Hỗ trợ kịp thời các địa phương ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai

(TBTCO) - Lũy kế từ đầu năm đến ngày 28/11/2025, số lượng hàng dự trữ quốc gia Bộ Tài chính (Cục Dự trữ Nhà nước) đã thực hiện xuất cấp là 27.910,155 tấn gạo và nhiều vật tư, thiết bị dự trữ quốc gia hỗ trợ các địa phương để ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

Giúp người dân nhanh chóng ổn định cuộc sống

Trong thời gian qua, tại các địa phương đã liên tiếp xảy ra các đợt thiên tai, "lũ chồng lũ, bão chồng bão", sạt lở đất, ngập lụt lịch sử, gây thiệt hại rất lớn về người, tài sản, nhà ở, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của nhân dân.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, riêng đợt mưa lũ lịch sử từ ngày 16 đến ngày 22/11 tại các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, Gia Lai và Lâm Đồng đã làm 963 nhà bị sập đổ hoàn toàn, 3.390 nhà bị hư hỏng, tổng thiệt hại ước tính về kinh tế khoảng trên 16.000 tỷ đồng.

Trước tình hình đó, thực hiện quyết định của cấp có thẩm quyền, Cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) đã thực hiện xuất cấp trong tình huống đột xuất, cấp bách hỗ trợ 3 tỉnh (gồm: Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai) để ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

Vận chuyển gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ người dân tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: Minh Đức

Cụ thể, tại tỉnh Khánh Hòa, triển khai Quyết định số 3977/QĐ-BTC ngày 27/11/2025 của Bộ Tài chính, Cục DTNN đã thực hiện xuất cấp cho tỉnh Khánh Hòa 2 bộ xuồng cao tốc, 3 bộ máy phát điện, 2 bộ máy bơm nước chữa cháy, 10.000 chiếc phao tròn cứu sinh, 7.000 chiếc phao áo cứu sinh, 180 chiếc bè nhẹ cứu sinh.

Tại tỉnh Đắk Lắk, triển khai Quyết định số 3978/QĐ-BTC ngày 27/11/2025 của Bộ Tài chính, Cục DTNN đã thực hiện xuất cấp bổ sung trong tình huống đột xuất, cấp bách 1.971,975 tấn gạo dự trữ quốc gia (DTQG) cho UBND tỉnh Đắk Lắk để hỗ trợ khẩn cấp cho nhân dân bị thiệt hại do thiên tai, lũ lụt.

Tại tỉnh Gia Lai, triển khai Quyết định số 3989/QĐ-BTC ngày 28/11/2025 của Bộ Tài chính, Cục DTNN đã xuất cấp bổ sung trong tình huống đột xuất, cấp bách 1.000 tấn gạo DTQG cho UBND tỉnh Gia Lai để hỗ trợ khẩn cấp cho người dân khắc phục hậu quả thiên tai.

Về xuất cấp để dự phòng và khắc phục bão lũ, đến ngày 28/11/2025, Cục DTNN đã xuất cấp cho Bộ Y tế 4 bộ máy phát điện các loại; xuất cấp cho tỉnh Quảng Trị 5.000 chiếc phao tròn cứu sinh, 1.500 chiếc phao áo cứu sinh, 50 chiếc bè nhẹ cứu sinh, 5 bộ máy bơm nước chữa cháy.

Đồng thời, Cục DTNN đã xuất cấp cho tỉnh Lai Châu 29 tấn gạo DTQG, 10 bộ nhà bạt cứu sinh, 560 chiếc phao áo cứu sinh, 220 chiếc phao tròn cứu sinh, 2 bộ máy khoan phá bê tông, 5 bộ máy bơm chữa cháy.

Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho tài sản, hàng hóa Năm nay, thiên tai diễn biến phức tạp ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp đến nhiều vùng trên cả nước, đặc biệt là khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ. Trước tình hình đó, Cục Dự trữ Nhà nước đã ban hành nhiều công điện khẩn chỉ đạo các chi cục DTNN khu vực có phương án ứng phó, tăng cường kiểm tra kho tàng, hàng dự trữ quốc gia để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho tài sản, hàng hóa.

Theo Cục DTNN, lũy kế từ đầu năm đến ngày 28/11/2025, số lượng hàng DTQG Bộ Tài chính (Cục DTNN) đã thực hiện xuất cấp cho các bộ, địa phương để ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, gồm: 27.910,155 tấn gạo; 22 bộ xuồng các loại; 1.213 bộ nhà bạt cứu sinh các loại; 146.461 chiếc phao áo cứu sinh; 3.554 chiếc bè nhẹ cứu sinh; 115.567 chiếc phao tròn cứu sinh; 51 bộ thiết bị phóng dây cứu hộ; 90 bộ máy phát điện các loại; 41 bộ máy khoan phá bê tông; 18 bộ thiết bị khoan cắt; 10 bộ thiết bị tìm kiếm nạn nhân bằng hình ảnh và âm thanh; 18 bộ máy bơm nước chữa cháy.

Toàn bộ số lượng hàng DTQG đã được Cục DTNN triển khai xuất cấp, vận chuyển và bàn giao kịp thời cho các bộ, địa phương để ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai. Điều này đã góp phần không chỉ đảm bảo an sinh xã hội tại các địa phương, mà còn hỗ trợ người dân nhanh chóng ổn định cuộc sống.

Chủ động, đồng hành cùng các địa phương

Ông Phạm Vũ Anh - Phó Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước cho biết, với phương châm “chủ động, đồng hành”, Cục DTNN đã khẩn trương triển khai công tác ứng phó với bão, lũ và chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư, thiết bị, lương thực dự trữ quốc gia.

Đồng thời, Cục DTNN giao các Chi cục DTNN khu vực chủ động phối hợp, đồng hành với UBND các tỉnh, thành phố thuộc địa bàn phụ trách và các cơ quan chức năng, lực lượng ở địa phương bị ảnh hưởng bởi thiên tai, rà soát, đánh giá về thiệt hại do mưa bão gây ra, kịp thời báo cáo, tham mưu cho cấp có thẩm quyền ban hành quyết định xuất cấp lương thực, vật tư, thiết bị từ nguồn dự trữ quốc gia cho các tỉnh, thành phố để hỗ trợ nhân dân kịp thời, khắc phục nhanh nhất hậu quả thiên tai do ảnh hưởng của mưa, bão theo đề nghị của địa phương.

Cục DTNN cũng đã chỉ đạo các Chi cục DTNN khu vực tiếp tục thường xuyên liên hệ, phối hợp với UBND các tỉnh đề xuất nhu cầu hỗ trợ (nếu có) từ nguồn hàng dự trữ quốc gia để khắc phục ảnh hưởng của các cơn bão, báo cáo Bộ Tài chính kịp thời xuất cấp, hỗ trợ người dân.

Cũng theo ông Phạm Vũ Anh, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Cục DTNN là bảo đảm an toàn tuyệt đối hàng dự trữ quốc gia để sẵn sàng xuất cấp hỗ trợ, cứu trợ các địa phương khắc phục hậu quả thiên tai theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

Xác định rõ nhiệm vụ này, ngay từ trước mùa mưa bão năm 2025, Cục DTNN đã chỉ đạo các chi cục DTNN khu vực rà soát, kiện toàn Ban Chỉ huy phòng, chống lụt bão; xây dựng kịch bản, phương án phòng, chống mưa bão để bảo đảm an toàn cho người, tài sản, hàng hóa, kho tàng của ngành.

“Với phương châm phòng ngừa là chính và không để bị động trong mọi tình huống, chúng tôi thường xuyên theo dõi thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia để chủ động có phương án, biện pháp phòng ngừa, ứng phó. Ngay sau khi nhận được thông tin áp thấp nhiệt đới, mưa bão, Lãnh đạo Cục DTNN chỉ đạo cụ thể, phù hợp các tình huống cho các chi cục DTNN khu vực”, ông Phạm Vũ Anh chia sẻ.

Nhờ có các phương án phòng ngừa khoa học, chu đáo, nên trong thời gian qua, lương thực, vật tư, thiết bị dự trữ quốc gia luôn được bảo đảm an toàn, sẵn sàng xuất cấp hỗ trợ người dân vùng gặp thiên tai, bão lũ.