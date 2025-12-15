Tỷ giá USD hôm nay (15/12): Thị trường “chợ đen” quay đầu giảm mạnh

Sáng ngày 15/12, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ở mức 25.144 VND, giảm 4 đồng/USD so với phiên giao dịch trước đó. Trên thị trường Mỹ, chỉ số Dollar Index (DXY), đo lường đồng USD với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) đứng ở mức 98,99, tăng 0,62 điểm so với chốt phiên lần trước.

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.941 VND/USD - 26.355 VND/USD.

Ngay sau khi Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm giữa VND với USD ở mức 25.144 đồng, giảm 4 đồng so với cuối tuần qua, giá USD tại các ngân hàng thương mại cũng quay đầu đi xuống.

Chẳng hạn, Ngân hàng Vietcombank giảm 4 đồng, đưa giá mua USD chuyển khoản xuống 26.121 đồng, bán ra 26.401 đồng.

Diễn biến cùng chiều USD, giá euro tại Vietcombank quay đầu giảm 15 đồng khi mua vào còn 30.336 đồng, bán ra 31.647 đồng; bảng Anh giảm 91 đồng và mua vào xuống 34.580 đồng, bán ra 35.688 đồng; yen Nhật cũng giảm 0,33 đồng khi mua vào còn 164,42 đồng và bán ra 173,11 đồng...

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 26.121 đồng 26.401 đồng Vietinbank 25.945 đồng 26.405 đồng BIDV 26.120 đồng 26.405 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 28.048 đồng - 31.000 đồng.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR Mua vào Bán ra Vietcombank 30.336 đồng 31.647đồng Vietinbank 29.989 đồng 31.709 đồng BIDV 30.430 đồng 31.685 đồng

* Tỷ giá yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 164,42 đồng và bán ra 173,11 đồng.

Tỷ giá yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá yên Nhật Mua vào Bán ra Vietcombank 163,08 đồng 173,44 đồng Vietinbank 163,21 đồng 174,71 đồng BIDV 165,71 đồng 173,39 đồng

Tại thị trường “chợ đen”, giá USD sáng 15/12 cũng giảm mạnh 20 đồng khi mua vào xuống 27.230 đồng, bán ra 27.330 đồng.

So với tuần trước, USD tự do có thời điểm tăng nhanh, nhưng sau đó điều chỉnh giảm nhẹ do lực mua không còn quá mạnh. Chênh lệch giữa thị trường tự do và ngân hàng vẫn duy trì ở mức cao, cho thấy nhu cầu nắm giữ ngoại tệ tiền mặt vẫn còn hiện hữu.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường Mỹ, chỉ số Dollar Index (DXY), đo lường đồng USD với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) đứng ở mức 98,99, tăng 0,62 điểm so với chốt phiên lần trước.

Giá USD thế giới nhích nhẹ sáng đầu tuần với chỉ số USD-Index đạt 98,46 điểm, cao hơn hôm qua 0,07 điểm. Đồng bạc xanh vẫn giao dịch ở mức thấp.

Tuần trước, đồng USD tiếp tục chịu sức ép giảm giá, nối dài xu hướng suy yếu đã hình thành từ cuối tháng 11. Chỉ số đô la Mỹ (DXY), thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với 6 đồng tiền chủ chốt, giảm tuần thứ ba liên tiếp, tiến sát ngưỡng hỗ trợ quan trọng 98,00.

Chỉ số này giảm hơn 9%, hướng tới mức suy giảm mạnh nhất kể từ năm 2017. Tính từ đầu tháng 12, đồng USD đã mất khoảng 1,1% giá trị.

Diễn biến trên phản ánh tâm lý thận trọng của giới đầu tư, trước khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ chuyển sang lập trường ôn hòa hơn trong thời gian tới./.