Từ năm 2026: Đơn giản hoá nhiều thủ tục trong kinh doanh bảo hiểm

(TBTCO) - Chiều 10/12, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm. Luật sửa đổi có nhiều điểm mới liên quan đến việc cắt giảm, đơn giản hoá thủ tục, chuẩn hóa các điều kiện hoạt động của tổ chức, cá nhân tham gia thị trường.

Cụ thể, Luật bãi bỏ một số điều kiện trước khi chính thức hoạt động; bãi bỏ xác nhận của cơ quan quản lý nước ngoài về việc doanh nghiệp không vi phạm quy định nghiêm trọng; lược bỏ một số điều kiện, tiêu chuẩn chung đối với người quản lý, người kiểm soát; lược bỏ một số điều kiện hoạt động đại lý bảo hiểm, cấp phép thành lập và hoạt động của doanh nghiệp môi giới và cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm.

Kết quả biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm.

Theo đó, về thời hạn chính thức hoạt động (Điều 73), doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam phải chính thức hoạt động trong vòng 12 tháng kể từ ngày được cấp giấy phép thành lập và hoạt động. Trong trường hợp bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan, thời gian gia hạn tối đa là 12 tháng nếu được Bộ Tài chính chấp thuận bằng văn bản.

Trước khi chính thức hoạt động, các tổ chức này cần phải hoàn tất nhiều công việc, bao gồm đóng đủ vốn điều lệ hoặc vốn được cấp, bầu/bổ nhiệm người đại diện theo pháp luật, và ký quỹ đầy đủ tại ngân hàng thương mại hoạt động tại Việt Nam. Bộ Tài chính có quyền đình chỉ việc chính thức hoạt động nếu các quy định này chưa được thực hiện.

Về thủ tục hành chính, Luật cắt, giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính tại 2 điều: thay việc đăng ký bằng thông báo nguyên tắc tách nguồn vốn chủ sở hữu và nguồn phí bảo hiểm của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, tái bảo hiểm; lược bỏ việc chấp thuận phương pháp, cơ sở tính phí bảo hiểm của bảo hiểm xe cơ giới.

Nhằm tháo gỡ một số khó khăn cho doanh nghiệp, Luật quy định nới lỏng nguyên tắc đảm nhiệm chức vụ, quy định về thông báo cho Bộ Tài chính sau khi công khai thông tin; mở rộng phạm vi hoạt động của đại lý bảo hiểm; kéo dài thời gian chuyển đổi chứng chỉ đại lý bảo hiểm; cho phép chuyển tiếp đối với công ty thành viên của doanh nghiệp bảo hiểm; cho phép áp dụng song song hai mô hình vốn trên cơ sở rủi ro và biên khả năng thanh toán để doanh nghiệp có thời gian chuẩn bị nguồn lực và nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin.

Các đại biểu tham dự phiên họp

Luật cũng hoàn thiện quy định về vốn trên cơ sở rủi ro, theo đó cho phép áp dụng song song hai mô hình vốn trên cơ sở rủi ro và biên khả năng thanh toán để doanh nghiệp có thời gian chuẩn bị nguồn lực và nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin. Việc áp dụng song song này sẽ kéo dài đến hết năm 2030, từ năm 2031 sẽ áp dụng thống nhất một mô hình.

Về nội dung này, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ tập trung chỉ đạo triển khai thi thành Luật, bảo đảm khả thi, đúng thời hạn được điều chỉnh, bảo đảm hoạt động ổn định, bình đẳng của doanh nghiệp. “Tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ sẽ tập trung triển khai thi hành luật, bảo đảm tính khả thi đúng thời hạn đã được điều chỉnh”, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng khẳng định.

Luật này có hiệu lực từ ngày 1/1/2026. Riêng các quy định liên quan đến việc bãi bỏ dịch vụ phụ trợ bảo hiểm sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7/2026 để đảm bảo đồng bộ thống nhất với Luật Đầu tư (sửa đổi), cũng có hiệu lực từ 1/7/2026.