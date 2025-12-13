(TBTCO) - Thủ tướng Chính phủ vừa ký Công điện số 239/CĐ-TTg ngày 12/12/2025 yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai, phục hồi sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh tiêu dùng, phục vụ nhu cầu Tết của Nhân dân.

Thời gian qua, tại nhiều địa phương trên cả nước đã liên tiếp xảy ra các đợt thiên tai, bão lũ lịch sử trên diện rộng, "lũ chồng lũ, bão chồng bão", sạt lở đất, gây thiệt hại rất lớn về người, tài sản, nhà ở, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của nhân dân, tác động đến tăng trưởng kinh tế. Mặc dù vậy, trong 11 tháng năm 2025, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát tốt, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm, tăng trưởng được thúc đẩy.

Thủ tướng chỉ đạo triển khai các chương trình bình ổn giá cả thị trường dịp cuối năm và Tết Nguyên đán, các chương trình kích cầu tiêu dùng trong nước. Ảnh: Đức Thanh

Để khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai, phục hồi sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh tiêu dùng, phục vụ nhu cầu vui xuân đón Tết Nguyên đán và năm mới 2026 của nhân dân; góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế năm 2025 đạt từ 8% trở lên và phấn đấu năm 2026 đạt từ 10% trở lên, Thủ tướng yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch, Tổng giám đốc các tập đoàn, tổng công ty nhà nước thực hiện khẩn trương, quyết liệt, kịp thời, hiệu quả các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ, các Công điện, Chỉ thị, văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Tập trung khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ

Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương tập trung thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp tại Nghị quyết số 347/NQ-CP ngày 24/10/2025 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai sau bão số 11, nhanh chóng ổn định tình hình đời sống nhân dân, đẩy mạnh khôi phục sản xuất kinh doanh, tích cực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, kiểm soát tốt lạm phát và Nghị quyết số 380/NQ-CP ngày 25/11/2025 của Chính phủ về các giải pháp khắc phục hậu quả thiên tai, phục hồi sản xuất tại các địa phương khu vực miền Trung.

Đồng thời, triển khai quyết liệt, hiệu quả "Chiến dịch Quang Trung", quyết tâm hoàn thành sửa chữa nhà cho các gia đình có nhà bị hư hỏng nặng trước ngày 31/12/2025; xây dựng lại nhà, tái định cư cho tất cả các gia đình có nhà bị đổ, sập, trôi chậm nhất trước ngày 31/1/2026.

Thủ tướng chỉ đạo UBND các tỉnh, thành phố bị ảnh hưởng bởi thiên tai phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan chủ động triển khai các giải pháp theo thẩm quyền nhằm bảo đảm an sinh xã hội, công tác học tập, khám chữa bệnh, ổn định đời sống nhân dân; khôi phục các hoạt động sản xuất, kinh doanh, ổn định thị trường trên địa bàn.

Thúc đẩy sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh tiêu dùng, phục vụ nhân dân trong dịp cuối năm và Tết Nguyên đán Bính Ngọ

Thủ tướng chỉ đạo, các bộ, cơ quan, địa phương triển khai các giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh, phát triển mạnh thị trường trong nước, kích cầu tiêu dùng. Chủ động nắm chắc, theo dõi sát diễn biến cung cầu hàng hóa, dịch vụ, tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, bảo đảm nguồn cung, nhất là đối với lương thực, thực phẩm, các mặt hàng thiết yếu.

Thủ tướng yêu cầu bộ, cơ quan, địa phương sử dụng linh hoạt, hiệu quả các công cụ, biện pháp điều tiết giá theo quy định của pháp luật về giá để kiểm soát, bình ổn thị trường. Đồng thời, tăng cường triển khai hiệu quả và giám sát thực hiện các biện pháp kê khai giá, niêm yết giá; công khai thông tin về giá; tổ chức thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về giá.

Bên cạnh đó, tập trung phát triển kết cấu hạ tầng thương mại, hệ thống phân phối và triển khai các chương trình bình ổn giá cả thị trường dịp cuối năm và Tết Nguyên đán. Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, các chương trình kích cầu tiêu dùng trong nước, triển khai thực chất, hiệu quả Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", chuẩn bị tổ chức chu đáo Hội chợ mùa Xuân năm 2026. Tăng cường phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, gian lận xuất xứ, hàng giả, hàng kém chất lượng...

Đẩy mạnh xúc tiến, khai thác hiệu quả mùa du lịch quốc tế và trong nước, nâng cao trải nghiệm và tăng mức chi tiêu trung bình của khách du lịch; tăng cường kiểm tra, quản lý thị trường, giá cả dịch vụ lưu trú, ăn uống; thúc đẩy liên kết trong phát triển du lịch, kết hợp du lịch với tiêu dùng các sản phẩm OCOP, đặc sản địa phương.

Tập trung thực hiện quyết liệt các giải pháp thúc đẩy mạnh mẽ xuất khẩu, nhất là dịp cuối năm và đầu năm mới, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của thị trường quốc tế trong dịp lễ Giáng sinh và Tết Dương lịch. Khai thác có hiệu quả các FTA mà Việt Nam là thành viên, đẩy nhanh tiến độ đàm phán, ký kết các Hiệp định thương mại song phương, đa phương với các đối tác nhiều tiềm năng; tiếp tục đàm phán Hiệp định thương mại đối ứng với Hoa Kỳ theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền.

Đẩy mạnh các hoạt động kết nối doanh nghiệp trong nước với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, thúc đẩy doanh nghiệp trong nước tham gia chuỗi cung ứng của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Các tập đoàn, tổng công ty nhà nước khẩn trương khắc phục hậu quả bão lũ, triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu hiệu quả, linh hoạt; tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ, xây dựng thương hiệu, nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm, đáp ứng yêu cầu của thị trường xuất khẩu; chú trọng các hoạt động phát triển, đa dạng hóa thị trường, sản phẩm, chuỗi cung ứng.

Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch, Tổng giám đốc các tập đoàn, tổng công ty nhà nước tập trung quán triệt, khẩn trương tổ chức triển khai quyết liệt, kịp thời, hiệu quả Công điện này nhằm nhanh chóng ổn định đời sống nhân dân sau bão lũ, phục hồi, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tạo việc làm sinh kế cho người dân, gắn liền với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2025 từ 8% trở lên, tạo nền tảng phấn đấu tăng trưởng năm 2026 từ 10% trở lên./.