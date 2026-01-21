Techcombank tăng tốc nhờ sức mạnh hệ sinh thái, lợi nhuận vượt đỉnh 32.500 tỷ đồng

(TBTCO) - Techcombank ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý IV/2025 đạt 9.153 tỷ đồng, mức cao kỷ lục, tăng 94,9% cùng kỳ nhờ nền so sánh thấp. Lũy kế cả năm 2025, lợi nhuận trước thuế đạt 32,5 nghìn tỷ đồng, tăng 18,2% và vượt kế hoạch đề ra. Cơ cấu thu nhập dịch chuyển tích cực khi nguồn thu ngoài lãi gia tăng, cùng chiến lược hệ sinh thái được đẩy mạnh để mở rộng dư địa tăng trưởng.

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank - mã Ck: TCB) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2025 và cả năm 2025.

Báo cáo tài chính hợp nhất do Techcombank công bố cho thấy, lợi nhuận trước thuế quý IV/2025 đạt 9.153 tỷ đồng, mức cao kỷ lục trong lịch sử hoạt động của ngân hàng, tăng 94,9% so với cùng kỳ, trong đó có yếu tố hỗ trợ từ nền so sánh thấp của quý IV/2024.

Động lực lớn nhất đến từ thu nhập lãi thuần đạt 10.788 tỷ đồng, tăng 25,4%. Song song đó, thu nhập thuần từ dịch vụ tăng mạnh 75,8%, đạt 2.571 tỷ đồng. Các nguồn thu ngoài lãi cũng đóng góp tích cực, nhờ đó, tổng thu nhập hoạt động quý IV/2025 tăng 54,8% cùng kỳ.

Ở chiều chi phí, Techcombank chủ động tăng mạnh trích lập dự phòng rủi ro tín dụng gấp 7 lần trong quý IV/2025, lên trên 800 tỷ đồng từ nền thấp cùng kỳ, qua đó, củng cố bộ đệm an toàn, song không làm gián đoạn đà tăng lợi nhuận, giúp lợi nhuận trước thuế quý IV/2025 vẫn đạt kỷ lục.

Đồ họa: Ánh Tuyết

Năm 2025 đánh dấu cột mốc lịch sử của Techcombank khi lợi nhuận trước thuế đạt 32,5 nghìn tỷ đồng, tăng 18,2% so với năm 2024 và vượt mục tiêu đề ra (31,5 - 31,7 nghìn tỷ đồng), tiếp tục nằm trong nhóm các ngân hàng thương mại cổ phần có lợi nhuận cao nhất ngành.

Lũy kế năm 2025, thu nhập lãi thuần của Techcombank đạt 38.155 tỷ đồng, tăng 7,5%, tiếp tục giữ vai trò trụ cột, song tỷ trọng giảm còn 71,5% so với 75,6% cùng kỳ, phản ánh sự gia tăng đóng góp của các nguồn thu ngoài lãi. Biên lãi thuần (NIM) duy trì ổn định ở mức 3,9%.

Theo đại diện Techcombank, hoạt động ngân hàng đầu tư (IB) duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ, ghi nhận đóng góp tích cực từ tất cả các mảng kinh doanh chính bao gồm: môi giới và lưu ký chứng khoán, tư vấn và phân phối trái phiếu và các dịch vụ ngân hàng đầu tư khác, giúp thu phí dịch vụ IB đạt 4,2 nghìn tỷ đồng, tăng 20,7%. Tính riêng quý IV/2025, phí IB đạt 797 tỷ đồng, giảm 12,9% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, sự chững lại này chỉ mang tính ngắn hạn, do xu hướng thị trường vẫn duy trì tích cực.

Bên cạnh đó, sự phục hồi ngoạn mục của bảo hiểm sau khi hoàn tất chuyển đổi mô hình giúp phí dịch vụ bảo hiểm năm 2025 tăng 91,8% lên 1,2 nghìn tỷ đồng, riêng quý IV/2025 gấp 31 lần so với cùng kỳ năm 2024 với 361,4 tỷ đồng.

Đi đôi với tăng trưởng về doanh thu, Techcombank duy trì hiệu quả vận hành tối ưu và quản trị rủi ro thận trọng. Chi phí hoạt động được kiểm soát tốt, đạt 16,4 nghìn tỷ đồng năm 2025, chỉ tăng 6,9%, chủ yếu tập trung vào đầu tư mạnh cho hạ tầng công nghệ thông tin nhằm hỗ trợ tăng trưởng dài hạn, tương ứng tỷ lệ chi phí/thu nhập (CIR) cả năm được duy trì ở mức 30,8%.

Techcombank tăng tốc nhờ sức mạnh hệ sinh thái, lợi nhuận vượt đỉnh 32.500 tỷ đồng. Ảnh tư liệu.

Ông Jens Lottner - Tổng Giám đốc Techcombank chia sẻ: “Techcombank khép lại năm 2025 với đà tăng trưởng mạnh mẽ, đạt mức lợi nhuận kỷ lục trong quý IV/2025. Kết quả này được thúc đẩy bởi sự tăng tốc của thu nhập lãi thuần, sự phục hồi mạnh mẽ của thu nhập từ phí, cùng với việc quản lý chi phí hiệu quả. Thành tích vượt trội trong năm đạt được trong bối cảnh kinh tế toàn cầu vẫn còn nhiều bất ổn, một lần nữa khẳng định sự vững vàng và khả năng mở rộng của mô hình kinh doanh cũng như sức mạnh nền tảng của nền kinh tế Việt Nam".

Năm 2025, Techcombank đã đẩy mạnh chiến lược hệ sinh thái, mở rộng ra ngoài lĩnh vực ngân hàng để khai mở những cơ hội tăng trưởng mới. Việc IPO và niêm yết thành công TCX cùng với việc ra mắt Techcom Life và vận hành trọn năm của TCGIns đã củng cố năng lực phục vụ khách hàng toàn diện trên các lĩnh vực ngân hàng, quản lý tài sản, thị trường vốn và bảo hiểm.

"Techcombank hiện là một tập đoàn tài chính hàng đầu tại Việt Nam. Từ vị thế vững chắc này, chúng tôi đang khởi động chiến lược 5 năm mới, tiếp tục dẫn dắt và định hình ngành, tăng cường kết nối hệ sinh thái của mình và tạo ra nhiều giá trị hơn cho khách hàng và cổ đông” - Tổng Giám đốc Techcombank khẳng định.

Bên cạnh kết quả kinh doanh tích cực, bảng cân đối kế toán của Techcombank tiếp tục duy trì trạng thái lành mạnh, phản ánh chất lượng tài sản được củng cố. Năm 2025, tổng tài sản của ngân hàng chính thức vượt mốc 1 triệu tỷ đồng; đến ngày 31/12/2025, quy mô đạt 1,19 triệu tỷ đồng, tăng 22% so với đầu năm. Tính riêng ngân hàng, tín dụng tăng gần 18,4% lên 824 nghìn tỷ đồng.

Đáng chú ý, tỷ trọng cho vay bất động sản đã giảm từ 33,2% (năm 2024) xuống còn 30,7% vào cuối năm 2025, phản ánh nỗ lực đa dạng hóa danh mục tín dụng của ngân hàng, song song với mở rộng dư nợ sang các lĩnh vực kinh tế tiềm năng khác.

Ngoài ra, Techcombank tiếp tục khẳng định vị thế tài chính với các chỉ số thanh khoản được duy trì ở mức an toàn cao./.