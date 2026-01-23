(TBTCO) - Bảo hiểm nhân thọ MB Life vừa tổ chức Hội nghị Tổng kết năm 2025 và Triển khai kinh doanh năm 2026 với chủ đề “Dare To Win - Dám thay đổi để chiến thắng” tại Hà Nội, đánh dấu một năm chuyển biến rất tích cực và thành công khi hoàn thành kế hoạch mục tiêu cao nhất từ trước đến nay; đồng thời, kênh bancassurance vươn lên vị trí Top 1 toàn thị trường.

Phát biểu tại hội nghị, ban lãnh đạo MB Life cho biết, năm 2025 là một năm nhiều biến động đối với nền kinh tế nói chung và ngành tài chính - bảo hiểm nói riêng. Trong bối cảnh đó, kết quả đạt được của MB Life là minh chứng rõ nét cho chiến lược phát triển đúng đắn, cũng như nỗ lực bền bỉ của đội ngũ kinh doanh trên toàn hệ thống.

Theo ước tính, quy mô thị trường bảo hiểm Việt Nam đạt khoảng 240 nghìn tỷ đồng, trong đó bảo hiểm nhân thọ đạt khoảng 148 nghìn tỷ đồng. Nhu cầu bảo vệ sức khỏe và an toàn tài chính của người dân tiếp tục gia tăng, tạo dư địa lớn cho các mô hình phân phối bảo hiểm hiện đại, đặc biệt là bancassurance (kênh phân phối bảo hiểm qua ngân hàng), phát huy vai trò kết nối giữa ngân hàng và bảo hiểm.

Tính đến hết ngày 31/12/2025, tổng doanh thu của MB Life trong năm 2025 đạt 6.367 tỷ đồng, giữ vị trí Top 6 thị trường về quy mô doanh thu, tăng 4 bậc so với năm 2024; kênh bancassurance tăng trưởng bứt phá 39% (gấp 3 lần thị trường) và vươn lên vị trí dẫn đầu về thị phần.

Không chỉ tăng trưởng về quy mô, MB Life còn chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm, tối ưu quy trình vận hành và cải thiện trải nghiệm khách hàng, hướng tới mục tiêu tăng trưởng bền vững trong dài hạn.

Ông Bùi Trung Kiên - Tổng Giám đốc MB Life nhận định, việc lấy khách hàng làm trung tâm và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong phân phối bảo hiểm chính là nền tảng giúp công ty duy trì lợi thế cạnh tranh.

Tăng trưởng vượt bậc, bancassurance top đầu tạo lực đẩy để MB Life bứt phá 2026. Ảnh: MB Life.

Cũng trong năm 2025, MB Life ra mắt 4 sản phẩm mới với nhiều phiên bản, gồm: An vui trọn đời; Bảo hiểm hỗ trợ viện phí và chi phí phẫu thuật bảo hiểm chăm sóc sức khỏe bảo hiểm bệnh lý nghiệm trọng với 3 phiên bản (tiêu chuẩn, nâng cao, trẻ em) và 4 combo sản phẩm chuyên biệt, gồm: Phụ nữ tỏa sáng; Người trụ cột; Toàn gia hạnh phúc; An tâm toàn diện.

Các sản phẩm và gói giải pháp bảo hiểm đều đáp ứng nhu cầu kinh doanh và tuân thủ quy định pháp luật từ ngày 1/7/2025. Dấu mốc này là nền tảng quan trọng cho việc nâng cao năng lực cạnh tranh và đổi mới tư duy phân phối của công ty.

Báo cáo tại sự kiện cũng cho thấy, doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới của MB Life đạt 1.760 tỷ đồng, tăng trưởng 26%. Những con số này phản ánh rõ nét hiệu quả của mô hình bảo hiểm số, đồng thời khẳng định vai trò của bancassurance trong việc mở rộng độ phủ bảo hiểm và nâng cao trải nghiệm người dùng.

Song song với phát triển sản phẩm, MB Life cũng đặt trọng tâm vào nâng cao chất lượng dịch vụ. Trong năm 2026, MB Life dự kiến triển khai chuyển đổi mô hình giải quyết quyền lợi bảo hiểm, tối ưu hóa quy trình bồi thường theo hướng nhanh chóng và minh bạch hơn, đồng thời ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong công tác thẩm định. Những cải tiến này được kỳ vọng sẽ hỗ trợ trực tiếp cho hoạt động kinh doanh chung, đồng thời mang lại những trải nghiệm vượt trội và giá trị thực cho khách hàng.

Bên cạnh những nỗ lực trong hoạt động kinh doanh, Bảo hiểm nhân thọ MB Life được các tổ chức trong và ngoài nước ghi nhận với nhiều giải thưởng như: Bằng khen của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về thành tích đóng góp an sinh xã hội, góp phần xây dựng, phát triển kinh tế xã hội của thủ đô; Top 10 Doanh nghiệp bảo hiểm uy tín; Sao Vàng Đất Việt; Top 10 Doanh nghiệp ESG; Rồng Vàng; Top Doanh nghiệp có sản phẩm số thông minh; Top 10 nơi làm việc tốt nhất ngành bảo hiểm nhân thọ…

Năm 2026, MB Life đặt kế hoạch tiếp tục đẩy mạnh tăng trưởng doanh thu gắn với hiệu quả; đẩy mạnh doanh thu các nhóm nghiệp vụ thông qua các sản phẩm hiện có, sản phẩm mới; gia tăng trải nghiệm khách hàng và quan tâm hơn việc phát triển toàn diện nguồn nhân lực./.