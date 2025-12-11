Ngày 11/12: Giá dầu thế giới nối dài đà giảm

Giá dầu thế giới hôm nay (11/12) nối dài đà giảm khi thị trường dõi theo đàm phán hòa bình Ukraine và chờ quyết định hạ lãi suất của Fed, giữa lo ngại dư cung tiếp diễn. Cụ thể, giá dầu Brent ở mốc 61,54 USD/thùng, giảm 0,65%; giá dầu WTI ở mốc 57,87 USD/thùng, giảm 0,65%.

Giá dầu thế giới hôm nay tiếp đà giảm. Ảnh tư liệu

Ghi nhận trên Oilprice lúc 4h30 ngày 11/12/2025 (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent ở mốc 61,54 USD/thùng, giảm 0,65% (tương đương giảm 0,40 USD/thùng). Tương tự, giá dầu WTI ở mốc 57,87 USD/thùng, giảm 0,65% (tương đương giảm 0,38 USD/thùng).

Giá dầu thế giới tiếp tục giảm trong phiên hôm nay, sau khi đã giảm khoảng 1% ở phiên trước, trong bối cảnh thị trường theo dõi tiến triển đàm phán hòa bình Nga - Ukraine và chờ quyết định lãi suất của Mỹ.

Các nguồn tin thị trường dẫn số liệu của Viện Dầu khí Mỹ cho biết, tồn kho dầu thô của Mỹ tuần trước giảm 4,78 triệu thùng, trong khi tồn kho xăng tăng 7 triệu thùng và tồn kho chưng cất tăng 1,03 triệu thùng. Số liệu chính thức sẽ được công bố lúc 15h30 GMT.

Trong khi đó, thị trường dự báo Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ hạ lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm vào ngày 10/12 nhằm hỗ trợ thị trường lao động đang hạ nhiệt. Lãi suất thấp hơn có thể thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và kéo nhu cầu dầu lên, song đà tăng của giá bị hạn chế bởi lo ngại nguồn cung tiếp tục vượt nhu cầu.

Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ, sản lượng dầu thô của Mỹ trong năm nay dự kiến tăng cao hơn so với ước tính trước, nâng dự báo năm 2025 thêm 20.000 thùng/ngày, lên mức kỷ lục 13,61 triệu thùng/ngày. Tuy nhiên, dự báo năm 2026 được điều chỉnh giảm 50.000 thùng, xuống còn 13,53 triệu thùng/ngày./.