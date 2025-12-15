Siết chặt quản lý, sử dụng các nguồn lực tài chính, ngân sách

Hà Nội:

(TBTCO) - Từ đầu năm đến nay, TP. Hà Nội thực hiện hiệu quả chính sách tài khóa của trung ương; đảm bảo cân đối thu, chi ngân sách; tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính - ngân sách nhà nước; kiểm soát chặt chẽ nguồn thu.

Thu ngân sách dự kiến lần đầu vượt ngưỡng 600 nghìn tỷ đồng

Trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước còn nhiều biến động, thu ngân sách nhà nước (NSNN) trên địa bàn TP. Hà Nội năm 2025 đã ghi nhận kết quả ấn tượng. Theo số liệu từ UBND TP. Hà Nội, tổng thu NSNN trên địa bàn thành phố ước thực hiện năm 2025 đạt 641.709 tỷ đồng, đạt 124,9% dự toán, tăng 24,9% so với thực hiện năm 2024. Chỉ tính riêng 11 tháng năm 2025, tổng thu trên địa bàn Hà Nội ước đạt 625.200 tỷ đồng, vượt 21,6% dự toán đầu năm và tăng 39,6% so với cùng kỳ năm 2024.

Cán bộ thuế hướng dẫn người dân làm thủ tục thuế tại tại Trung tâm phục vụ hành chính công. Ảnh: Dũng Minh

Đánh giá từ TP. Hà Nội cho thấy, tổng thu ngân sách trên địa bàn tăng trưởng khá cao là do thành phố tăng cường công tác quản lý thu NSNN, nhất là đối với các lĩnh vực, ngành hàng, địa bàn trọng điểm… khắc phục những tồn tại trong việc tổ chức thực hiện thu NSNN, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản phát sinh; kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc chấp hành nghĩa vụ thuế đối với các lĩnh vực, ngành nghề có rủ ro cao, các doanh nghiệp có hoạt động liên kết, có dấu hiệu chuyển giá; chống thất thu mạnh mẽ đối với hoạt động kinh doanh bất động sản.

Bên cạnh đó, thành phố đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, hiện đại hóa, ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện quản lý thuế điện tử. Các cơ quan chức năng đã tăng cường công tác thành tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm, gian lận trong kê khai thuế, hoàn thuế, triển khai đồng bộ các giải pháp thu nợ, xử lý nợ thuế phấn đấu giảm dần nợ đọng thuế; đôn đốc thu kịp thời các khoản tăng thu NSNN…

Thành phố cũng tập trung triển khai chỉ đạo của Trung ương, tổ chức tốt đấu giá, giao đất, cho thuê đất các dự án từ cuối năm 2024 và đã phát sinh số nộp ngay từ đầu năm 2025; cùng với việc tổ chức sắp xếp lại đơn vị hành chính, mở rộng không gian phát triển đã tạo hiệu ứng tích cực cho thị trường bất động sản, góp phần huy động nguồn lực từ đất đai cho ngân sách…

Về chi ngân sách, TP. Hà Nội tiếp tục quán triệt nguyên tắc chi ngân sách chủ động, linh hoạt nhưng chặt chẽ và tiết kiệm hiệu quả, đúng quy định và đảm bảo cân đối ngân sách các cấp để thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội và quốc phòng, an ninh.

Ước thực hiện cả năm 2025, tổng chi ngân sách địa phương là 166.200 tỷ đồng. Thành phố đã ưu tiên tập trung nguồn lực cho chi đầu tư phát triển (ước đạt 89.200 tỷ đồng, tăng 46,8% so với năm 2024), đặc biệt là bố trí vốn cho các dự án trọng điểm quốc gia và thành phố như đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, các dự án hạ tầng giao thông, y tế, giáo dục... Riêng 11 tháng, chi ngân sách địa phương ước thực hiện 117.700 tỷ đồng, đạt 70,9% dự toán giao đầu năm và tăng 38,6% so với cùng kỳ năm 2024.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu nhấn mạnh, từ đầu năm đến nay, TP. Hà Nội thực hiện hiệu quả chính sách tài khóa của Trung ương; đảm bảo cân đối thu, chi ngân sách. Hà Nội đã kịp thời rà soát, điều chỉnh dự toán, kế hoạch vốn đã giao cho các cơ quan đơn vị, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách, hạn chế tình trạng hủy dự toán hoặc chuyển nguồn lớn sang năm sau. Bên cạnh đó, thành phố rà soát và kịp thời đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc xây dựng mới và trình HĐND thành phố ban hành nhiều cơ chế, chính sách quan trọng liên quan đến lĩnh vực tài chính - ngân sách phù hợp với những đặc thù của Thủ đô Hà Nội và thực tế triển khai các nhiệm vụ của thành phố hiện nay.

Cơ cấu thu, chi ngân sách nhà nước cân đối hợp lý

Trên cơ sở kết quả ước thu, chi năm 2025, TP. Hà Nội đã xây dựng kế hoạch thu, chi ngân sách năm 2026 như tổng thu NSNN trên địa bàn dự kiến dự kiến 650.111,166 tỷ đồng, tăng 1,3% so với thực hiện năm 2025; tổng chi dự toán là hơn 236.091 tỷ đồng, tăng 26,9% so với ước thực hiện năm 2025 (sau sắp xếp).

Nguồn: Quốc hội Đồ họa: Phương Anh

Thành phố cũng đặt ra các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm 2026. Theo đó, thành phố hiện đại hóa hệ thống thuế, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, tăng cường công tác thanh tra thuế, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ hồ sơ khai thuế, hoàn thuế, quyết toán thuế, phát hiện, xử lý kịp thời gian lận thuế, hóa đơn, tập trung vào các lĩnh vực rủi ro cao về thuế như: kinh doanh qua mạng, thương mại điện tử, các doanh nghiệp có giao dịch liên kết, chuyển nhượng vốn,…

Song song đó, thành phố thực hiện các biện pháp hữu hiệu, cơ cấu thu, chi NSNN theo hướng cân đối hợp lý nguồn thu từ thuế, phí cho chi thường xuyên, góp phần tích lũy nguồn lực cho chi đầu tư phát triển, quản lý chặt chẽ chi NSNN. Cùng với đó, đảm bảo nguồn lực thực hiện chính sách tiền lương mới và các chế độ, chính sách đã được trung ương và thành phố ban hành. Hà Nội chủ động điều hành và chỉ đạo đảm bảo cân đối ngân sách địa phương cấp thành phố và cấp xã, tổ chức thực hiện chi NSNN theo dự toán được giao, khả năng thu ngân sách và tiến độ thực hiện một số nguồn thu gắn với dự toán chi đầu tư phát triển.

Thành phố sẽ đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, theo các chỉ đạo của Trung ương và thành phố góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Kiên quyết cắt giảm điều chuyển vốn từ các dự án chậm giải ngân sang các dự án có khả năng giải ngân tốt hơn, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn đầu tư... Đặc biệt, ngay từ đầu năm, quyết liệt triển khai dự toán liên quan đến khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, bám sát dự toán được giao, đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả ngay từ dự toán đầu.

Thành phố đẩy mạnh các giải pháp quản lý, khai thác nguồn lực tài chính từ đất đai, tài sản công; tăng cường huy động các nguồn lực của xã hội cho đầu tư phát triển kinh tế xã hội của Thủ đô. Song song đó, siết chặt luật, kỷ cương trong quản lý, sử dụng các nguồn lực tài chính - NSNN, đầu tư công, tài sản công, quản lý giá và thẩm định giá; phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công...