TCX chào sàn trong sắc xanh, khối ngoại mua ròng hơn trăm tỷ đồng

(TBTCO) - Trong ngày giao dịch đầu tiên, “tân binh” TCX nhanh chóng nằm trong top mua ròng của các nhà đầu tư nước ngoài với hơn trăm tỷ đồng giải ngân phiên sáng.

Ngày 21/10/2025, hơn 2,3 tỷ cổ phiếu TCX của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) chính thức giao dịch trên sàn HOSE. Giá tham chiếu trong phiên giao dịch đầu tiên là 46.800 đồng/cổ phiếu, tương ứng mức định giá hơn 108.000 tỷ đồng (tương đương khoảng 4,2 tỷ USD) trong phiên giao dịch đầu tiên.

Biên độ dao động trong phiên chào sàn là 20%. Giá cổ phiếu TCX vượt trên mốc 50.000 đồng/cổ phiếu ngay đầu phiên và hiện giao dịch quanh ngưỡng này. Sắc xanh được giữ vững trong phiên sáng với mức tăng phổ biến trên 5%. Đáng chú ý, TCX nằm trong top 3 cổ phiếu được khối ngoại mua ròng. Trong sáng phiên 21/10, khối lượng giao dịch đã vượt trên 10 triệu đơn vị, trong đó khoảng 150 tỷ đồng từ các nhà đầu tư nước ngoài mua vào cổ phiếu của công ty chứng khoán này.

TCBS tiến hành nghi thức đánh cồng khai trương giao dịch đầu tiên tại Lễ trao quyết định niêm yết với sự tham dự của các đại diện lãnh đạo HOSE, ban lãnh đạo Techcombank, ban lãnh đạo TCBS, cùng đại diện cổ đông, các nhà đầu tư lớn và tiềm năng của TCBS.

Chia sẻ tại buổi Lễ trao quyết định niêm yết cho Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương, ông Nguyễn Xuân Minh - Chủ tịch TCBS khẳng định, Lễ niêm yết hôm nay không chỉ là một dấu mốc, mà còn là điểm khởi đầu cho hành trình tăng trưởng mới. TCBS sẽ tiếp tục phát triển về quy mô và lợi nhuận, đáp ứng kỳ vọng của các nhà đầu tư trong và ngoài nước, để mỗi bước tiến trong tương lai sẽ được phản ánh qua giá trị cổ phiếu TCX. Năm 2025 khép lại giai đoạn chiến lược 5 năm của TCBS, mở ra chiến lược 5 năm phát triển mới. Theo Chủ tịch Nguyễn Xuân Minh, ở giai đoạn tới TCBS sẵn sàng mở rộng sang các lĩnh vực mới như tài sản mã hóa, vàng kỹ thuật số, cho vay ngang hàng (P2P), gọi vốn cộng đồng (crowd-funding)...

“Kim chỉ nam của TCBS luôn là tạo nên sự khác biệt, trong tư duy, công nghệ và con người để không chỉ dẫn đầu ở mảng chứng khoán mà còn kiến tạo một thị trường quản lý gia sản rộng mở, bền vững và mang tầm khu vực. Chúng tôi mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành, ủng hộ của các cơ quan, cổ đông và đối tác để cùng nhau đưa Việt Nam vươn tầm khu vực” - ông Minh nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Xuân Minh - Chủ tịch TCBS phát biểu tại Lễ trao quyết định niêm yết và ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu TCX

Cũng tại buổi lễ, bà Hoàng Thị Hoa - Giám đốc Nghiệp vụ cấp cao Lĩnh vực Chứng khoán, Công ty Quản lý Quỹ Dragon Capital Việt Nam đánh giá cao đội ngũ nhân sự chất lượng cao, tầm nhìn chiến lược mở và phù hợp với xu hướng phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam trong tương lai.

Theo bà Hoa, TCBS đã xây dựng được một hệ thống vận hành chuẩn mực, phục vụ hiệu quả cho nhà đầu tư, khẳng định vị thế số 1 trên thị trường trái phiếu và đang bứt phá mạnh mẽ ở mảng cổ phiếu. TCBS cũng cho thấy sự sẵn sàng tiên phong các công nghệ mới, ví dụ như blockchain.

TCBS chính thức niêm yết trên HOSE là dấu mốc quan trọng, đánh dấu sự trở lại của những thương vụ IPO quy mô lớn, thu hút mạnh mẽ nhà đầu tư trong và ngoài nước, đồng thời khẳng định sức hấp dẫn đang ngày càng gia tăng của thị trường chứng khoán Việt Nam. Đại diện tổ chức ngoại này cũng kỳ vọng TCBS sẽ tiếp tục giữ vững vai trò tiên phong, không chỉ phục vụ tốt hơn cho nhà đầu tư trong nước mà còn mở rộng phục vụ nhà đầu tư quốc tế, giúp họ có cơ sở đánh giá, so sánh các công ty chứng khoán Việt Nam với khu vực và toàn cầu, qua đó tạo nên một môi trường đầu tư cạnh tranh, hấp dẫn và minh bạch hơn cho thị trường.

Vừa qua, TCBS đã trình phương án chi trả cổ tức năm 2024 gồm 5% bằng tiền mặt và 20% bằng cổ phiếu, khẳng định nền tảng tài chính vững chắc và cam kết kiên định của TCBS trong việc mang lại giá trị ổn định và bền vững cho cổ đông. Danh sách cổ đông sẽ được chốt vào ngày 30/10/2025 tới.

Trong tháng 9/2025, TCBS đã hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO). Hơn 575 triệu cổ phiếu được nhà đầu tư đăng ký mua, gấp 2,5 lần lượng chào bán. Đợt IPO này đã thu hút trên 26.000 nhà đầu tư, gồm 78 tổ chức tài chính và quỹ đầu tư với tổng giá trị đăng ký hơn 500 triệu USD. Chưa đầy 30 ngày sau khi công bố kết quả IPO, cổ phiếu TCX đã nhận được chấp thuận niêm yết theo quy trình tại Nghị định 245/2025/NĐ-CP, rút gọn đáng kể thời gian IPO và niêm yết cổ phiếu.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, lợi nhuận trước thuế công ty đạt 5.067 tỷ đồng, hoàn thành gần 90% kế hoạch lợi nhuận cả năm. Vốn chủ sở hữu hơn 42.400 tỷ đồng và vốn điều lệ 23.113 tỷ đồng./.