Bộ Tài chính sẽ ủng hộ tối đa việc xây dựng cơ chế tài chính đặc thù cho Trường Đại học Việt Nhật

(TBTCO) - Liên quan đến việc xây dựng cơ chế tài chính đặc thù cho Trường Đại học Việt Nhật, Bộ Tài chính sẽ phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo trên cơ sở ủng hộ tối đa để tạo điều kiện cho trường.

Ngày 12/12, tại Trụ sở Bộ Tài chính, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương đã tiếp Cố vấn đặc biệt Liên minh nghị sĩ hữu nghị Việt - Nhật, ông Takebe Tsutomu.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương và Cố vấn đặc biệt Liên minh nghị sĩ hữu nghị Việt - Nhật Takebe Tsutomu. Ảnh: Mạnh Tuấn

Tại buổi tiếp, Thứ trưởng Trần Quốc Phương bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới tình cảm, tâm huyết của ông Takebe Tsutomu trong việc thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Nhật Bản trong nhiều năm qua, với vai trò cố vấn đặc biệt Liên minh nghị sĩ hữu nghị Việt - Nhật và thành viên Hội đồng Trường Đại học Việt Nhật.

Thứ trưởng đánh giá cao những tiến triển tích cực gần đây của Dự án xây dựng Trường Đại học Việt Nhật, cũng như tầm nhìn và định hướng của trường về đào tạo nguồn nhân lực chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao cho Nhật Bản và Việt Nam.

“Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Việt Nam đang triển khai xây dựng cơ chế tài chính đặc thù cho Trường Đại học Việt Nhật để trường hoạt động một cách hiệu quả hơn. Đối với cơ chế tài chính đặc thù này, Bộ Tài chính sẽ phối hợp với Bộ GD&ĐT trên cơ sở ủng hộ tối đa để tạo điều kiện cho trường” - Thứ trưởng Trần Quốc Phương khẳng định.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương tiếp Cố vấn đặc biệt Liên minh nghị sĩ hữu nghị Việt - Nhật Takebe Tsutomu. Ảnh: Mạnh Tuấn

Về phần mình, Cố vấn đặc biệt Liên minh nghị sĩ hữu nghị Việt - Nhật Takebe Tsutomu bày tỏ vui mừng trước sự phát triển nhanh chóng, thực chất của quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản. Đồng thời, đánh giá cao công cuộc cải cách giáo dục của Chính phủ Việt Nam, đặc biệt là cải cách trong lĩnh vực giáo dục đại học.

Ông cũng nêu ra một số khó khăn liên quan đến dự án Trường Đại học Việt Nhật, do hiệp định cấp Chính phủ liên quan đến đề án Trường Đại học Việt Nhật chưa được ký kết, với mong muốn Bộ Tài chính có tiếng nói hỗ trợ giải quyết các vướng mắc này.

Liên quan đến vướng mắc chưa thực hiện bổ nhiệm được chức danh Hiệu trưởng Trường Đại học Việt Nhật, ông Takebe Tsutomu đề xuất, trong thời gian chờ hai chính phủ đàm phán, ký kết hiệp định, có thể ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác (MOC) làm căn cứ để có thể bổ nhiệm được chức danh này vào đúng thời điểm tháng 4/2026.

Trên cơ sở đó có thể triển khai bổ nhiệm các nhân sự của bộ máy đã được hội đồng trường thông qua và chính thức thực hiện đề án Viện Văn hóa, Công nghệ và Ngôn ngữ Nhật Bản (VJU Academy), để đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, có kỹ năng thực hành thực tiễn tương đương trình độ đại học.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Mạnh Tuấn

Hoan ngênh sáng kiến trong lúc chờ hiệp định giữa hai bên, có thể làm MOC để bổ nhiệm tạm thời chức danh Hiệu trưởng Trường Đại học Việt Nhật, Thứ trưởng Trần Quốc Phương khẳng định: “Bộ Tài chính rất ủng hộ giải pháp trung gian để tháo gỡ khó khăn này, rất mong ông Takebe Tsutomu đề xuất trực tiếp với Bộ GD&ĐT, để Bộ GD&ĐT đề xuất với Bộ Ngoại giao về hình thức MOC này. Nếu hình thức này được 2 bộ trên thống nhất có thể triển khai được thì Bộ Tài chính hoàn toàn ủng hộ”.

Về việc thành lập Viện VJU, Thứ trưởng Trần Quốc Phương đánh giá, đây là sáng kiến hay, thú vị và hoàn toàn khả thi. Thứ trưởng nhấn mạnh, mô hình đào tạo của Viện rất phù hợp với các định hướng chiến lược về GD&ĐT của Việt Nam và mô hình sử dụng nguồn lực trong thời gian tới gắn với quá trình phát triển đất nước.

Thứ trưởng nhấn mạnh: “Định hướng tăng trưởng cao của Việt Nam trong thời gian tới được học hỏi kinh nghiệm của thời kỳ “tăng trưởng thần kỳ” của Nhật Bản trong quá khứ nên chúng tôi rất trân trọng những kinh nghiệm của Nhật Bản. Trong đó, nguồn nhân lực là lĩnh vực được coi trọng, là đột phá của Việt Nam gắn với mục tiêu phục vụ tăng trưởng hai con số”.

Đồng thời khẳng định: “Viện VJU sẽ được thành lập trong Trường Đại học Việt Nhật nên đây là ý tưởng Bộ Tài chính hoàn toàn ủng hộ. Chúng tôi sẽ có trách nhiệm lưu ý với Bộ GD&ĐT khi xây dựng cơ chế tài chính đặc thù cho Trường Đại học Việt Nhật, cần tính đến cả Viện VJU”.