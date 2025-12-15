(TBTCO) - Tính đến ngày 19/8/2025, cả nước đã hoàn thành, đưa vào khai thác 2.620 km cao tốc (gồm 2.476 km tuyến chính và 144 km đường dẫn). Dự kiến đến ngày 19/12/2025 sẽ hoàn thành, thông xe kỹ thuật 3.513 km cao tốc (gồm 3.188 km tuyến chính và 325km đường dẫn). Bộ Xây dựng cho biết, dự kiến đến hết năm 2025 sẽ hoàn thành 3.803 km cao tốc (gồm 3.345 km tuyến chính cao tốc và 458 km đường dẫn).

Các dự án đều đảm bảo thông xe vào ngày 19/12/2025

Ông Lê Thắng - Giám đốc Ban Quản lý dự án 2, Bộ Xây dựng, chủ đầu tư dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn cho biết, phần lớn các hạng mục chính của dự án đã cơ bản hoàn thiện. Trong đó, hạng mục nền đường thảm bê tông nhựa đã thi công xong, kể cả đoạn đấu nối vào cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Dự án đảm bảo thông xe vào ngày 19/12/2025, vượt tiến độ 8 tháng so với hợp đồng ký kết.

Với hạng mục an toàn giao thông, đơn vị đang chạy đua, đảm bảo hoàn thành trước ngày 12/12. Riêng hạng mục 3 hầm xuyên núi, đến nay, hầm số 1 và số 2 đã hoàn thành toàn bộ khối lượng. Hầm số 3 (dài 3.200 m) đã hoàn thành phần xây dựng ống hầm phải phục vụ cao tốc giai đoạn 1, dự kiến hoàn thành trước ngày 18/12/2025.

Cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn đã sẵn sàng thông xe dịp 19/12/2025

Đoạn cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn bao gồm 2 gói thầu, trong đó, gói thầu 12XL đã hoàn thành vượt tiến độ, gói 11XL vẫn còn một số hạng mục. Hiện nhà thầu vẫn đang huy động trên công trường hơn 300 nhân công tập trung thảm nhựa mặt đường. Đến nay, chỉ còn khoảng 500 m bê tông nhựa C16 đoạn cuối gói thầu, trước ngày 10/12 sẽ hoàn thành thảm nhựa và thông tuyến.

Luỹ kế sản lượng đến hết tháng 11/2025 là hơn 7.120 tỷ đồng, đạt 98% hợp đồng, đảm bảo hoàn thành trước ngày 16/12/2025.

Trên công trường dự án thành phần 2 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (dài hơn 18 km) qua địa bàn tỉnh Đồng Nai, không khí thi công luôn trong trạng thái không nghỉ. Theo Ban Quản lý dự án 85 (chủ đầu tư), đến ngày 19/12, sản lượng sẽ đạt khoảng 85%, đủ điều kiện để thông xe kỹ thuật.

Đặc biệt, khu vực nút giao kết nối với sân bay Long Thành, nơi được dự báo đón lượng phương tiện rất lớn, không khí thi công càng khẩn trương. Từng hạng mục được triển khai theo chuỗi khép kín, từ nền đường, mặt bê tông xi măng đến lan can, hàng rào, hệ thống thoát nước.

Dự án mở rộng cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương - Mỹ Thuận Dự án có tổng mức đầu tư hơn 36.172 tỷ đồng, nguồn vốn huy động từ khu vực tư nhân. Tuyến dài 96 km, mở rộng lên 8 - 12 làn xe đối với đoạn TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương (tốc độ thiết kế 120 km/h) và hoàn chỉnh 6 làn xe đối với đoạn Trung Lương - Mỹ Thuận (tốc độ thiết kế 100 km/h).

Tại điểm kết nối với cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây, công trường hoạt động gần như 24/24h. Đây là vị trí then chốt trong trục kết nối giữa Đồng Nai và TP. Hồ Chí Minh. Đến ngày 9/12, hai nhánh cầu vượt tại đây sẽ hoàn thành, tạo điều kiện thuận lợi cho các phương tiện lưu thông trên tuyến hiện hữu.

Tương tự, trên công trường cao tốc Cần Thơ - Cà Mau (dài hơn 110 km), hơn 2.000 công nhân, kỹ sư cùng hơn 1.000 máy móc, thiết bị cũng đang tổ chức thi công 3 ca, 4 kíp. Tất cả cùng hướng đến mục tiêu hoàn thành vào ngày 19/12.

Theo ông Trần Văn Thi - Giám đốc Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận, đến nay, tiến độ dự án đạt hơn 90%. Toàn bộ 95 cầu đã xong bản mặt cầu, trong đó 43 cầu đã hoàn thành thảm bê tông nhựa.

Ngoài ra, dự án cải tạo, nâng cấp tuyến Lộ Tẻ - Rạch Sỏi với chiều dài hơn 51km, tổng mức đầu tư khoảng 750 tỷ đồng đến nay đã cơ bản hoàn thành. Các nhà thầu đang triển khai lắp đặt hệ thống biển báo.

Khởi công thêm nhiều dự án quan trọng

Đối với lĩnh vực đường sắt, để khởi công dự án thành phần 1 dự án đường sắt Nội Bài - Lào Cai - Hải Phòng, Bộ Xây dựng đã thống nhất với các địa phương chọn 5 ga dự kiến khởi công đồng loạt vào ngày 19/12 gồm: Lào Cai, Phú Thọ, Bắc Hồng, Lương Tài và Hải Dương Nam. Bên cạnh đó, trong danh sách dự án khởi công còn có dự án xây dựng thêm nhánh hầm phía Đông (hầm Thần Vũ 2) do Ban Quản lý dự án đường sắt làm chủ đầu tư.

Ông Thái Anh Tuấn - Phó Giám đốc Quản lý dự án đường sắt cho biết, do dự án thực hiện chỉ định thầu, nên trước ngày 15/12/2025 sẽ hoàn tất công tác lựa chọn, công bố nhà thầu. Hầm có chiều dài 1,1 km, cầu vượt địa hình và đường dẫn dài 7,1 km. Tổng mức đầu tư dự án là 2.000 tỷ đồng, trong đó giá trị xây lắp là 1.500 tỷ đồng.

Dự án có điểm thuận lợi là không cần giải phóng mặt bằng. Toàn bộ mặt bằng đều nằm trong phạm vi của dự án BOT cao tốc đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt. Vì vậy, khởi công xong là nhà thầu có thể bắt tay thi công ngay.

Để chuẩn bị khởi công vào ngày 19/12, Ban đã khảo sát thực địa và chọn vị trí quảng trường phía Bắc hầm rộng 2.400 m2 nền bê tông, đủ diện tích để tổ chức. Ngoài ra, sẽ mở đường công vụ dẫn lên vị trí khởi công và cũng để phục vụ quá trình thi công, đảm bảo không ảnh hưởng đến phương tiện lưu thông trên cao tốc.

Tương tự, dự án mở rộng đoạn cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương - Mỹ Thuận sẽ được khởi công dịp 19/12/2025. Ông Lê Quốc Dũng - Giám đốc Ban Quản lý dự án 7 thông tin, dự án đã được giải phóng mặt bằng từ giai đoạn 1, nên sau ngày khởi công, các nhà thầu có thể thi công ngay.