân dân tỉnh cũng đã thông qua Bảng giá đất lần đầu áp dụng từ ngày 01/01/2026. Đây là một trong những nghị quyết quan trọng nhằm chuẩn hóa giá trị đất đai trên địa bàn tỉnh, giúp cho việc giao dịch và thu thuế đất trở nên minh bạch và công bằng hơn.

Bảng giá đất này sẽ được xây dựng dựa trên nguyên tắc thị trường, với sự điều chỉnh theo các yếu tố như vị trí đất, diện tích và loại hình sử dụng đất. Các khu vực đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp sẽ có mức giá khác nhau, tùy theo mức độ phát triển và khả năng sử dụng trong tương lai. Bảng giá này không chỉ giúp định giá chính xác các loại đất, mà còn tạo cơ sở pháp lý để điều chỉnh giá đất trong các dự án đầu tư, xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng.

Ngoài việc điều chỉnh bảng giá đất, nghị quyết cũng quy định các biện pháp cụ thể để xác định mức giá đối với những trường hợp đặc biệt như đất có mặt nước, đất xây dựng công trình ngầm hay đất có tiềm năng phát triển cao. Điều này sẽ giúp tỉnh Quảng Ninh thực hiện công tác quản lý đất đai một cách hiệu quả, đồng thời cũng tạo ra cơ hội lớn cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Các nghị quyết liên quan đến ngân sách không chỉ dừng lại ở việc thông qua dự toán thu ngân sách, mà còn bao gồm cả các biện pháp cụ thể để quản lý chi tiêu ngân sách một cách hiệu quả. Trong năm 2026, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã thông qua nghị quyết phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp xã. Điều này sẽ tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho việc điều hành ngân sách trong điều kiện thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Quang cảnh kỳ họp thứ 34 (kỳ họp thường lệ cuối năm) HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIV. Ảnh T.D

Nghị quyết cũng nhấn mạnh việc phân bổ ngân sách sao cho công bằng và minh bạch, bảo đảm sự hợp lý trong việc phân chia các nguồn lực giữa các cấp chính quyền, đồng thời thúc đẩy trách nhiệm của các cơ quan hành chính và chính quyền cơ sở trong việc quản lý ngân sách. Mục tiêu là tạo ra một hệ thống tài chính công hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Ngoài ra, tỉnh cũng sẽ tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp thực hiện đầu tư công. Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh thông qua dự toán chi ngân sách cho các dự án đầu tư, trong đó ưu tiên cho các lĩnh vực giáo dục, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Bên cạnh các nghị quyết về thu ngân sách và giá đất, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh còn thông qua một số nghị quyết quan trọng khác nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2026 – 2030 đã được thông qua, với các chỉ tiêu tăng trưởng GRDP cao, phấn đấu đưa tỉnh Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030.

Ngoài ra, các nghị quyết về chính sách bảo trợ xã hội, bảo hiểm y tế, giáo dục và y tế cũng được thông qua nhằm đảm bảo an sinh xã hội, giúp nâng cao chất lượng đời sống người dân. Các biện pháp này không chỉ giúp người dân có thêm cơ hội tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản mà còn góp phần giảm nghèo, thúc đẩy phát triển các vùng miền khó khăn trong tỉnh.

Với những nghị quyết quan trọng đã thông qua tại Kỳ họp thứ 34, Quảng Ninh đang tiếp tục đi đúng hướng trong việc phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Các nghị quyết này sẽ là những động lực quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế của tỉnh Quảng Ninh trong giai đoạn 2026 – 2030, giúp tỉnh duy trì tốc độ tăng trưởng cao, đồng thời đảm bảo sự ổn định về mặt xã hội và môi trường.