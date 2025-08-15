MB Life công bố thương hiệu mới, hướng tới top đầu ngành bảo hiểm nhân thọ Việt Nam

(TBTCO) - Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ MB Ageas vừa tổ chức Lễ ra mắt danh mục sản phẩm bảo hiểm thế hệ mới. Trước đó, Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ MB Ageas chính thức sử dụng tên thương hiệu mới là MB Life, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong hành trình phát triển của Công ty.

Sự kiện có sự tham dự của ông Bùi Trung Kiên – Thành viên Hội đồng thành viên kiêm Tổng giám đốc MB Life; ông Dominik Smeets - Giám đốc vùng Đông Nam Á, Bảo hiểm Ageas kiêm Phó Chủ tịch Hội đồng thành viên MB Life; ông Sara Lamsam – Tổng Giám đốc của Bảo hiểm Muang Thai Life kiêm Thành viên Hội đồng thành viên MB Life; và các đối tác chiến lược trong và ngoài nước…

MB Life ra mắt danh mục sản phẩm bảo hiểm thế hệ mới.

Trong bối cảnh thị trường bảo hiểm nhân thọ có nhiều thay đổi – từ nhu cầu khách hàng, diễn biến kinh tế cho đến sự điều chỉnh trong khuôn khổ pháp lý – MB Life tiếp tục khẳng định cam kết về sự tin cậy và bảo vệ quyền lợi người tham gia bảo hiểm thông qua việc giới thiệu danh mục sản phẩm bảo hiểm mới, mang đến nhiều quyền lợi ưu việt và phù hợp với xu hướng thị trường.

Danh mục sản phẩm bảo hiểm mới 2025 của MB Life gồm:

An vui trọn đời - Với các quyền lợi thưởng duy trì hợp đồng giá trị, bảo vệ sinh mạng đến 100 tuổi, đồng thời cho phép linh hoạt điều chỉnh phí và số tiền bảo hiểm theo nhu cầu.

Bảo hiểm Bệnh lý nghiêm trọng - Gồm ba phiên bản (Trẻ em, Tiêu chuẩn, Nâng cao) được thiết kế phù hợp với từng nhóm khách hàng chuyên biệt. Đặc biệt, Bản Nâng cao bảo vệ từ giai đoạn sớm đến muộn với quyền lợi chi trả tối đa 460% số tiền bảo hiểm, tích hợp tính năng bảo vệ chuyên biệt theo giới tính và linh hoạt điều chỉnh quyền lợi.

Bảo hiểm Chăm sóc sức khỏe - Hạn mức điều trị nội trú lên tới 4 tỷ đồng mỗi năm, quyền lợi ngoại trú đến 100 triệu đồng mỗi năm và các quyền lợi tùy chọn cho thai sản, đáp ứng đa dạng nhu cầu chăm sóc y tế.

Gói giải pháp bảo hiểm Phụ nữ tỏa sáng - Bảo vệ trước các bệnh ung thư phổ biến ở nữ giới và gần 140 bệnh lý nghiêm trọng từ giai đoạn sớm đến muộn, cùng tính năng tích lũy tài chính với lãi suất từ quỹ liên kết chung.

Gói giải pháp bảo hiểm Toàn gia hạnh phúc - Giải pháp toàn diện bảo vệ sức khỏe và bệnh hiểm nghèo, với khả năng mở rộng phạm vi bảo hiểm linh hoạt cho từng thành viên trong gia đình kết hợp tính năng tích lũy tài chính và các quyền lợi thưởng định kỳ.

MB Life là liên doanh giữa Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) - một trong năm tập đoàn tài chính hàng đầu Việt Nam; Tập đoàn bảo hiểm quốc tế Ageas (Bỉ) - với hơn 200 năm kinh nghiệm; và Công ty bảo hiểm nhân thọ Muang Thai Life (Thái Lan) - top đầu thị trường bảo hiểm nhân thọ tại Thái Lan. Sự kết hợp giữa nền tảng tài chính vững mạnh, kinh nghiệm quốc tế và am hiểu thị trường trong nước đã tạo nên vị thế riêng của MB Life trên thị trường bảo hiểm Việt Nam.

Trước đó, kể từ ngày 4/8/2025, Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ MB Ageas chính thức sử dụng tên thương hiệu mới là MB Life, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong hành trình phát triển của Công ty. Sự thay đổi này không chỉ đơn thuần là một bước làm mới nhận diện thương hiệu, mà còn là tuyên bố chiến lược về việc hội nhập sâu vào hệ sinh thái số của Tập đoàn MB, nâng cao năng lực cạnh tranh và gia tăng kết nối với khách hàng. Theo đại diện lãnh đạo MB Life, đây là thời điểm công ty bước vào giai đoạn phát triển mới với tầm nhìn trở thành doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ uy tín, tiên phong đổi mới tại Việt Nam

Tính đến 6 tháng đầu năm 2025, MB Life ghi nhận tổng doanh thu đạt 3.094 tỷ đồng, tăng 48% so với cùng kỳ năm trước, vươn lên nằm trong Top 6 công ty bảo hiểm nhân thọ dẫn đầu thị trường về doanh thu khai thác mới. Kết quả này là minh chứng cho chiến lược phát triển bền vững và sự đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ hiện đại, với các dự án tiêu biểu như M-Bro, Core Ebao và ứng dụng MBAL Style - sản phẩm vừa được vinh danh “Top Doanh nghiệp có sản phẩm số thông minh” tại Industrie 4.0 Awards 2025.

Với tên thương hiệu mới, danh mục sản phẩm cải tiến và chiến lược phát triển rõ ràng, MB Life tự tin bước vào giai đoạn tăng trưởng mới, tiếp tục lan tỏa giá trị nhân văn của ngành bảo hiểm, nâng cao trải nghiệm khách hàng và phát triển bền vững, xứng đáng với sự tin tưởng của hàng triệu khách hàng trên cả nước./.