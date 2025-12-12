Đà Nẵng chờ dòng vốn chiến lược rót vào sân bay Chu Lai

(TBTCO) - Không mở rộng quy mô Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, kêu gọi đầu tư 10 tỷ USD vào sân bay Chu Lai, thành phố Đà Nẵng đang dồn sức để phát triển hệ sinh thái kinh tế và đô thị sân bay Chu Lai.

Sức hút Chu Lai

Đang có những chuyển động nhộn nhịp tại dự án đầu tư sân bay Chu Lai, khi nhiều nhà đầu tư lớn nước ngoài đã đến tận nơi để tìm kiếm cơ hội đầu tư vào đây. Sau đoàn doanh nghiệp Hà Lan, đầu tháng 12/2025, Hội đồng Doanh nhân Ả Rập và Tập đoàn MHGroup cũng tiến hành khảo sát sân bay Chu Lai và khu vực ven biển Nam Hội An.

Chủ tịch Hội đồng Doanh nhân Ả Rập, ông Tabajah Bassam nhận định, Đà Nẵng sở hữu vị trí thuận lợi, có đường bờ biển dài và đẹp, khu vực phía Nam có quỹ đất rộng lớn, cơ hội đầu tư của nhà đầu tư Trung Đông vào khu vực rất rộng mở.

Sự quan tâm của những “ông lớn FDI” cho thấy sức hút của sân bay Chu Lai, nơi được quy hoạch trở thành sân bay quốc tế, với hệ sinh thái kinh tế và đô thị sân bay.

Lợi thế đặc biệt của Chu Lai nằm ở quỹ đất quy mô lớn; khả năng nâng cấp hạ tầng đường băng, mở rộng nhà ga và bố trí các khu chức năng liền kề giúp Chu Lai phát triển một hệ sinh thái hàng không hoàn chỉnh, từ vận tải hành khách, vận tải hàng hóa đến dịch vụ kỹ thuật và logistics thương mại.

Vùng Đông của thành phố Đà Nẵng đang sở hữu nhiều dư địa để thu hút đầu tư, đặc biệt với sân bay Chu Lai.

Chu Lai có thể được nâng công suất lên khoảng 10 triệu khách vào năm 2030 và hướng đến 30 triệu khách vào 2050. Không chỉ dựa vào lượng khách, sân bay Chu Lai còn có lợi thế kết nối chiến lược khi nằm gần cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, các khu kinh tế mở, cụm công nghiệp ven biển và các cảng biển nước sâu. Mạng lưới liên kết hạ tầng trở thành nền tảng để Chu Lai phát triển thành trung tâm logistics đa phương thức của vùng. Đây là những lợi thế tạo nên sức hút đối với nhà đầu tư.

Sau khi được Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ triển khai công tác đầu tư, khai thác sân bay Chu Lai, TP. Đà Nẵng (tỉnh Quảng Nam cũ) đã khẩn trương thành lập Tổ công tác giải quyết các vướng mắc và xúc tiến lựa chọn nhà đầu tư khai thác Cảng hàng không Chu Lai.

Bên cạnh đó, đã thẩm định, trình phê duyệt quy hoạch khu phi thuế quan và khu đô thị Tây Bắc sân bay Chu Lai. Đo đạc, cắm mốc, phân định ranh giới phần đất dành cho quân sự, phần đất bàn giao cho tỉnh, phần đất quân sự và dân dụng dùng chung, vị trí khu đất dự kiến hoán đổi phục vụ nhiệm vụ quốc phòng…

Chờ nhà đầu tư chiến lược

Để triển khai dự án, TP. Đà Nẵng đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao Thành phố làm cơ quan có thẩm quyền thực hiện dự án PPP. Hiện nay, việc đầu tư, khai thác Sân bay Chu Lai đang được triển khai thực hiện theo 2 phương thức.

Theo đó, phương thức 1 là sẽ đầu tư, khai thác Cảng hàng không Chu Lai và hệ sinh thái kinh tế và đô thị sân bay theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Phương thức 2 là theo đề xuất của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), cân đối kế hoạch vốn để đầu tư, xây dựng Cảng hàng không Chu Lai trong vai trò là doanh nghiệp cảng hàng không sau khi Quy hoạch sân bay Chu Lai được duyệt. Tuy nhiên, ACV chưa cụ thể về quy mô và tổng vốn đầu tư.

Qua phân tích, TP. Đà Nẵng đã kiến nghị thống nhất chủ trương tiếp tục thực hiện dự án đầu tư, khai thác Cảng hàng không Chu Lai và hệ sinh thái kinh tế và đô thị sân bay theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Hệ sinh thái kinh tế và đô thị sân bay Chu Lai sẽ có Khu Thương mại tự do có diện tích khoảng 225ha; Khu đô thị dịch vụ sinh thái cảng hàng không có diện tích khoảng 185ha; Khu công nghiệp 360ha.

Cảng hàng không Chu Lai được Quy hoạch tổng thể đầu tư đến năm 2030 có công suất khoảng 10 triệu hành khách/năm, 1,5 triệu tấn hàng hóa/năm; đến năm 2050 khoảng 30 triệu hành khách/năm; quy mô đầu tư cảng hàng không quốc tế theo tiêu chuẩn 4F.

Tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 10 tỷ USD; trong đó Cảng hàng không Chu Lai là 3,3 tỷ USD, hệ sinh thái kinh tế và đô thị sân bay là 6,7 tỷ USD.

Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng, ông Trần Nam Hưng cho biết, Thành phố đang phối hợp với Bộ Xây dựng điều chỉnh quy hoạch cả 2 sân bay Đà Nẵng và sân bay Chu Lai, để điều hòa phối hợp chiến lược phát triển của 2 sân bay.

“Sân bay Đà Nẵng sẽ dừng ở mức 20 triệu hành khách đến năm 2030 và không mở rộng thêm quy mô, chuyển dần lượng khách sang sân bay Chu Lai. Chu lai sẽ được đầu tư theo quy mô sân bay 4F - cấp lớn nhất quốc gia, hình thức đề xuất đầu tư là PPP để có thể xây dựng đồng bộ, đúng quy hoạch theo hướng sân bay hành khách quốc tế, trung chuyển hàng hóa quốc tế, duy tu sửa chữa máy bay và các dịch vụ hàng không khác”, ông Trần Nam Hưng thông tin.

Phó chủ tịch TP. Đà Nẵng chia sẻ, đến nay Thành phố đã tiếp xúc trực tiếp với các doanh nghiệp lớn của Hà Lan, Ả Rập Xê Út và nhiều nhà đầu tư khác để nghiên cứu đề xuất đầu tư vào sân bay Chu Lai.

“Sân bay Chu Lai phải được đầu tư theo định hướng hình thành hệ sinh thái kinh tế, đô thị sân bay với tổng mức đầu tư khái toán sơ bộ là 10 tỷ USD, bao gồm hạ tầng sân bay, khu thương mại tự do, các khu công nghiệp, hạ tầng logistics, các khu đô thị và thương mại dịch vụ ven biển từ Chu Lai đến bờ Nam sông Thu Bồn... Để hiện thực hóa mục tiêu này thì cốt lõi là phải thu hút cho được các nhà đầu tư chiến lược có đủ sức và tâm huyết để đầu tư và vận hành khai thác sân bay và hệ sinh thái kinh tế đô thị sân bay. Hy vọng trong giai đoạn 2025 - 2030 sân bay và hệ sinh thái kinh tế đô thị sẽ được triển khai thực hiện, trở thành cực tăng trưởng mới của Thành phố” - ông Trần Nam Hưng kỳ vọng./.