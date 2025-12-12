MB Life chia sẻ định hướng nâng cao trải nghiệm khách hàng tại Insurinnovator Connect Vietnam 2025

(TBTCO) - MB Life tham dự InsurInnovator Connect Vietnam 2025, khẳng định chiến lược chuyển đổi số, kết nối hệ sinh thái và lan tỏa tư duy đổi mới trong ngành bảo hiểm Việt Nam.

Góc nhìn chuyển đổi số và quản trị dữ liệu từ MB Life

InsurInnovator Connect Vietnam 2025 diễn ra trong hai ngày 10 – 11/12/2025 tại TP. Hồ Chí Minh, quy tụ đại diện các doanh nghiệp bảo hiểm, tài chính và công nghệ nhằm trao đổi về xu hướng đổi mới trong hoạt động kinh doanh và phục vụ khách hàng. Năm nay, nhiều nội dung tập trung vào cách các doanh nghiệp ứng dụng công nghệ để đáp ứng nhu cầu thay đổi nhanh chóng của người tiêu dùng Việt Nam.

Tham gia sự kiện với tư cách diễn giả tại phiên thảo luận chính, ông Bùi Trung Kiên – Tổng Giám đốc MB Life đã mang đến góc nhìn thực tế về quá trình chuyển đổi số trong hoạt động bảo hiểm nhân thọ. Ông nhấn mạnh rằng, eKYC đang trở thành một yếu tố quan trọng trong việc tối ưu quy trình bán hàng trực tuyến. Trước đây, việc xác minh hồ sơ khách hàng mới có thể kéo dài một đến hai ngày; nay chỉ mất từ ba đến năm phút. “eKYC giúp việc bán hàng trực tuyến diễn ra 24/7, giảm phiền toái và tăng khả năng hoàn tất giao dịch của khách hàng,” ông chia sẻ tại sự kiện.

Đại diện MB Life tham gia hoạt động kết nối trong khuôn khổ InsurInnovator Connect Vietnam 2025.

Không chỉ mang lại tốc độ, eKYC còn giúp MB Life đảm bảo tuân thủ theo Nghị định Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân (PDPL). Việc tạo lập hồ sơ kỹ thuật số an toàn, có dấu vết kiểm toán minh bạch và tự động thu thập sự đồng ý của khách hàng giúp doanh nghiệp nâng cao chuẩn mực trong quản trị dữ liệu. Tổng giám đốc MB Life cũng nhấn mạnh eKYC là cánh cửa kỹ thuật số an toàn, chứng minh rằng đổi mới và tuân thủ hoàn toàn có thể đồng hành.”

Bên cạnh chia sẻ về chuyển đổi số, đại diện MB Life đưa ra dự đoán rằng mô hình Insurance as a Service (IaaS) sẽ trở thành xu hướng chủ đạo trong năm năm tới, khi bảo hiểm có thể được tích hợp vào các hoạt động thường ngày như di chuyển, mua sắm hay giao dịch tài chính. Theo ông, tăng trưởng của ngành sẽ đến từ sự hợp tác giữa các doanh nghiệp bảo hiểm và hệ sinh thái dịch vụ rộng lớn của nền kinh tế số.

MB Life theo đuổi chiến lược lấy khách hàng làm trung tâm thông qua chuyển đổi số

Trong nhiều năm qua, MB Life kiên định theo đuổi chiến lược lấy khách hàng làm trọng tâm và xem công nghệ là công cụ thiết thực để nâng cao chất lượng phục vụ. Doanh nghiệp đã từng bước số hóa các quy trình cốt lõi, từ phát hành hợp đồng đến giải quyết quyền lợi bảo hiểm. Việc áp dụng hợp đồng điện tử, chữ ký số và các bước xử lý tự động giúp khách hàng dễ dàng theo dõi tiến độ hồ sơ, hạn chế thời gian chờ đợi và truy cập dịch vụ ở bất cứ đâu.

Ông Bùi Trung Kiên – Tổng Giám đốc MB Life chia sẻ tại phiên thảo luận về xây dựng hệ sinh thái bảo hiểm.

Ngoài việc cải tiến vận hành, MB Life cũng chú trọng xây dựng một hành trình trải nghiệm nhất quán cho khách hàng thông qua hệ thống chăm sóc đa kênh, kết nối website, tổng đài và nền tảng trực tuyến. Các kênh phục vụ được thiết kế nhằm giúp khách hàng tiếp cận thông tin một cách rõ ràng và tiện lợi, từ đó nâng cao sự hài lòng trong quá trình tham gia và sử dụng dịch vụ bảo hiểm.

Đối với đội ngũ tư vấn, MB Life tập trung đào tạo chuyên sâu nhằm bảo đảm tính minh bạch, chính xác và phù hợp với nhu cầu thực tế của từng khách hàng. Đây được xem là nền tảng quan trọng để xây dựng niềm tin – yếu tố mà Tổng giám đốc MB Life đặc biệt nhấn mạnh tại sự kiện. “Niềm tin là tài sản quan trọng nhất của ngành bảo hiểm. Chúng ta phải xây dựng lại niềm tin đó thông qua sự minh bạch trong sản phẩm, sự chính xác trong tư vấn và sự nhân văn trong từng quyết định chi trả,” ông Kiên chia sẻ.

Việc MB Life tham dự InsurInnovator Connect Vietnam 2025 không chỉ là cơ hội chia sẻ kinh nghiệm mà còn thể hiện cam kết của doanh nghiệp trong việc cải tiến liên tục, ứng dụng công nghệ vào từng điểm chạm và tạo ra trải nghiệm rõ ràng, dễ tiếp cận hơn cho khách hàng. Với định hướng phát triển bền vững, MB Life đặt mục tiêu đóng góp tích cực vào quá trình nâng cao chất lượng dịch vụ và sự minh bạch của thị trường bảo hiểm Việt Nam trong thời gian tới./.