Ngày 9/12: Giá dầu thế giới đảo chiều giảm gần 2%

Giá dầu thế giới hôm nay (9/12) đảo chiều giảm gần 2% khi thị trường theo dõi đàm phán Ukraine và chờ quyết định hạ lãi suất của Fed, giữa bối cảnh nguồn cung biến động. Cụ thể, giá dầu Brent ở mốc 62,70 USD/thùng, giảm 1,60%; giá dầu WTI ở mốc 59,11 USD/thùng, giảm 1,61%.

Giá dầu thế giới hôm nay đảo chiều giảm mạnh. Ảnh tư liệu

Ghi nhận trên Oilprice lúc 4h30 ngày 9/12/2025 (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent ở mốc 62,70 USD/thùng, giảm 1,60% (tương đương giảm 1,02 USD/thùng). Tương tự, giá dầu WTI ở mốc 59,11 USD/thùng, giảm 1,61% (tương đương giảm 0,97 USD/thùng).

Giá dầu thế giới giảm gần 2% trong phiên giao dịch ngày hôm nay khi giới đầu tư theo dõi tiến triển của các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột tại Ukraine và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ hạ lãi suất trong tuần này.

Đà giảm thu hẹp phần nào sau khi nguồn tin cho biết Iraq đã dừng toàn bộ khai thác tại mỏ West Qurna 2 của Lukoil, với công suất khoảng 460.000 thùng/ngày, do sự cố rò rỉ đường ống xuất khẩu. Trước đó, cả hai chuẩn dầu đều kết thúc phiên cuối tuần ở mức cao nhất kể từ ngày 18/11.

Theo chuyên gia Tamas Varga của PVM, việc đạt được bất kỳ thỏa thuận nào liên quan đến Ukraine trong thời gian tới có thể khiến xuất khẩu dầu của Nga tăng và tạo sức ép giảm giá lên thị trường.

Trong khi đó, rủi ro địa chính trị được cân nhắc cùng các dấu hiệu dư cung gia tăng, khi sản lượng từ OPEC+ và các nước ngoài OPEC tiếp tục vượt nhu cầu, theo Aegis Hedging. Chuyên gia Vivek Dhar của Ngân hàng Commonwealth Bank of Australia đánh giá lệnh ngừng bắn là rủi ro giảm giá chủ yếu, còn thiệt hại kéo dài đối với hạ tầng dầu mỏ Nga lại có thể đẩy giá tăng.

Các nước thuộc Nhóm G7 và Liên minh châu Âu đang thảo luận việc thay thế trần giá dầu Nga bằng lệnh cấm toàn diện đối với dịch vụ vận tải biển, một biện pháp được cho là sẽ tiếp tục siết chặt nguồn cung từ Nga./.